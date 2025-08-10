【2025年7月度】学生対象・クレジットカードの利用実態アンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月9日調査母集団：75人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリー】

7月度の調査では、楽天カードが学生に人気のクレジットカードとして、全体の6割の票を集めた。

また、クレジットカードの選択には入会金・年会費やポイント（マイル）還元率などを特に重視する傾向が見られた。

学生のクレジットカードの利用実態に関するアンケート調査

学生のクレジットカードの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

クレジットカードを作ろうと思ったきっかけは次のうちどれですか？（複数回答可）

1位：キャッシュレス決済が便利だから

2位：ネットショッピングをよく利用するから

3位：年会費が無料だったから

学生がクレジットカードを作るきっかけとしては、「キャッシュレス決済が便利だから」が48.0％で最も多く、「ネットショッピングをよく利用するから」が41.3％でこれに続いた。

また、「年会費が無料だったから」も34.7％で3番目に多かった。

クレジットカードは何枚持っていますか？

1位：1枚

2位：3枚以上

3位：2枚

クレジットカードの保有枚数は1枚が32.0％で最も多かった。

3枚以上持っている人も37.3％いた。

初めて作ったカードを今もメインカードとして利用していますか？

はい：78.7%

いいえ：21.3%

初めて作ったカードを今もメインカードとして利用している人が、78.7％で圧倒的多数という結果になった。

これまでにクレジットカードの審査に通らなかった経験はありますか？

ない：89.3%

ある：10.7%

学生のうち、これまでにクレジットカードの審査に通らなかった経験がある人は10.7％にとどまった。

クレジットカードの年会費を払っていますか？

1位：払っていない（永年無料）

2位：払っている

3位：払っていない（条件達成で無料）

年会費が永年無料のクレジットカードを使っている学生が58.7%で最も多かった。

なお、「払っている」との回答も20.0%で一定数いた。

クレジットカードの限度額はいくらですか？

1位：それ以上（50万円以上）

2位：10万円以下

3位：50万円以下

学生のクレジットカードの限度額は「それ以上（50万円以上）」が26.7%で最も多かった。

また、「10万円以下」が22.7％でこれに続いた。

クレジットカードの限度額を増額したことはありますか？

はい：12.0%

いいえ：86.7%

学生でクレジットカードの限度額を増額したことがある人は12.0％だったのに対し、ない人は86.7％であった。

なお、増額できなかった（審査に落ちた）人はわずか1.3%という結果だった。

クレジットカードの毎月の利用額はいくらくらいですか？

1位：3万円以内

2位：5万円以内

3位：2万円以内

学生のクレジットカードの毎月の利用額は、「3万円以内」が24.0%で最も多く、「5万円以内」が20.0％と次に続いた。

また、「2万円以内」も16.0％と3番目に多かった。

どのような時にクレジットカードを使っていますか？（複数回答可）

1位：ネットショッピング

2位：普段のお買い物（スーパー・コンビニ）

3位：飲食店

学生がクレジットカードを利用するのはネットショッピングが93.3%で最も多く、次に普段のお買い物（スーパー・コンビニ）が62.7％と続いた。

クレジットカードの利用頻度を教えてください。

1位：週に2/3回

2位：週に1回

3位：一か月に数回

学生のクレジットカードの利用頻度としては、「週に2/3回」が44.0％で最も多かった。

また、「週に1回」利用している人も28.0%で2番目に多かった。

【シーン別】学生向けのおすすめクレジットカードのランキング調査

ここからは、実際に学生がの選んだシーン別のクレジットカードの人気ランキングを紹介する。

どのクレジットカードを持っていますか？（複数回答可）

1位：楽天カード

2位：PayPayカード

3位：三井住友カード（NL）

3位：イオンカード

楽天カードが64.0％で圧倒的に多かった。

また、PayPayカードが32.0%でこれに続いたほか、三井住友カード（NL）とイオンカードも18.7％の票を集めた。

何を重視してクレジットカードを選びましたか？（複数回答可）

1位：入会金・年会費

2位：ポイント（マイル）還元率

3位：ポイントの交換先

「入会金・年会費」、および「ポイント（マイル）還元率」、を重視している人が圧倒的に多かった。

なお、その他には「ポイントの交換先」や「キャンペーン・特典」を選ぶ人も多かった。

ポイントの貯まりやすさを重視するなら学生にはどのクレジットカードがおすすめだと思いますか？

1位：楽天カード

2位：PayPayカード

3位：三井住友カード（NL）

楽天カードを選ぶ人が54.7％と半数を超えた。

そのほかには、PayPayカードが13.3%、三井住友カード（NL）が12.0％でこれに続いた。

学生向け特典の充実度で選ぶならどのクレジットカードがおすすめだと思いますか？

1位：楽天カード

2位：PayPayカード

3位：三井住友カード（NL）

楽天カードが38.7％で最も多く、PayPayカードが14.7%でこれに続いた。

また、三井住友カード（NL）も10.7％の票を集めた。

海外旅行や留学に行く学生にはどのクレジットカードがおすすめだと思いますか？

1位：楽天カード

2位：三井住友カード（NL）

3位：ANA JCBカード（学生専用）

楽天カードが32.0％で最も多く、三井住友カード（NL）が17.3%でこれに続いた。

また、ANA JCBカード（学生専用）が12.0%で3番目に多かった。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の年齢■会社概要

