「夢を追う力を応援」ワタナベエンターテインメントお笑いライブに協賛開始

株式会社マーキュリー

多様な人材の登用・育成を通して関わる人を豊かにする人材サービス会社、株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛、以下「マーキュリー」）は、ワタナベエンターテインメント主催の若手芸人ライブ「ワタナベお笑いライブ『WEL ROOKIE』『WEL ミニッツ』『WEL HOPE』」への協賛を開始いたしました。

協賛初回公演は、2025年8月9日（土）に自社劇場「シアターマーキュリー新宿」で開催され、取締役社長・秋間によるビデオメッセージを通じて協賛を発表しました。

■協賛内容

■協賛の背景

- 協賛公演：ワタナベお笑いライブ「WEL ROOKIE」「WEL ミニッツ」「WEL HOPE」- 協賛開始日：2025年8月9日（土）- 限定特典：各ライブの優勝者に贈られる「マーキュリー賞」を新設し、金一封を授与- 対象芸人：芸歴3年目までの若手から経験豊富な芸人まで幅広く支援

マーキュリーは、パーパス「関わる人を豊かにする」のもと、人が夢を追う力を応援する取り組みを続けています。今回の協賛は、自社劇場で繰り広げられる若手芸人の挑戦の場を支える第一歩です。

■社長メッセージ

取締役社長 秋間 剛

「マーキュリーは“人材の会社”であり、“人の可能性を広げる”ことを使命としています。この協賛を通じて、芸人の皆さんの夢やチャレンジが一層広がれば嬉しいです。」

今回の協賛は今月8月から1年間にわたって継続され、シアターマーキュリー新宿にて毎月第2土曜日に開催される予定です。継続的な支援体制を構築し、芸人たちの定期的な発表の場を提供していきます。

■ライブ概要

【公演名】

ワタナベお笑いライブ 「WEL ROOKIE」「WEL ミニッツ」「WEL HOPE」

【開催日】

2025年8月9日（土）

【会場】

シアターマーキュリー新宿（東京都新宿区新宿3-30-13 マルイ本館8階）

【公演内容】

・WEL ROOKIE（芸歴3年目までの若手バトルライブ）

開場 11:45／開演 12:00

チケット：1,500円

※優勝者は8月16日ワタナベお笑いライブ「WEL NEXT」に出演



・WEL ミニッツ（ショートネタバトル）

開場 15:15／開演 15:30

チケット：1,500円



・WEL HOPE（芸歴4年目以上の芸人によるバトルライブ）

開場 18:45／開演 19:00

チケット：1,500円

※優勝者は8月16日ワタナベお笑いライブ「WEL NEXT」に出演

■シアターマーキュリー新宿について

当社が運営する「シアターマーキュリー新宿」は、コロナ禍で減少した「人と人が直接触れ合う場」を再び創出する目的で誕生しました。コンセプトは「エンターテインメントの発信基地」。リアルなコミュニケーションの重要性を再認識し、文化を生み出し、夢を持つ人が挑戦できる場として、演劇やお笑い、ライブ等、多彩なジャンルの発表舞台を提供しています。

■今後の展望

今回の協賛を皮切りに、当社はお笑いライブをはじめ、夢を追いかける人々の活動を支援する取り組みを広げていきます。また、劇場「シアターマーキュリー新宿」を通じて、リアルな場を提供し続け、多様な人の可能性を支えます。

───────────────────────────────

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

取締役社長：秋間 剛

電話番号：03-6388-0023

URL：https://mercury-group.co.jp/

設立：2006年11月

資本金：5,000万円（資本準備金3,000万円）

従業員数：5,610名（正社員率90％以上／2025年4月1日時点）

事業内容：人材を活用したセールスプロモーション、エデュケーション、エンターテインメント、アウトソーシング等



マーキュリーは、ビジョンに「感動エージェント」をかかげ、多様な人材の登用・育成を通して活躍の場を提供し、日本社会の未来を支えています。

今後も、社会と人をつなぎ「すべての人」の可能性を広げ、関わる人を豊かにすることで、より良い社会の実現に貢献します。



■株式会社マーキュリー情報一覧

・新卒採用 https://recruit.mercury-group.co.jp/

・キャリア採用 https://career.mercury-group.co.jp/

・プレスリリース一覧 https://mercury-group.co.jp/news

・YouTubeマーキュリーチャンネル https://www.youtube.com/@mercury_channel

・採用公式Instagram https://www.instagram.com/mercury_recruitment

・X（旧Twitter）https://twitter.com/mercury_HR?s=06

・TikTok https://www.tiktok.com/@cando_kando



■メディア取材・お問い合わせについて

ご取材をご希望される場合は、以下の連絡先までご連絡いただきますようお願いします。

株式会社マーキュリー広報事務局（令和PR内）：mercury-group@reiwapr.jp