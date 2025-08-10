ERPC、即完売続くSolana 専有 ShredStreamとハイパフォーマンスVPSをフランクフルトに再入荷

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社: オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO: 川崎文武）とValidators DAOは、即完売が続いていたフランクフルトリージョンにて、Solana専有ShredStreamおよび高性能EPYC VPSの在庫を数量限定で再入荷いたしました。いつも多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございます。

再入荷の概要

フランクフルトは再入荷のたびに短期間で完売となる最注力リージョンです。今回も専有ShredStreamとEPYC VPSを中心に在庫を確保し、先着順でのご案内を開始しました。お待たせしていた皆様には心よりお詫び申し上げます。

フランクフルトが即完売を繰り返す理由

フランクフルトは欧州最大級のデータセンター都市であり、多数のSolanaバリデータが集中しています。Solanaはリーダーバリデータがブロックを生成する仕組みのため、バリデータとの物理的距離が通信性能に直結します。フランクフルト近接の環境では、低遅延と安定性を同時に実現できるため、Solana開発や高頻度トレードにおいて最も需要が高いエリアとなっています。

専有ShredStreamの特長

- 一般的なGeyser gRPCと比較して100～200ms高速- 共有タイプと比べても約60ms以上の低遅延と安定性- 高頻度トレード、板監視、イベント駆動アプリで優位性を発揮

需要集中に伴い、各プランとも数量限定です。混雑時間帯の影響を避けたい方、ゼロ距離構成を志向する方は専有プランをご検討ください。

EPYC VPS の特長

- 最新世代AMD EPYC、DDR5メモリ、NVMe Gen4 SSDを採用- Solana専用エンドポイントと同一ネットワーク内に設置し、通信距離を最小化- ベアメタルに迫るレイテンシを数ミリ秒差で実現しつつ高いコスト効率- 軽量ワークロードやNode.js用途に有効な1～2コア構成も選択可能

在庫は数量限定です。満席時はウェイトリストにご参加ください。Discordでチケットをご作成いただければ、順次ご案内します。

ERPCが解決する課題と今後の取り組み

私達は以下のような課題を解決するため、専用のSolanaインフラおよび高性能サーバーを構築しています。

- 一般的なRPC環境におけるトランザクション失敗の頻発- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に及ぼす大きな影響- 特に小規模なプロジェクトが高品質インフラを利用しにくい問題

今後もサービスの品質向上、製品ラインナップの充実、安定供給体制の強化に努め、お客様のプロジェクト成功を最大限サポートいたします。

今後ともERPCおよびValidators DAOを何卒よろしくお願い申し上げます。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR