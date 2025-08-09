【STPR】「騎士X」、新体制初の実写MV『XSlay』を日本武道館でのライブ直前の8月9日(土)に公開！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、弊社所属のビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」による楽曲『XSlay(読み：エックスレイ)』のMusicVideoを騎士X - Knight X -のYouTube公式チャンネルで、2025年8月9日(土)17:30に公開したことをお知らせいたします。

「騎士X - Knight X -」は、歌い手アイドルやVtuberの枠を超え、実写表現と独自の世界観を強みに成長を続けるビジュアル系2.5次元歌い手グループです。2025年5月17日にグループ名を改名し、新メンバー「タケヤキ翔」を迎えて、「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに4名体制で新たなスタートを切りました。2025年8月13日(水)には、新体制初のワンマンライブを日本武道館で開催いたします。

この度公開した『XSlay』は、「騎士X - Knight X -」にとって新たな一歩となる、記念すべき初の実写MVです。「YESしか言えない社会にバツ(×)」を叩きつけ、”お前が主役になれ。なれないなら俺たちがバツ(×)になってやる”という、アリス/Aliceの皆さん(騎士Xファンの呼称)に向けた力強いメッセージも込められています。この初の全編実写MVを、ぜひご覧ください。

【MV】『XSlay』/ 騎士X - Knight X -

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JL16d2xZ794 ]

YouTube：https://youtu.be/JL16d2xZ794

Vocal：騎士X - Knight X -

Music：Funk Uchino, Toshiya Hosokawa, SILLY TEMBA, kemkemkemmy

Lyric：Funk Uchino

Arrangement：Toshiya Hosokawa, SILLY TEMBA

Mix：kain

監督：スミス

■騎士X - Knight X - Profile

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。2.5次元歌い手グループ史上最速の横浜アリーナワンマンライブを皮切りに、 Zeppツアー、武道館公演と次々と成功を収めながら2024年には週間シングルランキング1位も獲得。

2025年5月17日にグループ名を「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」に改名。同日、新メンバーとして「タケヤキ翔」が加入し、現メンバーの「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに、4名体制でのグループ活動を開始。歌い手アイドルやVtuberアイドルとは一線を画し、実写表現と独自の世界観を強みにさらなる成長フェーズへと挑戦していく。

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/