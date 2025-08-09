お盆期間限定！秋・夏の人気商品が“まとめてお得”になる特別キャンペーンを開催

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://order.frozen-vender.jp

秋の売れ筋である芋系スイーツ、夏のラストスパートに活躍する冷たいスイーツ、

さらに高リピート率のレンチンお弁当を、期間限定の特別価格で提供します。

■商品ラインナップ

１.福袋詰合せ

２.ピンクパレスアサイーボウル/ピタヤボウル

アサイーボウル・ピタヤボウル混載可能

３.冷凍焼きいも

４.飲むかき氷

５.お弁当3種

下記より3種お選びいただけます。

▼種類

・チキンたれかつ弁当

・さば塩焼き弁当

・鶏そぼろ弁当

・ビビンバ弁当

・焼肉弁当

・ハンバーグ弁当

■こんな方におすすめ

・季節の切り替え時期に合わせて、新メニューや季節商品を導入したい飲食店様

・お盆・秋のイベントやフェア用の商材をお探しのホテル・観光施設様

・SNS映えするスイーツや季節限定メニューで集客を強化したい店舗様

・調理の手間を減らしつつ高回転で販売できる商品を探している事業者様

【本キャンペーンについて】 ※必ずご確認ください

・商品先着10社限定です。

・規定人数に達した場合はキャンペーンを終了させていただきます。

・2025年8月9日10:00～8月17日23:59 までにご注文された方が対象となります。

・2025年8月の納品に限らせて頂きます。

・キャンペーン商品のキャンセル及び納品日、お届け先住所の変更は出来かねます。

～「冷TAKU」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

