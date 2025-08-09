「概念推し」にハマった！「2色珠」がプロジェクト開始1ヵ月で「売上300万円」突破。 30種以上の宝石から2つを選び、自分だけの“推し”を完成させる新アイテム 。

■ プロジェクト概要

「2色珠（にしょくだま）」は、30種類以上の天然石から2つを選び、金継ぎ風の技法でひとつに接合することで誕生する、世界でひとつだけの宝石アイテムです。

色や意味を自由に組み合わせることで、推しキャラクターの髪色や瞳色、世界観やコンセプトカラーを宝石で表現できることから、“推し活”や“概念推し”の新しい形として人気を集めています。

本プロジェクトはクラウドファンディングサイト「Creema SPRINGS」にて展開中です。

URL：https://www.creema-springs.jp/projects/rain-2syokudama4

■ 「概念推し」とは？

「概念推し」とは、特定の人物やキャラクターではなく、色やイメージ、世界観そのものを推すという新しい応援スタイルのこと。

2色珠は、この「概念推し」との親和性が非常に高く、推しのテーマカラーや雰囲気を宝石で表現できることから、多くのファンに支持されています。

■ 2色珠の特徴

30種類以上の天然石から2つを自由に選択可能

宝石を「金継ぎ」風の技法でひとつに接合し、唯一無二のデザインを実現

組み合わせは900通り以上、世界にひとつだけの“推し”を形にできる

お守り・ジュエリー・コレクションアイテムとしても活用可能

■ 購入者の声（一部抜粋）

「推しキャラの髪色と瞳の色で作ったら、持ち歩くだけで幸せ」

「概念推しが宝石になった瞬間、テンションが爆上がりした」

「ライブ参戦の必須アイテムになりました」

■ 今後の展開

株式会社RAINでは、今回の売上300万円突破を受け、推し活向けの特別提案セットや、SNSキャンペーンによる“推し珠”投稿企画など、より多くのファンに楽しんでいただける仕組みを展開予定です。

また、法人向けのOEM制作も承っており、記念品やコラボ商品としての開発にも対応可能です。

