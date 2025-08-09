『プリンセスコネクト！Re:Dive』7.5周年　スタートダッシュ＆カムバック応援！8月15日からとってもお得なミッションを開催！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、自社で開発するアニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』について、8月9日（土）に配信された「7.5周年直前生放送！」にて、「スタートダッシュミッション」と「カムバックミッション」の開催を発表しました。本ミッションは、『プリコネR』を始めたばかりでも、全プレイヤーが★3キャラを最大26キャラ仲間にできるなど、とってもお得な内容になっております。

■「スタートダッシュミッション」で最大26キャラを仲間に…！

8月15日（金）15時から、メインクエストNORMAL1-2をクリアした全プレイヤーを対象に、「スタートダッシュミッション」を開催します。

本ミッションでは、★3キャラの中から最大26キャラを仲間にすることができ、他にも多くのアイテムを獲得することができます。『プリコネR』を始めたばかりの方でも、全ミッション達成で、高難易度の「深域クエスト」（※1）もクリアできる強さになれる、まさにスタートダッシュが叶う特別なミッションです。『プリコネR』を遊んだことがある方も同ミッションに参加可能なため、全プレイヤーに嬉しいミッションとなっています。

※1…ゲーム内での進行を有利にする「プリンセスナイト強化」に使用するアイテムを獲得できるクエスト

開催期間：8月15日（金）15:00 ～ 終了日未定

●★3キャラが確定で仲間になる！ミッション達成で最大12キャラを仲間に

ミッションにそってゲームをプレイし、全てのミッションを達成すると、「★3確定 Sダッシュミッションガチャチケット」10枚、「スタートダッシュキャラ交換チケット」1枚、「スタートダッシュプリンセスキャラ交換チケット」1枚、合計12枚の★3キャラを獲得できるガチャチケット及びキャラ交換チケットを獲得することができます。詳細は公式ホームページのお知らせをご確認ください。

●メモリーピースを交換して最大14キャラを仲間に

ミッションに沿ってゲームをプレイし、ミッションを達成すると、対象の14キャラのメモリーピースを獲得することができます。メモリーピースは交換をすることで、キャラを仲間にすることができ、今回の獲得分を交換して最大14キャラを仲間にすることが可能です。もちろんすでに仲間になっている場合は、キャラの強化に使用することもできます。対象のキャラクターやもらえるメモリーピースなど、詳細は公式ホームページのお知らせをご確認ください。

※対象の14キャラは8月15日（金）以降のガチャラインナップ及びキャラ交換チケットのラインナップから除かれます。

※「チュートリアルガチャ」等一部ガチャからは登場します。

※内容は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。

■「カムバックミッション」で最大100連分のガチャチケットもらえる！

8月15日（金）15時から、「カムバックミッション」を開催します。 ミッションに沿ってゲームをプレイし、全てのミッションを達成すると、「カムバック10連ガチャチケット」7枚、「カムバックSP10連ガチャチケット」3枚を獲得できます。

開催期間：8月15日（金）15:00 ～ 9月17日（水）4:59

※8月9日（土）5:00以前に連続未ログイン日数が90日以上プレイヤーが対象となります。

※「カムバックSP10連ガチャチケット」は限定の★3キャラだけが対象となる特別なガチャチケットです。10連目には限定の★3キャラを確定で仲間にすることができます。

※内容は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。

■ゲーム概要

タイトル ： プリンセスコネクト！Re:Dive

配信開始日 ： iOS版、Google Play版：2018年2月15日

DMM GAMES版： 2018年5月22日

開発・運営 ： 株式会社Cygames

ダウンロードURL：

App Store (iOS) https://itunes.apple.com/jp/app/id1134429300?ls=1&mt=8&l=ja(https://itunes.apple.com/jp/app/id1134429300?ls=1&mt=8&l=ja)

Google Play (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.princessconnectredive&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.princessconnectredive&hl=ja)

DMM GAMES https://dmg.priconne-redive.jp/

公式サイト ： https://priconne-redive.jp/

公式Xアカウント： https://x.com/priconne_redive

※推奨環境は『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式サイトをご確認ください。

*(C) Cygames, Inc.

