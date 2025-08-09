7回目となるHY主催音楽フェス「HY SKY Fes 2026 & Special Night」お得な最速先行チケットがTIGETにて販売中
「HY SKY Fes 2026 & Special Night」が2026年3月20日(金・祝)、21日(土)、22日(日)に沖縄県総合運動公園 多目的広場（沖縄県沖縄市比屋根5-3-1）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。
■「HY SKY Fes 2026 & Special Night」●開催概要
開催日：2026年3月20日(金・祝)、21日(土)、22日(日)
会場：沖縄県総合運動公園 多目的広場
時間：
[DAY1]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定）
[Special Night]19:30開場／20:00開演／21:00終演（予定）
[DAY2・DAY3]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定）
イベント公式HP：https://skyfes.net/
●会場アクセス
沖縄県総合運動公園 多目的広場
沖縄県沖縄市比屋根5-3-1
車：那覇から国道329号線を北へ約27km
バス：東陽バス 30系統、沖縄バス 52系統
那覇空港：那覇バスターミナルから「県総合運動公園北口」へ
●チケット情報 ※電子チケットの取扱いはTIGETのみ
・3日通し券（※早割価格）
大人：22,000円
中高生：6,000円
・2日通し券（※早割価格）
大人：15,000円
中高生：4,000円
・単日券（※早割価格）
大人：9,000円
中高生：2,500円
・Special Night（※一般価格）
大人：2,000円
中高生：1,000円
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/419128
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp