【リゾートホテル】「カンパーニュのオープンサンド」 2025年9月1日より1泊のお客様にも提供開始いたしました。
ウッドデザインパーク株式会社
WOOD DESIGN PARK NOMA（所在地：愛知県美浜町）は、これまで連泊のお客様限定で提供していた特別朝食メニュー「カンパーニュのオープンサンド」を、2025年9月1日より1泊でご宿泊のお客様にも選択可能となります。
2. 提供メニューの特徴
厚切りの香ばしいカンパーニュを使用
新鮮な野菜、チーズ、魚介類などを自由に組み合わせ可能
オリーブオイル、ワカモレ、レモンジンジャーなど複数のソースを瓶で提供
お客様ご自身でアレンジしながら、味や見た目の変化を楽しめる
3.秋は海沿いドライブや森歩き、温泉など、旅の楽しみが広がる季節です。
WOOD DESIGN PARK NOMAでは、「旅の朝を贅沢に」という想いから、五感で楽しめる朝食メニューをご用意してまいりました。
お客様から寄せられた「1泊でも利用したい」という声にお応えし、今回の提供拡大を決定いたしました。
4. 提供開始日
2025年9月1日（月）～
より食事がついているプラン及び公式サイトのみ（順次拡大予定）
■施設概要
施設名：ウッドデザインパーク野間
所在地：〒470-3235 愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間３５－４
営業時間：11:00～20:00（季節により変動あり）
定休日：火曜定休（夏季は営業）
アクセス：名鉄「野間駅」から徒歩約30分／名古屋市内から車で約60分
HP、予約はこちらから :
https://wood-designpark.jp/resortnoma/