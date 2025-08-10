ハートの日（8月10日）を記念して、ReFa HEART BRUSHに待望のミニサイズが登場！ 「ReFa HEART BRUSH mini（リファハートブラシミニ）」 2025年8月新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa（リファ）』より、ひとまわり小さなきゅっと握れるハートで髪のからまりをほぐしてツヤを与える「ReFa HEART BRUSH mini（リファハートブラシミニ）」を、2025年8月末より全国のロフトおよびロフトネットストアで順次全国発売、9月1日（月）よりMTGオンラインショップにて発売いたします。

2022年に販売を開始したReFa HEART BRUSH。「プレゼントにしたい」「さっと梳かすだけで、髪がまとまり、髪にツヤが出る」などと、多くのお客様からご好評をいただいてまいりました。



本商品はハートのフォルムはそのまま、ポーチや小さな手にもすっと収まるコンパクトサイズになっています。



携帯しやすく、より気軽にお使いいただける仕様になっています。ReFa HEART BRUSHとあわせて、用途やシーンに応じたぴったりのサイズをお選びいただけます。



『ReFa』ヘアブラシシリーズは今後もお客様の声をもとにラインナップ展開を加速させ、ReFaならではの革新的なプロダクトを開発してまいります。

ReFa HEART BRUSH mini リファハートブラシミニ

■ 商品概要

カラー：ローズゴールド/シルバー/シャンパンゴールド

価 格：2,970円(税込)

発売日/販売：2025年8月末より全国のロフトおよびロフトネットストアで順次全国発売、

9月1日（月）よりMTGオンラインショップにて発売

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。

■ ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/