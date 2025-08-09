チームのタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」、司法書士事務所の無料モニター募集

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、チームでかんたん、チームのタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」において、司法書士事務所の無料モニターを募集いたします。

スーツアップ 司法書士事務所無料モニター募集

チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」（以下「スーツアップ」といいます。）β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．司法書士事務所の無料モニター募集

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=A_Su3dWaA4w ]

2025年8月9日から8月15日までにスーツアップの無料お試しにお申込みいただきました司法書士事務所のお客様のうち、ご担当者がプロジェクト管理にスーツアップを使用することを条件に、3社限定で、スーツアップの無料モニターを募集いたします。無料モニターとなっていただく司法書士事務所には、スーツアップの操作性や機能追加のご要望について、メールもしくはお客様がお使いのチャットツールでヒアリングを実施させていただき、また、2ヶ月に1度、30分程度のオンラインミーティングでヒアリングを実施させていただきます。無料モニターにご協力いただきましたお客様は、ワークスペースへの登録ユーザー数に関わらず、2025年9月分までの月額利用料を免除いたします。

無料モニターをご希望の方は、当社のメールアドレス （info@suits.co.jp） まで、会社名、ご担当者名をご記入のうえご応募ください。カスタマーサクセス担当者からその後のご案内についてご返信をさせていただきます。

スーツアップは、2023年9月にα版をリリースし、2024年4月にβ版をリリースしました。今後、2025年春には正式版のリリースを予定しており、今回の無料モニターのご意見を参考に、「かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理」というコンセプトをより具現化できるようにプロダクト開発を進めてまいります。

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2025年9月30日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

