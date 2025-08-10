『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOIが有楽町・神戸にて開催決定！新作グッズの販売やスペシャルアイプリカードがもらえる特別企画も実施！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。
『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOIが開催決定！
等身イラストを使用した「オーロラアクリルフィギュアスタンド」や「フォトグレイ風シート」をはじめ、キャラクターの髪飾り風デザインがかわいい「アクリルバズリウムヘアゴム」や、プリうさ＆プリねこのイラストが目を引く「ポシェット」など、魅力あふれる新作アイテムが多彩なラインナップで登場します。また、会場にて関連グッズを税込3,000円以上購入すると、スペシャルアイプリカードがもらえる特別企画や、お買上げ抽選会を実施いたします。
2025年8月30日(土)より有楽町マルイ・神戸マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。
開催情報
『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOI
・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0969
■有楽町マルイ
開催期間 2025年8月30日(土)～ 9月14日(日)
開催場所 有楽町マルイ ８F
営業時間 11:00～19:00
■神戸マルイ
開催情報 2025年11月1日(土)～11月9日(日)
開催場所 神戸マルイ 4F
営業時間 11:00～19:00 日・祝10:30～19:00
※施設の営業時間とは異なります
※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※内容は予告なく変更になる場合がございます。
購入特典
期間中に会場にて対象商品を税込3,000円以上お買い上げで、スペシャルアイプリカード【つむぎ(フラワーマーチバズリウムシークレットフレンズ∞)】を1枚プレゼントいたします。
※購入特典のお渡しは1会計1回とさせていただきます。
税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。
※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。
※購入特典のお渡しはご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。
※レシートの合算は出来かねます。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
お買上抽選会
期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。
《景品内容》
A賞：キャンバスボード（全1種）
B賞：イラストシート（全18種）コンプリートセット
C賞：イラストシート（全18種）ランダム1枚
※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。
※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。
※新規のご入会も会場にて承ります。
※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。
税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。
※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。
※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。
※レシートの合算は出来かねます。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
製品情報
■オーロラアクリルフィギュアスタンド（全9種）
販売価格：1,980円(税込)
ラインナップ：青空ひまり、星川みつき、鈴風つむぎ、五十嵐じゅりあ、六堂える、七浦すばる、七浦おとめ、八王子ビビ、真実夜チィ（全9種）
■トレーディングホロ缶バッジ（全9種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディンググリッター缶バッジ ミニキャラ（全9種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■アクリルバズリウムヘアゴム（全9種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[9個入] 6,930円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■フォトグレイ風シート（全9種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[9個入] 3,960円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングアクリルスタンド（全9種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[9個入] 6,930円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■アクリルホルダー(イラストシート付き）（全4種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：ひまり＆つむぎ＆みつき、じゅりあ＆える、すばる＆おとめ、ビビ＆チィ（全4種）
■ポシェット
販売価格：2,530円(税込)
サイズ：約W16xH13.5xD4cm
■おなまえプレートキーホルダー(シール付き）（全9種）
販売価格：1,320円(税込)
■ごほうびシール
販売価格：770円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
Web販売
マルイノアニメ ONLINE SHOP
http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html
受付期間：2025年8月30日(土)12:00頃～11月16日(日)23:59
※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。
※売り切れの際はご容赦ください。
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C) ＴーＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会
【関連サイト】
『ひみつのアイプリ』アニメ公式サイト
https://aipri.jp/anime/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline