【動画公開】三野宮鈴氏、Wonderlaboが運営するYouTubeチャンネル「MarShall」でボウリング対決！

株式会社Wonderlabo

マーケティング教育事業等を行う株式会社Wonderlabo（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：廣野裕之、以下「当社」）が運営するYouTubeチャンネル「MarShall(https://www.youtube.com/@MarShall_wlh)」に、「今日、好きになりました。夏空編」で芸能界デビュー後、現在グラビア、バラエティ、ドラマなど多方面で活躍する注目の若手タレント・三野宮鈴 氏がゲストとして登場いたしました。





今回の動画では、番組MCを務める当社代表・廣野と三野宮氏の ボウリング対決 を実施いたしました。三野宮氏が勝てばMV（ミュージックビデオ）制作、負ければお化け屋敷という罰ゲームを賭けた真剣勝負が繰り広げられます！果たして、勝負の行方はいかに…！？ぜひ動画で、見逃せないドキドキのクライマックスをご覧ください！▼ 動画視聴はこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_Gl7BafMJQM ]

URL：https://youtu.be/_Gl7BafMJQM

▍ボウリング対決実施の背景

2025年3月22日に公開された動画（https://youtu.be/gLLBFIht7Os）で、三野宮氏がボウリング対決に挑むことになりました。

■出演者

廣野裕之（ひろの ひろゆき）

Wonderlabo Holdings株式会社 代表取締役CEO

株式会社Wonderlabo 代表取締役CEO

新卒でワークスアプリケーションズに入社。 その後サイバーエージェントにてアカウントプランナーに従事。その後、新規事業開発会社にてマーケター育成事業の事業責任者として業界最大手まで牽引。同時に総合代理店から専門代理店など複数代理店のプロジェクトに参画。その後スタートアップ企業のCMOに着任し組織開発を含む広範囲に渡るマーケティング全般を統括。 2022年2月Wonderlaboを設立。広告代理店や事業会社/消費者/学校など幅広くマーケティング教育を展開。2024年2月Wonderlabo Holdingsを設立し、代表取締役CEOに就任。



三野宮鈴（さんのみや すず）

「今日、好きになりました。夏空編」で芸能界デビュー後、TEENS専属モデルとして活動をスタートし、TGCや関西コレクションなど多くのファッションショーに出演。 現在はグラビア、バラエティ、ドラマなど多方面で活躍する注目の若手タレント。

■撮影協力

シブヤボウリング

所在地：東京都渋谷区渋谷1-14-14

ホームページ：https://www.shibuyaest.co.jp/bowling/



■株式会社Wonderlaboについて

「全ての人にマーケティングを」を理念に掲げ、大手から中小・ベンチャー・スタートアップに至るまで、経営戦略から逆算したマーケティングコンサルティングや、厚生労働省認可のマーケター育成事業で年間数百名のマーケターを輩出。

「ワクワクを科学する」を理念に、次世代の創造教育も数多く展開。



所在地：東京都品川区西五反田1丁目26番2号五反田サンハイツビル2F

事業内容：マーケティング・デザイン・エンジニアリング等のリスキリングによるキャリア支援やマーケティング教育の運営。

・ハロートレーニング（求職者支援訓練）※厚生労働省認定事業

・マーケティングキャリアラボ ※経済産業省認定事業

・NEXT MARKETING STUDIO（マーケティング教育）

ホームページ：https://wonderlabo.co.jp/



