【劇パト1・2連続リバイバル！】押井守 監督作品『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞での全国リバイバル上映決定！

(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA (C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G

8月10日は“パトレイバーの日”！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』の、＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞での連続リバイバル上映が決定いたしました！

『機動警察パトレイバー 劇場版』は10月3日（金）、『機動警察パトレイバー2 the Movie』は10月17日（金）より、それぞれ2週間限定での全国上映となります。

『機動警察パトレイバー 劇場版』はHEADGEARによるOVAシリーズ、漫画、小説などのメディアミックスプロジェクト『機動警察パトレイバー』の劇場版第1弾。昨年のリバイバル上映でも大好評をいただいた本作。昨年は音声リニューアル版での上映でしたが、今年は＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞で上映いたします。

さらに今年は劇パト1と同じく押井守が監督、伊藤和典が脚本を務めた劇場版第2弾『機動警察パトレイバー2 the Movie』も「4K版」での上映が決定！2作品ともに4K版としてより高精細、鮮明にアップデートされた「劇パト」の世界を、ぜひ劇場にてご体感ください！

なお、本企画では入場者特典の配布や「劇パト」を盛り上げる企画も実施予定！詳細は後日発表となります。

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

8月10日“パトの日”、4Kソフト化 同時解禁！

4Kリマスター版『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』がご自宅でも楽しめる！『機動警察パトレイバー』劇場版2作品がUHD-BDで発売決定！！

詳細は記事下部の【『機動警察パトレイバー』劇場版2作品 UHD-BD 発売情報】をチェック！

『機動警察パトレイバー』とは

汎用人間型作業機械レイバーが普及した近未来の東京で、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう「ロボットのお巡りさん」―特車二課の日常と活躍を描くメディアミックスプロジェクト。

予告編

近日公開予定！

公開情報

『機動警察パトレイバー』（劇場公開版音声）

公開日：2025年10月3日（金）より2週間限定上映

公開劇場：116館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

提供：バンダイナムコフィルムワークス

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

公開日：2025年10月17日（金）より2週間限定上映

公開劇場：117館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

協力：バンダイナムコフィルムワークス

公開劇場

・『機動警察パトレイバー 劇場版』公開劇場（10/3～2週間限定）

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ江別、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［岩手］イオンシネマ北上

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］ソラリス、イオンシネマ米沢

［福島］フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、USシネマパルナ稲敷、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

［群馬］イオンシネマ太田、シネマテークたかさき（10/31～）

［埼玉］MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ入間、シネマサンシャイン三郷、イオンシネマ大井、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、川越スカラ座（10/11～）

［千葉］USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典、USシネマ木更津、キネマ旬報シアター（10/4～）

［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、109シネマズ二子玉川、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、キネカ大森、Stranger（10/10～）

［神奈川］チネチッタ、ムービル、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間

［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館（日程調整中）

［富山］ほとり座（日程調整中）

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［福井］福井コロナシネマワールド

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ須坂、イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］シネマサンシャイン沼津、イオンシネマ富士宮、静岡シネ・ギャラリー（10/17～）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、豊川コロナシネマワールド、シネマワールド ららぽーと安城、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ常滑、イオンシネマ豊田KiTARA

［三重］109シネマズ四日市、イオンシネマ桑名、イオンシネマ津南

［滋賀］イオンシネマ近江八幡

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ高の原、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都

［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマりんくう泉南

［兵庫］塚口サンサン劇場、アースシネマズ姫路、kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、イオンシネマ明石

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［島根］イオンシネマ松江

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道（10/4～）

［山口］イオンシネマ防府

［徳島］イオンシネマ徳島

［香川］イオンシネマ綾川

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ福岡

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良

［沖縄］サザンプレックス

・『機動警察パトレイバー2 the Movie』公開劇場（10/17～2週間限定）

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ江別、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［岩手］イオンシネマ北上

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］ソラリス、イオンシネマ米沢

［福島］フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、USシネマパルナ稲敷、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

［群馬］イオンシネマ太田、シネマテークたかさき（10/31～）

［埼玉］MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ入間、シネマサンシャイン三郷、イオンシネマ大井、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、川越スカラ座（10/25～）

［千葉］USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典、USシネマ木更津、キネマ旬報シアター（10/18～）

［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、109シネマズ二子玉川、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、キネカ大森、Stranger

［神奈川］チネチッタ、ムービル、109シネマズ川崎（2のみの上映）小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間

［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館（日程調整中）

［富山］ほとり座（日程調整中）

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［福井］福井コロナシネマワールド

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ須坂、イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］シネマサンシャイン沼津、イオンシネマ富士宮、静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、豊川コロナシネマワールド、シネマワールド ららぽーと安城、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ常滑、イオンシネマ豊田KiTARA

［三重］109シネマズ四日市、イオンシネマ桑名、イオンシネマ津南

［滋賀］イオンシネマ近江八幡

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ高の原、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都

［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマりんくう泉南

［兵庫］塚口サンサン劇場、アースシネマズ姫路、kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、イオンシネマ明石

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［島根］イオンシネマ松江

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道（10/18～）

［山口］イオンシネマ防府

［徳島］イオンシネマ徳島

［香川］イオンシネマ綾川

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ福岡

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良

［沖縄］サザンプレックス

作品情報

・『機動警察パトレイバー 劇場版』作品情報

1989年／日本／99分

・4K版

https://filmarks.com/movies/124060

・通常版

https://filmarks.com/movies/32075

監督：押井守

脚本：伊藤和典

企画・原作：ヘッドギア

原案：ゆうきまさみ

キャラクターデザイン：高田明美

メカニックデザイン：出渕裕

音楽：川井憲次

出演：冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、井上瑤、千葉繁、坂脩

＜あらすじ＞

劇場版アニメ第1作。

1999 年、作業用ロボット〈レイバー〉による犯罪が日常化した近未来の東京。自殺した天才プログラマーによって引き起こされる最悪のシナリオとは？押井守監督作品。

・『機動警察パトレイバー2 the Movie』作品情報

1993年／日本／113分

・4K版

https://filmarks.com/movies/124061

・通常版

https://filmarks.com/movies/24512

監督：押井守

脚本：伊藤和典

企画・原作：ヘッドギア

キャラクターデザイン：高田明美、ゆうきまさみ

メカニックデザイン：出渕裕、河森正治、カトキハジメ

音楽：川井憲次

出演：根津甚八、竹中直人、冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、千葉繁、坂脩

＜あらすじ＞

劇場版アニメ第2作。

突如飛来した戦闘機から発射された一発のミサイルに隠された謎。

世界が息をのむ＜東京ウォーズ＞が始まる！押井守監督作品。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarksが企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket （@Filmarks_ticket）

FILMAGA： https://filmaga.filmarks.com/writers/premium-ticket/

『機動警察パトレイバー』劇場版2作品 UHD-BD 発売情報

・機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】

※実際のジャケットとは異なります

2026.1.28 on Sale

発売元：バンダイナムコフィルムワークス・東北新社

販売元：バンダイナムコフィルムワークス

詳細：

UHD-BD＋BD【特装限定版】

14,300円（税込）／BCQA-0022

【収録分数】

（予）204分［UHD-BD：約102分（本編約99分＋特典約3分）＋BD：約102分（本編約99分＋特典約3分）］

【スペック】

UHD BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／HEVC／100G／16:9<2160p UltraHigh Definition>／

日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）

BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／AVC／50G／16:9<1080p High Definition>／

日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）

◆特 典◆ 特製ブックレット／絵コンテ集

◆映像特典◆ 劇場特報・予告編

◆仕 様◆ 特製収納BOX

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。

・機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】

※実際のジャケットとは異なります

2026.3.25 on Sale

発売元：バンダイナムコフィルムワークス・東北新社

販売元：バンダイナムコフィルムワークス

詳細：

UHD-BD＋BD【特装限定版】

14,300円（税込）／BCQA-0024

【収録分数】

（予）232分［UHD-BD：約116分（本編約113分＋特典約3分）＋BD：約116分（本編約113分＋特典約3分）］

【スペック】

UHD BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／HEVC／100G／16:9<2160p UltraHigh Definition>／

日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）

BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／AVC／50G／16:9<1080p High Definition>／

日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）

◆特 典◆ 特製ブックレット／絵コンテ集

◆映像特典◆ 劇場特報・予告編

◆仕 様◆ 特製収納BOX

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。

★4Kリマスターコレクション 注目ポイント★

１.シリーズ初の4Kフィルムスキャンにより完全リマスター！

２.特典として、特製ブックレットや大ボリュームの絵コンテ集が付属！

３.劇場公開版（ドルビーサラウンド）とサウンドリニューアル版（1998年発売／ドルビーデジタル5.1ch）の2種類のサウンドが楽しめるマルチオーディオ仕様！

■バンダイナムコフィルムワークス公式ショップ【A-on STORE】特典 実施！

各巻購入特典▶ 出渕裕イラスト使用 特製ポストカード

連動購入特典▶ 復刻ミニポスター（B5）2枚セット

・ご購入サイト

A-on STORE

劇場版：https://a-onstore.jp/item/item-1000236711/

劇場版2：https://a-onstore.jp/item/item-1000236710/

プレミアムバンダイ

劇場版：https://p-bandai.jp/item/item-1000234889/

劇場版2：https://p-bandai.jp/item/item-1000234890/

◆一般のお客様のお問い合わせ先 バンダイナムコフィルムワークス お客様センター

https://www.bnfw.co.jp/contact/

営業時間：午前10時～午後5時(土・日・祝日および年末年始を除く)