「WILD TIGER Special Birthday Party 2025 in ホテルニューオータニ」開催レポートを公開！

今年で4年連続の開催となった、アニメ『TIGER & BUNNY 2』に登場するヒーロー「ワイルドタイガー」の誕生日をお祝いするイベント、「WILD TIGER Special Birthday Party」が8月9日（土）に開催されました。今回の誕生日イベントは昨年に引き続き本格的なパーティー形式にて、昼夜どちらもホテルニューオータニによる「タイバニ」コラボオリジナルメニューが振舞われ、昼はアフタヌーンティーと一緒に優雅なひとときを、夜はこだわり抜かれたフルコース料理をご堪能いただきました。特別な空間で楽しむ、祝福に包まれたイベントの模様をお届けします。

アフタヌーンパーティーは、平田広明さん（鏑木・T・虎徹役）をお迎えし、和やかな雰囲気でスタート。会場内の展示物やワイルドタイガー撮影会の模様を中心にレポートいたします！

■アフタヌーンパーティーでは総勢12体の虎徹等身大パネルがお迎え

「会場に入る前からもう楽しい！」とご好評だった「KOTETSU GALLERY」。歴代シリーズで描かれてきた12体の虎徹に見守られる中、多くの歓声と共にご入場いただきました。「KOTETSU MEMORY」に展示されている数々の展示品については、平田さんからも「時間が足りない！ゆっくり見たい！！」とのコメントが出るほど、今までの虎徹の活躍を振り返れる充実度でした。

■ワイルドタイガーとの撮影会

会場に集まったシュテルンビルト市民（ファンの愛称）の皆さんによる「ワイルドタイガー！」の呼び込みで会場に登場したタイガー。平田さんの「ワイルドタイガー！ハッピーバースデー！！」のコールに続けて、市民の皆さんによる「おめでとう！」のレスポンスで、会場のお祝いムードが高まる中、撮影会がスタートいたしました。撮影の合間は、ホテルニューオータニとのコラボスイーツ「～ヒーロー達が集うカラースイーツ～」を召し上がりいただき、味覚も視覚も大満足いただけるような時間となりました。

■サプライズゲストの登場

アフタヌーンパーティーの終了間近、平田さんとワイルドタイガーと一緒にディナーパーティーに出演予定の楠大典（ロックバイソン/アントニオ・ロペス役）さん、岡本信彦（折紙サイクロン/イワン・カレリン役）さんが登場！思わぬサプライズに会場内からは驚きの声も多数上がりました。

退場の際にはワイルドタイガーから祝福のお返しとして、撮りおろしのブロマイドを市民の皆さん一人一人に手渡しでプレゼント。アフタヌーンパーティーは温かなお祝いの雰囲気とともに無事終了いたしました。

ディナーパーティーでは、歴代の名シーン振り返りやクイズコーナーなどバラエティ要素が充実。西田征史さん書き下ろしのオリジナル朗読劇も披露され、シュテルンビルトの世界に入り込んだような一夜となりました。

■登壇キャストによるトークショー

岡本信彦さんがMCを務め、華やかにディナーパーティーが開演。続いて平田広明さん、楠大典さんが登場し、最後のスペシャルゲストとして作中でワイルドタイガーを支えたメカニックの“斎藤さん”…もとい岩崎ひろしさんが登場！ぼそぼそしゃべる斎藤さんの再現度の高さに会場が笑いに包まれたところで、スペシャルアイテム「斎藤さん専用拡声器付きヘルメット」を装着。打って変わって大音量での自己紹介が会場に明るく響いたところで、皆さまの「ワイルドタイガー」のコールで主役のタイガーが登場。歓声が上がったところで、乾杯の音頭と共にタイガーのお祝いをいたしました。

■大盛り上がりのバラエティコーナー

名シーン振り返りコーナーでは平田さんと楠さんが演じた漫才のように絶妙な掛け合いシーンの裏話や、斎藤さんの字幕セリフについての収録エピソードなど、当時の様子を振り返りました。折紙サイクロンにちなんだコーナーでは、作中における様々なシーンで見切れていた折紙サイクロンをかくれんぼ風に再現！ホテルニューオータニの各スポットを巡るワイルドタイガーの影で見切れる姿を会場全員で探し盛り上がりました。

▲名シーン振り返り▲折紙サイクロンを探せ！

■豪華キャストによる朗読劇

“ワイルドタイガーなんでも相談所”を舞台に繰り広げられた朗読劇。

ヒーロー達の日常が感じられるコミカルな掛け合いに、お祝いムードだった会場が一瞬にして「TIGER ＆BUNNY」の世界に引き込まれた様子で、朗読劇の終わりには本日一番の拍手が会場に響きました。

そこから、今回の脚本を書き下ろしたシリーズ構成・脚本・ストーリーディレクターの西田征史さんが登場。会場全体の「タイバニ」愛の大きさと、豪華キャスト陣が加わって生み出された、今回のための朗読劇だけで収まるには勿体ない完成度に感極まった様子でした！

最後に登壇いただいたキャスト陣と皆さまとで「ワイルドに吠えるぜ！」のコールで無事終了いたしました。

■『BARNABY Special Birthday Party 2025』が開催決定！

ワイルドタイガーに続いて、今年も『BARNABY Special Birthday Party 2025』がホテルニューオータニ東京の「鶴の間」にて10月25日（土）に開催決定。本日よりチケット一次プレオーダー受付が開始いたしました。

出演者として森田成一さん（バーナビー・ブルックス Jr.役）、寿美菜子さん（ブルーローズ／カリーナ・ライル役）、日高里菜さん（鏑木楓役）、遊佐浩二さん（ルナティック／ユーリ・ペトロフ役）、阪口周平さん（マッティア・イングラム役）、そして吉田恵里香さん（脚本）が集合し、こちらも盛大に開催されることが発表されました。

「BARNABY Special Birthday Party 2025 in ホテルニューオータニ」 実施概要

＜日付＞

・202５年10月2５日(土)

Afternoon Party 開演12:30

Dinner Party 開演17:30

＜会場＞

・ホテルニューオータニ(東京) 鶴の間

（東京都千代田区紀尾井町4‐1）

＜出演者＞

・森田 成一（バーナビー・ブルックス Jr.役）

・寿 美菜子（ブルーローズ／カリーナ・ライル役）

・日高 里菜（鏑木楓役）

・遊佐 浩二（ルナティック／ユーリ・ペトロフ役）

・阪口 周平（マッティア・イングラム役）

・吉田 恵里香（脚本）

＜チケット情報＞

・チケット販売ページ

https://eplus.jp/barnaby_bd/

・チケット料金

Afternoon Party 25,000円（税込27,500円）

Dinner Party 45,000円（税込49,500円）

・1次プレオーダー受付期間

2025年8月9日(土)19:30～2025年8月24日(日)23:59

・結果確認期間

2025年8月26日(火)13:00～2025年8月29日(金)18:00

・チケットに関するお問い合わせ

e+お客さまサポート(お問合せ)：https://eplus.jp/qa/

※料金には「お食事」「ドリンク（アルコール除く）」「サービス料」が含まれております

※アルコールは追加料金でご用意がございます

■「TIGER ＆ BUNNY」シリーズについて

2011年4月から9月まで全25話がテレビ放送され、2012年9月に劇場版第1弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』、2014年2月に劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』 が公開されたオリジナルアニメーションシリーズ。“「NEXT」と呼ばれる特殊能力者が、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る”という異色の「ヒーロー」達の活躍を描いた作品。スポンサー企業のサポートで活躍するヒーローという設定の通り、実際の企業からスポンサーを募集し、その企業ロゴをつけたヒーローが劇中に登場したことでも話題を呼んだ。シリーズ開始から約10年の時を経て、待望の続編『TIGER & BUNNY 2』が、2022年4月よりNetflixにて世界独占配信スタート。2023年4月から9月にかけてNHK総合テレビで全25話が放送された。

■会社概要

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER＆BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

■会社HP

https://www.bn-pictures.co.jp/

