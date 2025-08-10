『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOIが有楽町・神戸にて開催決定！新作グッズの販売やスペシャルアイプリカードがもらえる特別企画も実施！

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。

『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOIが開催決定！

等身イラストを使用した「オーロラアクリルフィギュアスタンド」や「フォトグレイ風シート」をはじめ、キャラクターの髪飾り風デザインがかわいい「アクリルバズリウムヘアゴム」や、プリうさ＆プリねこのイラストが目を引く「ポシェット」など、魅力あふれる新作アイテムが多彩なラインナップで登場します。また、会場にて関連グッズを税込3,000円以上購入すると、スペシャルアイプリカードがもらえる特別企画や、お買上げ抽選会を実施いたします。

2025年8月30日(土)より有楽町マルイ・神戸マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。

開催情報

『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOI

・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0969



■有楽町マルイ

開催期間 2025年8月30日(土)～ 9月14日(日)

開催場所 有楽町マルイ ８F

営業時間 11:00～19:00

■神戸マルイ

開催情報 2025年11月1日(土)～11月9日(日)

開催場所 神戸マルイ 4F

営業時間 11:00～19:00 日・祝10:30～19:00

※施設の営業時間とは異なります

※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

購入特典

期間中に会場にて対象商品を税込3,000円以上お買い上げで、スペシャルアイプリカード【つむぎ(フラワーマーチバズリウムシークレットフレンズ∞)】を1枚プレゼントいたします。

※購入特典のお渡しは1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。

※購入特典のお渡しはご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

お買上抽選会

期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

《景品内容》

A賞：キャンバスボード（全1種）

B賞：イラストシート（全18種）コンプリートセット

C賞：イラストシート（全18種）ランダム1枚

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

製品情報

■オーロラアクリルフィギュアスタンド（全9種）

販売価格：1,980円(税込)

ラインナップ：青空ひまり、星川みつき、鈴風つむぎ、五十嵐じゅりあ、六堂える、七浦すばる、七浦おとめ、八王子ビビ、真実夜チィ（全9種）

■トレーディングホロ缶バッジ（全9種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディンググリッター缶バッジ ミニキャラ（全9種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■アクリルバズリウムヘアゴム（全9種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[9個入] 6,930円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■フォトグレイ風シート（全9種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[9個入] 3,960円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングアクリルスタンド（全9種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[9個入] 6,930円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■アクリルホルダー(イラストシート付き）（全4種）

販売価格：1,870円(税込)

ラインナップ：ひまり＆つむぎ＆みつき、じゅりあ＆える、すばる＆おとめ、ビビ＆チィ（全4種）

■ポシェット

販売価格：2,530円(税込)

サイズ：約W16xH13.5xD4cm

■おなまえプレートキーホルダー(シール付き）（全9種）

販売価格：1,320円(税込)

■ごほうびシール

販売価格：770円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

Web販売

マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間：2025年8月30日(土)12:00頃～11月16日(日)23:59

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C) ＴーＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会



【関連サイト】

『ひみつのアイプリ』アニメ公式サイト

https://aipri.jp/anime/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline