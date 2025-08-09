【にじさんじ】加賀美ハヤト 1st Mini Album「ULTIMATE CITY」2025年11月5日(水)発売！さらに、2026年1月17日(土)に初のソロライブ“ALPHA ONE”開催決定！

ANYCOLOR株式会社

ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する「加賀美ハヤト」は、2025年8月9日(土) にYouTubeにて配信された、加賀美ハヤト3Dライブ 「加賀美ハヤト新3D衣装お披露目LIVE ACTII: IGNITE」(https://www.youtube.com/live/kpv9CyZu4xs)にて、待望の1st Mini Album「ULTIMATE CITY」(読み：アルティメット シティ)の発売と、初のソロライブ「加賀美ハヤト 1st One Man Live "ALPHA ONE"」(読み：アルファ ワン)の開催を発表しました。

個人のライバー活動はもちろんのこと、ROF-MAO (読み：ろふまお) としてのユニット活動も展開し、2025年7月20日(日)には、Kアリーナ横浜での単独公演「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」を成功に収めたばかりの加賀美ハヤト。高い歌唱力で知られる加賀美による満を持しての初ソロ作品が発表されました。全7曲収録、ロックサウンドをメインに構成。加賀美の唯一無二の歌声を堪能できるアルバムとなっています。

初回生産限定盤Aには、CDとトレーディングカードを収納できる特製アクリルディスプレイが同梱。初回生産限定盤Bには、加賀美ハヤト本人がセレクトしたカバー歌唱曲3つを収録した特典CDが付属。そして、3形態共通特典(初回生産分)として、2026年1月17日(土)に開催されるソロライブ “ALPHA ONE”のチケット先行抽選シリアルコードが封入されています。

また、自身初となるソロライブ「加賀美ハヤト 1st One Man Live "ALPHA ONE"」が、2026年1月17日(土)、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されることも発表されました。詳細は随時にじさんじ公式X(https://x.com/nijisanji_app)および特設サイト(https://www.nijisanji.jp/events/kagami_alphaone)にてお知らせいたします。

そして、今回の発表と同時に、アルバム・ライブともにアーティストビジュアルを初公開。待望のソロアルバムとソロライブにご期待ください！

2025年11月5日(水) 発売 加賀美ハヤト 1st Mini Album「ULTIMATE CITY」情報

CD取扱各店舗での予約スタートとともに、法人別オリジナル購入特典も公開！

さらに、にじさんじオフィシャルストアの購入特典として「加賀美ハヤト TCG風オリジナルカード」(初回A柄/初回B柄/通常柄)が付属！また、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定のため、確実に手に入れたい方は、お早めのご予約をお願いいたします。

商品概要

■タイトル：加賀美ハヤト 1st Mini Album「ULTIMATE CITY」

■発売日：2025年11月5日(水)

■初回生産限定盤A

品番：ACN-10045

価格：7,700円(税込)

仕様：CD＋BOX型特装パッケージ＋特製アクリルディスプレイ

封入特典：加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE” チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

■初回生産限定盤B

品番：ACN-10046～10047

価格：3,300円(税込)

仕様：2CD(CD＋特典カバーCD)

封入特典：加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE” チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

■通常盤

品番：ACN-10048

価格：2,530円(税込)

仕様：CD

封入特典：加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE” チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE” チケット先行抽選シリアルコード情報

3形態共通の特典(初回生産分のみ)として、『加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE”』のチケット先行抽選シリアルコードを封入！

▼「ULTIMATE CITY」シリアル先行抽選期間

2025年11月5日(水)12:00 ～ 2025年11月30日(日)23:59

※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもチケット先行抽選シリアルコードは封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、チケット先行抽選シリアルコードは付与されません。予めご注意ください。

※抽選期間は変更となる可能性があります。

1st Mini Album「ULTIMATE CITY」店舗別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：ライブ参戦グッズセット(ペットボトルホルダー＋チケットホルダー)

無償特典：TCG風オリジナルカード

■ご予約

https://shop.nijisanji.jp/TAG_685

▼Amazon.co.jp

■アイテム

メガジャケ

■ご予約

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FHW62CTX|B0FHW77VX7|B0FHW65HV4|B0FHW66K16|B0FHW3NFG1|B0FHW64H3V|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FHW62CTX%7CB0FHW77VX7%7CB0FHW65HV4%7CB0FHW66K16%7CB0FHW3NFG1%7CB0FHW64H3V%7C)

▼楽天ブックス

■アイテム

アクリルコースター(サイズ：約90mm×90mm)

■ご予約

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4573600238105+4573600238112+4573600238129&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4573600238105+4573600238112+4573600238129&f=O)

▼タワーレコード

■アイテム

名刺風カード(サイズ：約59mm×86mm)

■ご予約

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6458746

▼アニメイト

■アイテム

SNS風クリアカード(サイズ：約54mm×86mm)

■ご予約

初回生産限定盤A：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3167699/

初回生産限定盤B：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3167700/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3167701/

▼HMV

■アイテム

缶バッジ(サイズ：約44mm)

■ご予約

https://www.hmv.co.jp/news/article/250702122/

▼Sony Music Shop

■アイテム

ポストカード

■ご予約

初回生産限定盤A：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010045&cd=ACN0000010045(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010045&cd=ACN0000010045)

初回生産限定盤B：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010046&cd=ACN0000010046(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010046&cd=ACN0000010046)

通常盤：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010048&cd=ACN0000010048(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010048&cd=ACN0000010048)

▼ゲーマーズ

■アイテム

アクリルキーホルダー(サイズ：約72mm×75mm)

■ご予約

初回生産限定盤A：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10813235/

初回生産限定盤B：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10813236/

通常盤：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10813237/

※各形態のジャケット写真や特典絵柄の詳細に関しては後日発表いたします。

※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求めください。

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

加賀美ハヤト 1st One Man Live "ALPHA ONE” 情報

加賀美ハヤト初のワンマンライブが開催決定！

数多の3Dライブやリアルイベントに出演し、自身の色を魅せてきた加賀美ハヤト。

今回のワンマンライブでは、1st Mini Album「ULTIMATE CITY」の楽曲を中心に、長年の活動の中で生み出されたオリジナル楽曲を披露するなど、「加賀美ハヤト」を余すことなくお届けできる構成を予定しております。



全てにおいて“最強”である理由を証明する、圧巻のライブパフォーマンスにぜひご期待ください。

最新情報は随時お知らせいたします。

▼会場

TOYOTA ARENA TOKYO

▼日程

2026年1月17日(土) OPEN 16:30 / START 18:00

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/kagami_alphaone

チケット情報などの詳細は今後の続報をお待ちください。

【加賀美ハヤト プロフィール】

■ライバー名

加賀美ハヤト(Kagami Hayato)

■プロフィール

玩具会社、「加賀美インダストリアル」の若き社長。

自社玩具のPRのため、自らライバーとしてデビューすることを決めた。

■主なリンク先一覧

加賀美ハヤト YouTube CH：https://www.youtube.com/@KagamiHayato

加賀美ハヤト X：https://x.com/H_KAGAMI2434

にじさんじ公式HP 加賀美ハヤト(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/hayato-kagami

にじさんじストア 加賀美ハヤト 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1079

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



