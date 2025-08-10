――オンラインオリパの“熱い”イベントを毎日逃さない！――「オリパカレンダー」提供開始のお知らせ

GrowDeco株式会社

GrowDeco株式会社（所在地：愛知県あま市、代表取締役 里伸也）は、自社運営メディア「オリパのミカタ」（https://growdeco.co.jp/toreka-oripa/）上に、オンラインオリパサービス各サイトのイベント情報をカレンダー形式で見やすく可視化する「オリパカレンダー」を2025年8月1日より実装・提供開始いたしました。

本サービスにより、ユーザーは当日開催中の“熱い”イベントを瞬時に把握し、お得なタイミングでオンラインオリパを楽しめます。

■ サービス概要

「オリパカレンダー」は、トレーディングカードファンがオンラインオリパサービス各サイトで実施するイベント情報を、日付ごとにカレンダー形式で一覧表示するサービスです。

オリパカレンダー部分カレンダーをタップするとイベントが表示されます。

「オリパカレンダー」は「オリパのミカタ」トップページから閲覧可能です。

その日にイベント開催中のオンラインオリパサイトがひと目で分かる

各サイトが実施するキャンペーンや特別企画を、開催日程とともにカレンダー上に表示。日付をタップすれば、その日に開催されるイベントが閲覧できます。

イベントの開催がない日には、おすすめのオリパが表示されます。

“熱い”オリパを逃さずチェック

イベント開催サイトは、ユーザーにとってお得な還元率になっているオリパや、クーポン配布など特別割引を行っている可能性が高く、購入機会を最大化できます。

毎日チェックでお得なオンラインオリパ体験を実現

日々のイベント情報を見逃さず、ユーザーは最適なタイミングでオリパを購入できます。

■ 開発背景

近年、オンラインオリパ市場は拡大を続け、各サイトで独自のキャンペーンやプレミアム企画が頻繁に行われています。従来は個別サイトを都度確認する必要があり、ユーザーが本当にお得なタイミングを逃しがちでした。そこで、イベント情報を情報を一目で把握できるよう整理し、誰でも簡単に確認できる仕組みとして「オリパカレンダー」を開発いたしました。

■ 今後の展開

・イベント情報の自動通知機能（LINE通知）

・イベント登録サイトの拡大

など、順次アップデートを行い、オンラインオリパ市場の活性化とユーザー満足度向上を目指します。

■ 担当者コメント

オリパのミカタ公式ロゴ画像

オンラインオリパの人気が高まる中、さまざまなオリパサイトが限定イベントや還元祭を定期的に開催しています。「オリパのミカタ」で配信する 「オリパカレンダー」では、人気オリパのイベント開催日をひと目でチェックできるので、ポイント還元祭などお得な情報を見逃しません。 オリパは、ただ引くだけではもったいないです。 人気オリパの“お得な日”や“当たりやすい日”を知ることで、お目当てのカードを狙い撃ちできるチャンスが広がります。 「オリパカレンダー」で気になるイベントをチェックし、あなたのオリパライフをより楽しく、よりお得に充実させてください！

会社概要（Corporate Profile）

社 名：GrowDeco株式会社

所在地：愛知県あま市篠田八反田7番地

設 立：2024年1月

URL：https://growdeco.co.jp

事業内容：

-トレーディングカード情報メディア運営

ポケざんまい：https://www.pokeca-zanmai.jp/

オリパのミカタ：https://growdeco.co.jp/toreka-oripa/

トレカビギン！：https://toreca-begin.jp/

-SEOコンサルティング／デジタルマーケティング支援