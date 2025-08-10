『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』挿入歌「影を連れて」配信開始！！さらに『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンCD、本日より「全スーパー戦隊展」東京会場にて販売開始！

日本コロムビア株式会社

スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。

本日8月10日に放送された第25話の中で披露された挿入歌「影を連れて」の配信が、主要なダウンロード/ストリーミングサイトにてスタートいたしました。

本楽曲は冬野心央氏が演じるゴジュウウルフ／遠野吠のキャラクターソングとして放送の中で披露された1曲。

数々のスーパー戦隊主題歌において歌唱と作詩作曲でテレビの前のファミリーの心を熱く揺さぶってきた高取ヒデアキ氏が本楽曲の作詩・作曲を手掛けました。

そして、高取ヒデアキと長年タッグを組み、数々の主題歌を名曲へと昇華させてきた籠島裕昌が編曲を担当。スーパー戦隊主題歌の黄金コンビによる熱い楽曲が完成いたしました。

◆8/10 配信開始挿入歌情報

歌： ゴジュウウルフ／遠野吠（冬野心央）

作詩・作曲：高取ヒデアキ 編曲：籠島裕昌

【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/KageOTsurete

iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンCD、本日より「全スーパー戦隊展」東京会場にて販売開始！

本日8月10日(日)より、キャラクターソングアルバム「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～」が、『全スーパー戦隊展』東京会場での販売を開始いたしました。

東京会場終了後は、コロムビアミュージックショップでの販売を予定しています。

このアルバムには、主要DSPで配信中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャラクターソングに加えて、初商品化となるそれぞれのオリジナル・カラオケを加えた全10曲が収録しています。

商品名：ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～

価格：2,200円 (税込)

＜収録内容＞

01. 影を連れて 歌： ゴジュウウルフ／遠野吠（冬野心央）

02. 野生のカン 歌：ゴジュウレオン／百夜陸王（鈴木秀脩）

03. テガソード讃歌 歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀（神田聖司）

04. パーリーピーポー音頭 歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎（松本 仁）

05. UniSisters 歌：ゴジュウユニコーン/一河角乃（今森茉耶）

06. 影を連れて（オリジナル・カラオケ）

07. 野生のカン（オリジナル・カラオケ）

08. テガソード讃歌（オリジナル・カラオケ）

09. パーリーピーポー音頭（オリジナル・カラオケ）

10. UniSisters（オリジナル・カラオケ）

【全スーパー戦隊展】

会期 2025.8.8(金)➤2025.8.27(水) ※休館日なし 10:00～18:00 ※最終入場は閉場時間の30分前まで

会場 東京ドームシティ プリズムホール（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61）

スーパー戦隊シリーズ50年の歴史の全てが詰まった「全スーパー戦隊展」。

『秘密戦隊ゴレンジャー』から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、スーパー戦隊シリーズ50年の歴史を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代を通して振り返る本展覧会では、これまで一般公開されなかった撮影使用プロップや衣装、ロボット、ミニチュアなど約500点を展示予定。ファン必見の歴史的な祭典にご期待ください。

URL： https://sentai50th.com/

◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 公式プレイリスト公開中

Linkfire http://50ger.lnk.to/Playlist

(C)テレビ朝日・東映AG・東映