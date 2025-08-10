金目鯛出汁の熱海ラーメン専門店「熱海ゴールデンアイ」沼津店が8月8日にプレオープン！

熱海ゴールデンアイ 沼津店

静岡県熱海市の金目鯛ラーメン専門店の熱海ゴールデンアイのフランチャイジーである、「熱海ゴールデンアイ沼津店」が2025年8月8日（金）にプレオープンしました。

熱海でのノウハウを通じて、沼津のお客様にもご満足いただけるよう取り組んで参ります。

概要

伊豆の名物「金目鯛」を余すことなく使用した熱海ラーメンで話題の「熱海ゴールデンアイ」が、満を持して沼津市に新店舗を出店いたします。2025年8月8日（金）より沼津店のプレオープンを開始し、熱海本店で培った金目鯛出汁の深い味わいと技術を継承しながら、沼津の地域性を活かした店舗限定オリジナルメニューも同時に提供いたします。

本出店により、伊豆半島の食文化をより広範囲に発信し、「金目鯛」という地域の宝を次世代に引き継ぐとともに、沼津エリアの新たなグルメスポットとして地域活性化に貢献してまいります。プレオープンでは、正式開店に向けた準備段階として、お客様からの貴重なご意見をいただきながら、より良いサービス提供を目指します。

店舗概要

店舗名： 熱海ゴールデンアイ 沼津店

所在地： 静岡県沼津市下香貫島郷2976-5

プレオープン日： 2025年8月8日(金)

営業時間： 11:00～15:00,17:00～20:00

席数： カウンター8席,テーブル18席

電話番号： 080-3259-9250

沼津店の特徴

1. 金目鯛出汁へのこだわりを継承

熱海本店で培った「魚介」や「海の香り」という表現では収まらない、金目鯛の味がしっかりと感じられるラーメンを沼津でも提供いたします。当店では金目鯛を丸ごと一匹使用し、頭から骨まで余すことなく活用することで、他では味わえない濃厚で深みのある出汁を実現しています。この製法により、金目鯛本来の旨みと栄養価を最大限に引き出し、伊豆の海の恵みを一杯のラーメンに凝縮させています。

2. 沼津店限定オリジナルメニュー

沼津の地域性と食文化を活かした限定メニューを開発いたしました。沼津港で水揚げされる新鮮な海の幸を厳選し、熱海本店では味わえない新たな美味しさをお楽しみいただけます。地元の生産者との連携により調達した季節の食材を使用し、沼津ならではの味覚体験を提供いたします。これらの限定メニューは、地域の食材への理解を深め、沼津の魅力を再発見していただく機会としても位置づけています。

3. 伊豆地域の活性化への貢献

「伊豆を、もっともっと元気に！」という創業時からの理念のもと、沼津店の出店により伊豆半島全体の食文化の魅力をさらに広く発信してまいります。金目鯛という地域の誇る食材を通じて、伊豆の観光振興や地域経済の活性化に寄与し、地域コミュニティとの連携を深めながら、持続可能な地域発展に貢献いたします。また、地元雇用の創出や地域食材の積極的な活用により、地域社会への還元も重視してまいります。

プレオープンについて

プレオープン期間中は、正式開店に向けた最終調整段階として営業いたします。この期間において、営業時間や提供メニューが通常営業と異なる場合がございますが、お客様により良いサービスを提供するための重要な準備期間と位置づけております。プレオープン期間中にお越しいただくお客様には、貴重なご意見やご感想をお聞かせいただき、正式開店時により完成度の高いサービス提供を実現したいと考えております。

なお、プレオープン期間中の詳細な営業時間、提供メニュー、特別企画については、各種SNSにて随時お知らせいたします。

会社について

熱海ゴールデンアイは、伊豆の名物「金目鯛」を次世代に引き継ぐとともに、その魅力を世界に発信していきたいという強い思いから生まれた熱海ラーメン専門店です。創業以来、金目鯛を余すことなく使用した革新的な新名物『熱海ラーメン』の開発・提供を通じて、地域の食文化の発展と観光振興に貢献してまいりました。

当店の取り組みは多くのメディアからも注目を集めており、TBS「王様のブランチ」、日本テレビ「ヒルナンデス！」での特集をはじめ、数多くのテレビ番組や雑誌で紹介されています。これらのメディア露出により、熱海ラーメンの認知度向上と伊豆地域のブランド価値向上に寄与しております。

今後も、金目鯛という地域固有の食材を活用した独自性の高い商品開発を継続し、伊豆半島全体の食文化の魅力を国内外に発信することで、持続可能な地域活性化を推進してまいります。沼津店の開店を機に、より多くの方々に金目鯛の美味しさと伊豆の魅力をお届けし、地域の食文化の継承と発展に貢献いたします。

本件に関するお問い合わせ先

会社名： 熱海ゴールデンアイ沼津店

担当者： 森田信治

電話： 080-3259-9250

メール： goldeneye.numazu@gmail.com

公式サイト： https://www.instagram.com/goldeneye.numazu/

Buzz Brain株式会社

PR/企画運営/動画制作/WEBデザイン

〒413-0027

静岡県熱海市紅葉ガ丘町6-13-1Ａ

TEL:0557-81-8575

https://buzz-brain.com/