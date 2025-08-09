¿Íµ¤¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£¡×¤¬ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ÎÁÏºî¡¦¸ø³«¤òµöÂú¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ê°Ê²¼¡§KADOKAWA¡Ë¤È¡¢YouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆó¼¡ÍøÍÑ¤Î´ÉÍý¡¦¼ý±×Ê¬ÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖCSP¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£¡×ÀÚ¤êÈ´¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆYouTube¤Ç¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ª¤è¤Ó¼ý±×²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Æ±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°úÍÑ¤·¤¿ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¼ý±×²½¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢KADOKAWA¤ÎCSP¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£¡×¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¡Ú¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÚ¤êÈ´¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Û¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÚ¤êÈ´¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Û
https://maziyabacity.com/s/guideline
¢£¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£¡×¤È¤Ï
¡Ö³Ú¤·¤¯¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÝµÀèÀ¸¡¢¥¨ー¥ßー¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¡¢¥·¥ã¥ª¥í¥ó¡¢¥¾¥à¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤«¤é¤Ê¤ë¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×
¡ÚYouTube¡Û
¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£
https://www.youtube.com/channel/UCsoW5-5KCPFAZwfGU-POUvA?sub_confirmation=1
¤Þ¤¸¥ä¥Ð¤ÎÎ¤¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÊÝ´É¸Ë¡Û
https://www.youtube.com/channel/UC0XaNfsqHq7apkYmqiF6-ZQ?sub_confirmation=1
¡Ú²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Û
¤Þ¤¸¤á¤Ë¥ä¥Ð¥·¥Æ¥£ GOGOGO
https://maziyabacity.com/
¡ÚX¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û
https://x.com/maziyabacity
¡ÖCSP¡×¤È¤Ï¡¢YouTube¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMCN(*1)µ¡Ç½¤È¡¢KADOKAWA¤¬ÆÈ¼«¤Ç³«È¯¤·¤¿Æó¼¡ÍøÍÑ¤Î´ÉÍý¡¦¼ý±×Ê¬ÇÛ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¸¢Íø¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¤äPR¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡Ê2022Ç¯3·îÄó¶¡³«»Ï¡Ë¡£
KADOKAWA¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎºÍÇ½¤È¡¢´¶Æ°¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢CSP¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ê°ìÉô¡Ë¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¡¢ÃøºîÊª¡ÊIP¡Ë¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤òµöÂú¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÁÏºî¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢VTuber¡¦¥¹¥È¥êー¥Þー¤é¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¤äÀÚ¤êÈ´¤¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬CSP¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤Ï600¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë°Ê¾å¡¢Îß·×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï6,000Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê*2¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
CSP¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¸¢Íø¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(*1)MCN¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈÄó·È¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³«Âó¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃøºî¸¢´ÉÍý¡¢¼ý±×²½¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ç¤¹¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Ø¥ë¥×¡Êhttps://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja¡Ë
(*2)2024Ç¯12·îËö»þÅÀ
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÖCSP¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×Ã´Åö
E-mail¡§csp-info@ml.kadokawa.jp
X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/CreatorSupportP