『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』挿入歌「影を連れて」配信開始！！さらに『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンCD、本日より「全スーパー戦隊展」東京会場にて販売開始！

日本コロムビア株式会社



スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。


本日8月10日に放送された第25話の中で披露された挿入歌「影を連れて」の配信が、主要なダウンロード/ストリーミングサイトにてスタートいたしました。


本楽曲は冬野心央氏が演じるゴジュウウルフ／遠野吠のキャラクターソングとして放送の中で披露された1曲。


数々のスーパー戦隊主題歌において歌唱と作詩作曲でテレビの前のファミリーの心を熱く揺さぶってきた高取ヒデアキ氏が本楽曲の作詩・作曲を手掛けました。


そして、高取ヒデアキと長年タッグを組み、数々の主題歌を名曲へと昇華させてきた籠島裕昌が編曲を担当。スーパー戦隊主題歌の黄金コンビによる熱い楽曲が完成いたしました。




◆8/10 配信開始挿入歌情報


　歌： ゴジュウウルフ／遠野吠（冬野心央）


　作詩・作曲：高取ヒデアキ　編曲：籠島裕昌







【Linkfire】　http://50ger.lnk.to/KageOTsurete


iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。




『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンCD、本日より「全スーパー戦隊展」東京会場にて販売開始！


本日8月10日(日)より、キャラクターソングアルバム「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー　キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～」が、『全スーパー戦隊展』東京会場での販売を開始いたしました。


東京会場終了後は、コロムビアミュージックショップでの販売を予定しています。


このアルバムには、主要DSPで配信中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャラクターソングに加えて、初商品化となるそれぞれのオリジナル・カラオケを加えた全10曲が収録しています。



商品名：ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー　キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～


価格：2,200円 (税込)







＜収録内容＞


01. 影を連れて　歌： ゴジュウウルフ／遠野吠（冬野心央）


02. 野生のカン　歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）


03. テガソード讃歌　歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀（神田聖司）


04. パーリーピーポー音頭　歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎（松本 仁）


05. UniSisters　歌：ゴジュウユニコーン/一河角乃（今森茉耶）


06. 影を連れて（オリジナル・カラオケ）


07. 野生のカン（オリジナル・カラオケ）


08. テガソード讃歌（オリジナル・カラオケ）


09. パーリーピーポー音頭（オリジナル・カラオケ）


10. UniSisters（オリジナル・カラオケ）




【全スーパー戦隊展】


会期 2025.8.8(金)➤2025.8.27(水)　※休館日なし 10:00～18:00　※最終入場は閉場時間の30分前まで


会場 東京ドームシティ プリズムホール（〒112-0004　東京都文京区後楽1-3-61）



スーパー戦隊シリーズ50年の歴史の全てが詰まった「全スーパー戦隊展」。


『秘密戦隊ゴレンジャー』から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、スーパー戦隊シリーズ50年の歴史を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代を通して振り返る本展覧会では、これまで一般公開されなかった撮影使用プロップや衣装、ロボット、ミニチュアなど約500点を展示予定。ファン必見の歴史的な祭典にご期待ください。


URL：　https://sentai50th.com/




◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー　公式プレイリスト公開中







Linkfire　http://50ger.lnk.to/Playlist



(C)テレビ朝日・東映AG・東映