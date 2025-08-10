株式会社双葉社

株式会社双葉社（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長：戸塚源久）より、1973年に創刊以来、長きにわたり読者に愛されてきた月刊小説誌「小説推理」が、この度、紙版の発行を終了し、双葉社文芸総合サイト「COLORFUL」内の無料ウェブマガジン「WEB小説推理」として生まれ変わることになりました。

2024年10月から紙版と並行してウェブ版を公開してきましたが、今後は一本化。より手軽に、より多くの読者に質の高い小説コンテンツを届けるため、新たな一歩を踏み出しました。

「WEB小説推理」（9月号）注目コンテンツを紹介！

リニューアル後初の9月号（8月10日公開）では、話題の作品や人気シリーズの特別公開、ドラマ化記念インタビューなど、豪華なラインナップが揃いました！

・石田夏穂「緑十字のエース」一挙250枚公開！

芥川賞に二度ノミネートされた注目の若手作家、石田夏穂氏の会心作を全編公開！ 工事現場の「ある謎」が解き明かされる過程はスリリングながら、著者ならではのユーモアセンスも随所に光るお仕事小説。

・夢枕獏『新・餓狼伝 巻ノ六 変幻鬼骨編』発売＆シリーズ刊行40周年記念！ 第一巻『餓狼伝I』をまるごと公開

格闘小説の金字塔「餓狼伝」シリーズの刊行40周年を記念し、入門編として第一巻『餓狼伝I』をまるごと公開。長年のファンには懐かしく、これからシリーズに触れる方には最適な一冊です。

・桜井美奈『塀の中の美容室』ドラマ化記念！ 主演・奈緒スペシャルインタビュー！

WOWOWで8月22日より放送がスタートするドラマ『塀の中の美容室』。主演の奈緒さんが、ドラマの舞台裏や見どころについて語るスペシャルインタビューを掲載。



この他にも、君嶋彼方氏や森山光太郎氏による新連載、石井仁蔵氏の読切を掲載。中山七里氏、永井紗耶子氏、雫井脩介氏、上田早夕里氏、逸木裕氏といった人気作家陣による好評連載も引き続き楽しめます。次号以降も、注目作家の新連載や読切が続々と登場予定で、充実したコンテンツを毎月提供いたします。

会員登録キャンペーン

「WEB小説推理」は毎月10日更新で、会員登録は無料。スマートフォン、タブレット、パソコンなど、お好みのデバイスでいつでもどこでも小説の世界をお楽しみいただけます。

さらに現在、会員登録した方の中から抽選で50名に2,000円分の特製QUOカードが当たるキャンペーンも実施中（応募締切：9月30日）。

文芸ファン注目の新たな読書空間を、この機会にぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

▼「WEB小説推理」の会員登録はこちらから！

https://colorful.futabanet.jp/list/suiri