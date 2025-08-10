【シュンスケ式プロンプトデザインメタプロンプト】ハヤシシュンスケ氏のAI実践コミュニティに読者限定で初月無料参加｜カスタマークラウドコラボ期間限定キャンペーン【GPT-5完全ガイド付き】

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（本社：東京都新宿区）は、プロンプトエンジニアリングの第一人者ハヤシシュンスケ氏がnote記事「シュンスケ式プロンプトデザインメタプロンプト」（https://note.ambitiousai.co.jp/n/naf07e7679588 ）で提唱するゴールシークプロンプトの進化版とメタプロンプト技術を実践できるコミュニティへの特別参加キャンペーンを開始いたしました。

本キャンペーンは、ハヤシ氏の記事を読んで「実際にシュンスケ式プロンプトデザインの限定テクニックを習得したい」と考えるプロンプトエンジニアやAI活用専門家に向けて、同氏が主宰するコミュニティへの参加を初月無料でご提供するものです。

▶︎ 初月無料キャンペーンリンクはこちらから

1. https://larkdx.com にアクセス

2.「無料相談」を選択

3. 申し込みフォームに「ハヤシシュンスケコミュニティ 初月無料希望」と記入

特典内容

・通常月額料金が初月無料

・ハヤシシュンスケ氏の最新ノウハウに直接アクセス

・実践者同士のネットワーキング

・ワークショップへの参加

※法人プランは本キャンペーンの対象外となります

コミュニティで得られる価値

□ シュンスケ式プロンプトデザインメタプロンプトの実践的な習得

ゴールシークプロンプトの進化版や限定テクニックを含む、GPT-5時代を先取りする高度なプロンプトエンジニアリング手法を体系的に学べます。

□ ハヤシシュンスケ氏から直接学べる環境

プロンプトデザインのパイオニアによる指導と、メンバーシップ限定の最新テクニックを共有する機会を提供します。

▼申込はこちら

https://note.ambitiousai.co.jp/membership/join

▼【GPT-5完全ガイド】歴史が変わった。何がどう進化したのか？料金、使い方、性能のすべてを“日本一”分かりやすく解説します

https://note.ambitiousai.co.jp/n/n0032592a863e

ハヤシシュンスケ氏 プロフィール

プロンプトエンジニアリングの第一人者として、多数の企業でAI活用コンサルティングを手がける。note記事やSNSでの発信を通じて、実践的なAI活用法を多くのビジネスパーソンに広めている。特にChatGPTをはじめとする生成AIの業務活用において豊富な実績を持つ。

https://www.customercloud.co.jp/prof/shunsuke/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＼期間限定キャンペーン実施中／

ハヤシシュンスケ氏のAI実践コミュニティ

▼今なら初月無料で参加可能！

1. https://larkdx.com にアクセス

2.「無料相談」を選択

3. 申し込みフォームに「ハヤシシュンスケコミュニティ 初月無料希望」と記入

※法人プランは対象外

※法人プランにはハヤシシュンスケ氏の個別コンサルが含まれます

※キャンペーンは予告なく終了する場合があります

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CRMデモンストレーション無料提供キャンペーン

ハヤシシュンスケ氏監修！2日以内で貴社業務に特化したCRMを作成してご提案いたします。

■ このような課題を抱えていませんか？

□ 物件情報管理、顧客フォロー、集客・マーケティング

□ 業務の属人化による品質のばらつき

□ 情報共有の遅れによる機会損失

□ データ活用による改善が進まない

弊社は200社以上の企業様のAI活用・DX推進を支援してきました。 その経験から、貴社の課題を解決する最適なプランを2営業日以内に無料でご提案いたします。

■ ご提案内容（参考例）

・AIを活用した業務自動化システム

・リアルタイムデータ分析ダッシュボード

・スタッフ間の情報共有プラットフォーム

・顧客管理と分析の統合システム

※貴社の状況に応じてカスタマイズいたします

■ 私たちが貴社のDXを成功に導きます

【カスタマークラウド株式会社】

・国土交通省認定「Lark」公式パートナーとして、最先端のDXソリューションを提供

・200社以上の成功実績から導き出した、業界別の最適解をご提案

・貴社の課題を2営業日で分析し、実践的な改善プランを設計

【AI活用・エージェント構築のスペシャリスト：ハヤシシュンスケ】

・落合陽一が神プロンプトと認めた！プロンプト第一人者がAI活用戦略を構築

・アマゾンジャパンで培ったデータ活用ノウハウを貴社に還元

・独自開発「シュンスケ式」ゴールシークプロンプトで、確実な成果を実現

【AIエージェントコンサルタント：木下 寛士】

・独自のAI・DX経営メソッドで200社以上の企業変革を支援

・国土交通省認定DXツール「Lark」×組織理論「識学」公式パートナー

・カスタマークラウド代表、.Aiカレッジ主宰など複数団体を率いるシリアルアントレプレナー

■ なぜ無料でご提案するのか

・新たな業界別成功事例を共に創造したいから

・貴社の成功が、業界全体のDX推進につながると信じています

・月間5社限定で、提案書作成を完全無料で実施中

※実装・導入支援は別途有償サービスとなります

【社員20名以上の企業様限定】

AIとDXのプロが貴社専用のCRMシステムと改革レポートを無料作成＋コンサルティング付き

【少人数の会社様へ】

専門チームが対応します。事業拡大、生産性向上、間接部門など、プロが30分無料コンサルを提供

▶︎ たった1分で申込完了

1. https://larkdx.com にアクセス

2.「無料相談」を選択

3. 申し込みフォームに「DX無料相談」と記入

大手から中小まで、幅広い企業が導入！

企業のAI活用に革命をもたらすこの機会を、ぜひご活用ください。

オールインワンDXツール「Lark」について

国土交通省認定のDXツール「Lark（ラーク）」なら、チャット・オンライン会議・タスク管理・ドキュメント・CRMをオールインワンで統合。業務を一元管理し、圧倒的な生産性向上を実現します。

・Lark CRMで営業・顧客管理もスムーズに

・社内コミュニケーションを一元化し、業務効率を最大化

Larkで本気のDXを実現！

今すぐLarkの無料利用を始める ▶ https://larkdx.com(https://larkdx.com)

事業再生版 令和の虎で有名な黒字社長・市ノ澤翔も絶賛のオールインワンDXツール Lark

このツールだけで全て完結！2025年激熱の生産性爆上げツールLarkとは？

Larkがどうすごいのか？動画でチェック！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XhQ-lijC5f8 ]

https://youtu.be/XhQ-lijC5f8?si=YLoKA_J8hvkWyFa5

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=uPKq50sEht0 ]

https://youtu.be/uPKq50sEht0?si=2NOBluomve5Rphhx

● Larkを今すぐ無料で体験！

無料登録・デモ・資料請求はこちら ▶ https://larkdx.com(https://larkdx.com)

● 生成AIとDXを極める：AI実践とDX戦略セミナー

セミナー詳細・お申し込みはこちら

https://aidx.peatix.com

会社概要・お問い合わせ先

カスタマークラウド（Lark公式パートナー/識学代理店）

国土交通省認定のDXツール「Lark」の公式パートナーとして、最多の開発実績を誇る専門チームが企業の生産性向上とDX変革を強力にサポートしています。

24時間365日稼働するデジタル労働力「.Aiエージェント」を中心に、あらゆるデータを安全かつ最適に統合し、企業の“AI脳”を形成する「.Aiブレイン（LBAI / Learning-Based AI）」を中核ソリューションとして提供。“AIがAIを進化させる” という先進的コンセプト「AI2AI」を日本で初めて提唱するなど、独自のAIエコシステムで業務効率化と組織成長を加速させています。

また、100万部突破のマネジメント理論「識学」の代理店としても経営課題の解決を包括的に支援。これまでに経済産業省「DXセレクション」に選出された企業を含む200社以上にソリューションを導入し、日本企業の競争力強化に貢献し続けています。

会社概要：

・会社名：カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302

・代表取締役：木下 寛士（X：@kinoshita_ifr）

・公式サイト：https://www.customercloudcorp.com/

企業理念：

・Mission：心揺さぶる体験を、すべての人に。

・Vision：世界を手に入れよう、1タップで。

・Value：先進テクノロジーの社会実装を加速し、人の能力と知性を高め、世界に貢献する。

主要製品・サービス：

● Lark

・チャット、メール、カレンダーなどを一元管理できるDXツール（国土交通省認定）

・Mac/Windows/iOS/Android対応で統合コラボレーションを実現。

・詳細：https://larkdx.com/

● 識学

・組織のムダを排除し、継続的に成長を促すマネジメント理論。

・社員の生産性とモチベーションを高める革新的手法。

・詳細：https://note.com/hiroshikinoshita/n/n3a6854cff385

● .Aiエージェント

・採用・教育コストゼロ！24時間365日稼働するデジタル労働力を実現。

・定型業務の自動化から意思決定支援まで対応し、AX（AI Transformation）を推進。

・詳細：https://note.com/hiroshikinoshita/n/n7a48a4993467

● .Ai SEO（AI SEO PRO）

・日本初！ 生成AI検索に特化した検索最適化（AIO）サービス。

・従来のSEOとはまったく異なる革新アプローチで、AIチャット検索に最適化。

・詳細：https://note.com/hiroshikinoshita/n/n4a85a2f59ae0

● .Aiカレッジ - 生成AIとDXを極める実践講座

・生成AIとDXを融合し、企業の成長を加速させる実践型セミナー。

・世界最大級ユニコーン企業の成功ノウハウを学び、企業変革を実現。

・詳細：https://note.com/hiroshikinoshita/n/nf5da77cb222d

● 法人AI研修 - 業界特化のAI戦略で競争力を強化

・自社の業務に最適化されたAI活用ノウハウを学び、実践的に導入。

・AI専門コンサルによる戦略レポート付きで、最適なAI活用のロードマップを提供。

・詳細：https://note.com/hiroshikinoshita/n/nc94d5f001de0

● Enlightn .Ai Collective - AIと拓く“新たな知の時代”

・AIの未踏領域を探求し、新たな知と価値を創造する革新的なプロジェクト。

・人間の創造性とAIの推論力を融合し、未来の可能性を広げる。

・詳細：https://note.com/hiroshikinoshita/n/na880c609e8ff

代表紹介：木下 寛士（きのした ひろし）

・カスタマークラウド株式会社 代表取締役（Lark・識学代理店）

・ファインピース株式会社 代表取締役（自動車機器メーカー）

・AIエージェントコンサルタント / シリアルアントレプレナー



生成AI時代のデジタル変革を専門とするAIエージェントコンサルタントであり、複数の事業を興してきたシリアルアントレプレナー。21歳でインドにて初の事業を立ち上げ、オートアライアンスグループ企業の代表を経験した後、カスタマークラウドやファインピースなど複数の法人・団体を設立。経営やM&A後の再生支援において、多くの成果を上げている。

国土交通省認定のDXツール「Lark」や組織マネジメント理論「識学」の公式パートナーとして、世界トップクラスのユニコーン企業が培ってきた成長ノウハウを日本企業へ届けるべく、経済産業省「DXセレクション」に選出された企業を含む200社以上に独自の「AI・DX経営メソッド」を提供。

さらに、日本初となる“AIがAIを進化させる”「AI2AI」や、企業の「AI脳」を構築する「LBAI（Learning-Based AI）」というコンセプトを提唱。24時間365日対応可能なデジタル労働力「.Aiエージェント」を展開し、多くの企業のDX推進を加速。また、日本初のAI SEO専門サービス「.Ai SEO」をリリースし、生成AI時代に適したマーケティング・検索戦略を提供。

現在は「.Aiカレッジ」でAI講座の開催やコラム連載を行い、「ReHacQ！」などのメディアを通じて、組織変革（AX：AI Transformation）に関する最新知見を幅広く発信。AIガバナンスとイノベーション創出を両立する実践的アプローチにより、多くの企業のAI・デジタル変革をリードしている。

● コラム連載・SNS

・コラム連載：https://note.com/hiroshikinoshita

・X（旧Twitter）：https://x.com/kinoshita_ifr



セミナー・メディア情報

● Larkデモ・無料登録はこちら：https://larkdx.com/

● セミナーへの参加はこちら：https://aidx.peatix.com/

● .Aiカレッジへの参加はこちら：https://note.com/hiroshikinoshita/n/nf5da77cb222d

● 法人向けAI研修のご相談はこちら：https://note.com/hiroshikinoshita/n/nc94d5f001de0

● お問合せ・メディア出演のご相談：https://www.customercloudcorp.com/lark#form

「会社行きたくないんですけど、リモートじゃダメすか？」田端信太郎 × 木下寛士

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=csaOxTn0m-8 ]

https://youtu.be/csaOxTn0m-8

リモートワークか出社か：AIエージェントがもたらす新時代の働き方

https://note.com/hiroshikinoshita/n/n4c2a6ee39f6d