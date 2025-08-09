【リゾートホテル】「カンパーニュのオープンサンド」 2025年9月1日より1泊のお客様にも提供開始いたしました。

ウッドデザインパーク株式会社

WOOD DESIGN PARK NOMA（所在地：愛知県美浜町）は、これまで連泊のお客様限定で提供していた特別朝食メニュー「カンパーニュのオープンサンド」を、2025年9月1日より1泊でご宿泊のお客様にも選択可能となります。

2. 提供メニューの特徴

厚切りの香ばしいカンパーニュを使用

新鮮な野菜、チーズ、魚介類などを自由に組み合わせ可能

オリーブオイル、ワカモレ、レモンジンジャーなど複数のソースを瓶で提供

お客様ご自身でアレンジしながら、味や見た目の変化を楽しめる

3.秋は海沿いドライブや森歩き、温泉など、旅の楽しみが広がる季節です。

WOOD DESIGN PARK NOMAでは、「旅の朝を贅沢に」という想いから、五感で楽しめる朝食メニューをご用意してまいりました。

お客様から寄せられた「1泊でも利用したい」という声にお応えし、今回の提供拡大を決定いたしました。

4. 提供開始日

2025年9月1日（月）～

より食事がついているプラン及び公式サイトのみ（順次拡大予定）

■施設概要

施設名：ウッドデザインパーク野間

所在地：〒470-3235 愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間３５－４

営業時間：11:00～20:00（季節により変動あり）

定休日：火曜定休（夏季は営業）

アクセス：名鉄「野間駅」から徒歩約30分／名古屋市内から車で約60分

HP、予約はこちらから :https://wood-designpark.jp/resortnoma/