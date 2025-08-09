エンタメは「競争」から「共創」へ。株式会社89PRODUCEがファン共創型 “クラフトIP” 『たまんちゅ！』を発表

株式会社89PRODUCE『たまんちゅ！』ティザーキービジュアル

『たまんちゅ！』は、沖縄を舞台に、女子高校生・玉城ありあが、さまざまな悩みや葛藤、仲間とのぶつかり合いを乗り越えながら、高校野球の聖地、甲子園を目指す物語。「青春 × 美少女 × 高校野球」をテーマに、89PRODUCEの提唱する「クラフトIP」の第一弾プロジェクトとして、ファン・読者の皆様とコミュニケーションをしながら、ともにキャラクターや物語を育てていきます。

本日より、note上で小説形式での物語の無料連載を開始。また、同プラットフォームの機能を活用して、ファンの皆様と原作者とのコミュニケーションも開始いたします。

【公式HP】https://89produce.co.jp(https://89produce.co.jp)

【公式X】https://x.com/89PRODUCE(https://x.com/89PRODUCE)

【公式NOTE】https://note.com/89produce(https://note.com/89produce)

「クラフトIP」とは

株式会社89PRODUCEでは、読者・ファンの皆さまと対話を重ね、フィードバックを取り入れながら、一緒にIPを育てていく、新しい形のエンターテインメントを目指しています。

その思想を体現するキーワードとして、私たちは独自に「クラフトIP」という概念を提唱しました。

「クラフトIP」とは、“クラフトビール”や“クラフトコーラ”のように、地域やコミュニティに根ざし、小さくても丁寧に、こだわりを持って手づくりされた作品、をイメージした造語です。

IPの世界観を一方的に届けるのではなく、ファンと共に創り、体温や感情が込められた、“物語の共同体”を育てていく。そのプロセスそのものが、楽しいエンタメ体験である事を目指しています。

「たまんちゅ！」について

主人公：玉城ありあ

『たまんちゅ！』は、青春 × 美少女 × 高校野球を題材にした、「クラフトIP」構想の第一弾プロジェクトです。

物語の舞台は沖縄。主人公・玉城ありあは、女子高校生として、さまざまな葛藤や青春の痛みに向き合いながら、仲間とともに高校野球の聖地・甲子園を目指します。

物語にはあらかじめ一定の道筋が用意されていますが、それは決して一本のレールではありません。読者やファンの皆さまから

寄せられる声に応じて、キャラクターの行動や選択、そして物語の展開そのものが少しずつ変化していきます。

本日より、NOTE上で小説形式での物語の無料連載を開始。また、同プラットフォームのメンバーシップ機能を活用して、ファンの皆様と原作者とのコミュニケーションも開始いたします。

「たまんちゅ！」および「クラフトIP」活動の賛同者を募集

株式会社89PRODUCEでは、「たまんちゅ！」およびその基盤となる「クラフトIP」構想に共感・賛同いただける皆さまを広く募集しています。note上ではメンバーシップの読者やファンの皆さまからの応援はもちろん、「この物語をアニメにしたい」「ゲームとして展開したい」「グッズ展開に関わりたい」といった、企業・クリエイター・メディア・ブランドの皆さまからのご連絡・ご提案も大歓迎です。

「クラフトIP」は、ひとつの作品を中心に、共創と対話によって“物語の共同体”を育てていく新しいエンターテインメントのかたちです。一緒に作品を育てたい、一緒にIPをつくりたい--そんな思いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

株式会社89PRODUCEについて

株式会社89PRODUCE（エイティーナインプロデュース）は、ゲームおよびエンターテインメント領域において、企画・プロデュースを中心とした支援・制作活動を行う制作会社です。

代表は、日本のゲーム業界で20年以上、ゲームプロデューサーとして従事しており、某国民的RPGシリーズや、世界的人気IPのゲーム化プロジェクトにも携わりました。また、原作を手がけたオリジナルIPはアニメ化・ドラマ化・ライブ化など様々なメディアミックス展開を実現しています。

2025年5月に同社を設立後は、ゲーム・映像・体験型企画のプロデュース支援を行いながら、ファン共創型のIP創作活動、「クラフトIP」を提唱し、自社IPの開発・制作にも着手。会社の活動とは別に、業界の著名クリエイターらとともに、非営利同人サークル「ねおねおんトライブ」を立ち上げ。商業／非商業を問わず、“感情を揺さぶる体験”の創出を軸に、多角的な活動を展開しています。

【会社概要】

89PRODUCE会社ロゴ

社名：株式会社89PRODUCE

本社所在地：〒107-0061東京都港区北青山1-3-3三橋ビル3F

代表取締役：山口修平

設立： 2025年5月23日

事業内容：

（1）ゲーム、アプリケーション、対話型AIを活用したエンターテインメントコンテンツの企画、開発、プロデュース、運営および販売

（2）映像、音楽、出版物、SNS・YouTube等を活用したコンテンツの企画、制作、プロデュース、配信およびキャンペーン運営

（3）イベント、展示会、講演会、セミナー、カフェ、飲食店、物販店などの企画、プロデュース、運営および管理

（4）観光事業、地域活性化、地方創生に関する事業の企画、プロデュース、運営およびコンサルティング業務

（5）広告、宣伝、マーケティング活動、情報提供サービスおよびこれらに関する企画、プロデュース、制作、代理業務、運営およびコンサルティング業務

（6）ベンチャー企業への投資、資本参加、経営支援およびインキュベーション事業の企画、プロデュース、運営およびコンサルティング業務

（7）市場調査、データ収集、分析およびこれらに関連するコンサルティング業務

（8）前各号に附帯関連する一切の事業

