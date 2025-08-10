八女学院フットボールクラブ、クラウドファンディング「One Team,One Dream ～あきらめない八女学院の挑戦」をスポチュニティで開始！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、八女学院フットボールクラブの支援募集プロジェクトを開始しました。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/fukuoka/team/1054/invest/743/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い（八女学院フットボールクラブ一同）

全国を目指す私たちに、力を貸してください！！

八女学院女子フットボール部（中学・高校）は2020年に創部したまだ若いチームですが、近年着実に戦績を上げてきています。

今回は目標である「全国優勝」に向けて、遠征用バスの購入費用のご支援をお願いしたくクラウドファンディングに挑戦しました。皆様からの暖かいご支援よろしくお願いいたします。



＜主な戦績＞

2024年 九州大会優勝、全国大会出場（中等部）

フットサル 全国3位

2025年 JFA U-15女子サッカーリーグ 2025 九州1部リーグ前期2位（中等部）

九州大会出場（中等部）

福岡県高校総体 準優勝（高等部）

福岡県女子サッカー選手権（皇后杯）優勝（高等部）

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/fukuoka/team/1054/invest/743/detail

開始へ向けて以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2025年8月10日（日）9:00～9月8日（月）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

150万円

4）資金使途

・遠征用バスの購入費の一部

・高速代、ガソリン代、宿泊費などの遠征経費

5）イチ押しリターン

これさえあれば八女学院フットボールクラブの応援はばっちり！

オリジナルグッズの詰め合わせです。

（セット内容）

・オリジナルプリントのエコバック

・マフラータオル

・晴雨兼用の傘

・ステッカー

【会社・団体概要】

◆八女学院フットボールクラブ

所在地：福岡県八女市本村425

Instagram：https://www.instagram.com/yamegaku_womans_football_club/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kanta_hikaru_fw@yahoo.co.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。