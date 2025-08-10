【劇パト1・2連続リバイバル！】押井守 監督作品『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞での全国リバイバル上映決定！
(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA (C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G
8月10日は“パトレイバーの日”！
国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』の、＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞での連続リバイバル上映が決定いたしました！
『機動警察パトレイバー 劇場版』は10月3日（金）、『機動警察パトレイバー2 the Movie』は10月17日（金）より、それぞれ2週間限定での全国上映となります。
(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA
『機動警察パトレイバー 劇場版』はHEADGEARによるOVAシリーズ、漫画、小説などのメディアミックスプロジェクト『機動警察パトレイバー』の劇場版第1弾。昨年のリバイバル上映でも大好評をいただいた本作。昨年は音声リニューアル版での上映でしたが、今年は＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞で上映いたします。
(C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G
さらに今年は劇パト1と同じく押井守が監督、伊藤和典が脚本を務めた劇場版第2弾『機動警察パトレイバー2 the Movie』も「4K版」での上映が決定！2作品ともに4K版としてより高精細、鮮明にアップデートされた「劇パト」の世界を、ぜひ劇場にてご体感ください！
なお、本企画では入場者特典の配布や「劇パト」を盛り上げる企画も実施予定！詳細は後日発表となります。
※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります
8月10日“パトの日”、4Kソフト化 同時解禁！
4Kリマスター版『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』がご自宅でも楽しめる！『機動警察パトレイバー』劇場版2作品がUHD-BDで発売決定！！
詳細は記事下部の【『機動警察パトレイバー』劇場版2作品 UHD-BD 発売情報】をチェック！
『機動警察パトレイバー』とは
汎用人間型作業機械レイバーが普及した近未来の東京で、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう「ロボットのお巡りさん」―特車二課の日常と活躍を描くメディアミックスプロジェクト。
予告編
近日公開予定！
公開情報
『機動警察パトレイバー』（劇場公開版音声）
公開日：2025年10月3日（金）より2週間限定上映
公開劇場：116館
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。
※劇場により、上映日・上映期間が異なります。
配給：Filmarks
提供：バンダイナムコフィルムワークス
『機動警察パトレイバー2 the Movie』
公開日：2025年10月17日（金）より2週間限定上映
公開劇場：117館
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。
※劇場により、上映日・上映期間が異なります。
配給：Filmarks
協力：バンダイナムコフィルムワークス
公開劇場
・『機動警察パトレイバー 劇場版』公開劇場（10/3～2週間限定）
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ江別、イオンシネマ旭川駅前
［青森］イオンシネマ新青森
［岩手］イオンシネマ北上
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［山形］ソラリス、イオンシネマ米沢
［福島］フォーラム福島
［茨城］MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、USシネマパルナ稲敷、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野
［群馬］イオンシネマ太田、シネマテークたかさき（10/31～）
［埼玉］MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ入間、シネマサンシャイン三郷、イオンシネマ大井、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、川越スカラ座（10/11～）
［千葉］USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典、USシネマ木更津、キネマ旬報シアター（10/4～）
［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、109シネマズ二子玉川、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、キネカ大森、Stranger（10/10～）
［神奈川］チネチッタ、ムービル、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間
［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館（日程調整中）
［富山］ほとり座（日程調整中）
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［福井］福井コロナシネマワールド
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ須坂、イオンシネマ松本
［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐
［静岡］シネマサンシャイン沼津、イオンシネマ富士宮、静岡シネ・ギャラリー（10/17～）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、豊川コロナシネマワールド、シネマワールド ららぽーと安城、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ常滑、イオンシネマ豊田KiTARA
［三重］109シネマズ四日市、イオンシネマ桑名、イオンシネマ津南
［滋賀］イオンシネマ近江八幡
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ高の原、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都
［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマりんくう泉南
［兵庫］塚口サンサン劇場、アースシネマズ姫路、kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、イオンシネマ明石
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［島根］イオンシネマ松江
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道（10/4～）
［山口］イオンシネマ防府
［徳島］イオンシネマ徳島
［香川］イオンシネマ綾川
［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI
［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ福岡
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］シネマサンシャイン姶良
［沖縄］サザンプレックス
※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1800円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます
※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります
・『機動警察パトレイバー2 the Movie』公開劇場（10/17～2週間限定）
作品情報
・『機動警察パトレイバー 劇場版』作品情報
(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA
1989年／日本／99分
・4K版
https://filmarks.com/movies/124060
・通常版
https://filmarks.com/movies/32075
監督：押井守
脚本：伊藤和典
企画・原作：ヘッドギア
原案：ゆうきまさみ
キャラクターデザイン：高田明美
メカニックデザイン：出渕裕
音楽：川井憲次
出演：冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、井上瑤、千葉繁、坂脩
＜あらすじ＞
劇場版アニメ第1作。
1999 年、作業用ロボット〈レイバー〉による犯罪が日常化した近未来の東京。自殺した天才プログラマーによって引き起こされる最悪のシナリオとは？押井守監督作品。
・『機動警察パトレイバー2 the Movie』作品情報
(C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G
1993年／日本／113分
・4K版
https://filmarks.com/movies/124061
・通常版
https://filmarks.com/movies/24512
監督：押井守
脚本：伊藤和典
企画・原作：ヘッドギア
キャラクターデザイン：高田明美、ゆうきまさみ
メカニックデザイン：出渕裕、河森正治、カトキハジメ
音楽：川井憲次
出演：根津甚八、竹中直人、冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、千葉繁、坂脩
＜あらすじ＞
劇場版アニメ第2作。
突如飛来した戦闘機から発射された一発のミサイルに隠された謎。
世界が息をのむ＜東京ウォーズ＞が始まる！押井守監督作品。
【Filmarksリバイバルとは】
Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarksが企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。
X： https://twitter.com/Filmarks_ticket （@Filmarks_ticket）
FILMAGA： https://filmaga.filmarks.com/writers/premium-ticket/
『機動警察パトレイバー』劇場版2作品 UHD-BD 発売情報
・機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】
※実際のジャケットとは異なります
2026.1.28 on Sale
発売元：バンダイナムコフィルムワークス・東北新社
販売元：バンダイナムコフィルムワークス
(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA
詳細：
UHD-BD＋BD【特装限定版】
14,300円（税込）／BCQA-0022
【収録分数】
（予）204分［UHD-BD：約102分（本編約99分＋特典約3分）＋BD：約102分（本編約99分＋特典約3分）］
【スペック】
UHD BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／HEVC／100G／16:9<2160p UltraHigh Definition>／
日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）
BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／AVC／50G／16:9<1080p High Definition>／
日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）
◆特 典◆ 特製ブックレット／絵コンテ集
◆映像特典◆ 劇場特報・予告編
◆仕 様◆ 特製収納BOX
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。
・機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】
※実際のジャケットとは異なります
2026.3.25 on Sale
発売元：バンダイナムコフィルムワークス・東北新社
販売元：バンダイナムコフィルムワークス
(C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G
詳細：
UHD-BD＋BD【特装限定版】
14,300円（税込）／BCQA-0024
【収録分数】
（予）232分［UHD-BD：約116分（本編約113分＋特典約3分）＋BD：約116分（本編約113分＋特典約3分）］
【スペック】
UHD BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／HEVC／100G／16:9<2160p UltraHigh Definition>／
日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）
BD：ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部モノラル）／AVC／50G／16:9<1080p High Definition>／
日本語・英語音声収録／日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）
◆特 典◆ 特製ブックレット／絵コンテ集
◆映像特典◆ 劇場特報・予告編
◆仕 様◆ 特製収納BOX
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。
★4Kリマスターコレクション 注目ポイント★
１.シリーズ初の4Kフィルムスキャンにより完全リマスター！
２.特典として、特製ブックレットや大ボリュームの絵コンテ集が付属！
３.劇場公開版（ドルビーサラウンド）とサウンドリニューアル版（1998年発売／ドルビーデジタル5.1ch）の2種類のサウンドが楽しめるマルチオーディオ仕様！
■バンダイナムコフィルムワークス公式ショップ【A-on STORE】特典 実施！
各巻購入特典▶ 出渕裕イラスト使用 特製ポストカード
連動購入特典▶ 復刻ミニポスター（B5）2枚セット
・ご購入サイト
A-on STORE
劇場版：https://a-onstore.jp/item/item-1000236711/
劇場版2：https://a-onstore.jp/item/item-1000236710/
プレミアムバンダイ
劇場版：https://p-bandai.jp/item/item-1000234889/
劇場版2：https://p-bandai.jp/item/item-1000234890/
◆一般のお客様のお問い合わせ先 バンダイナムコフィルムワークス お客様センター
https://www.bnfw.co.jp/contact/
営業時間：午前10時～午後5時(土・日・祝日および年末年始を除く)