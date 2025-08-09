将棋日本シリーズJTプロ公式戦 8月９日(土） 二回戦第一局静岡大会　　開催結果　藤井聡太竜王・名人が3回目の優勝に向けて好発進

公益社団法人日本将棋連盟

【実施概要 】

タ イ ト ル： 「将棋日本シリーズ JTプロ公式戦」 二回戦第一局

日 程： 2025年8月9日（土）

場 所： ツインメッセ静岡 北館大展示場（住所：静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

【「JTプロ公式戦」結果】

対 局： 佐々木 勇気 八段（先手）対 藤井 聡太 竜王・名人（後手）

結 果： 106手にて藤井竜王・名人の勝ち

【「JTプロ公式戦」今日のハイライト】

藤井竜王・名人が雁木で佐々木八段を破る

本棋戦の振り駒は来場者の中から抽選で選ばれた方が行う。振り駒はと金が４枚出て、佐々木八段の先手に決まった。藤井竜王・名人は、早指し棋戦では初めて２手目に△３四歩と突いて雁木を目指した。佐々木八段はそれも予想通りだったようで、右四間飛車に構えると▲１五角から▲３七角と工夫の攻めに出た。先手の攻め、後手の受けという構図が続き、佐々木八段は▲４四飛と飛車を切って果敢に攻めかかったが、後手玉はわずかに寄らない。藤井竜王・名人は反撃の手番を得ると、豊富な持ち駒を生かして先手玉を一気に受けなしに追い込んだ。

【対局前の両者のコメント】

藤井竜王・名人「佐々木八段は竜王の挑戦権を得られて充実していていつも安定感のある将棋を指されています。昨年の竜王戦で対戦したときは、巧みな作戦に苦しめられることも多かったです。早指しですと、勢いのある手を多く指される印象があります。 『JT杯』を静岡で指すのは初めてです。多くの方に対局を直接見ていただける機会ですので、期待に応えられる熱戦にできるよう集中力を高めて臨めればと思っています」

佐々木八段「何百人何千人といる中で指すことはあまりないので、一回戦はいつも通りの自然体で指せるかなという不安はありましたが、対局が始まると集中できるように感じました。藤井竜王・名人はもともと強いんですけど、今期はタイトル戦だけで9割以上勝っていて、さらに安定した成績を残していると感じます。今日一日でどれぐらい藤井さんの対策を詰められるか。コンディションも含めて、いい状態で明日を迎えたいと思います」

【勝利棋士 藤井竜王・名人のコメント】

雁木に対する右四間飛車は有力な作戦で予想の一つです。どういう形で戦いになるかは指してみないとわからないと思っていました。▲１五角の筋自体は、そういう手もあるというイメージを持っていました。実際に打たれてみると、判断がしにくい形になった感じがして、封じ手の局面は自信がありませんでした。実戦の▲６五桂のほかに▲７五歩や▲６六歩も有力だったからです。実戦の進行も後手は居玉なので嫌なところが多いと思っていました。▲４六角の局面は次に▲５四歩と突かれると痛いです。何ができるかを考えて△６四歩と攻めを催促しました。終盤は先手の攻めに△４三玉とかわしたところで、楽しみが出てきたと思います。全体として、見慣れない形が多くて判断が難しい将棋だったと思います。

【講評】

藤井竜王・名人の作戦は後手番で最近指している雁木でした。▲１五角の王手に△４一玉だと、▲４四歩△同銀▲３三桂不成の攻めがあるので、後手は△４二歩と受けました。封じ手は選択肢が広い局面です。実戦は▲６五桂でしたが、代えて▲７五歩の桂頭攻めも有力です。藤井竜王・名人は△９五歩をいいタイミングで入れました。▲同歩に一転して△５五歩から相手を急がせるなど、押し引きがうまかったです。実戦の進行は、△６四桂の局面をどう判断するかがポイントでした。悪くないと思っていたがゆえに佐々木八段は果敢に踏み込みましたが、突っ込みすぎて駒を渡しすぎる結果になりました。それにしても、寄せの構図を立てやすい人は強いですね。藤井竜王・名人は△６四桂で駒をたくわえて△７六桂のカウンターで仕留める狙いができたので、▲４四飛からの猛攻にも強気に対応できたのです。いつもながら、最後の着地はきれいでした。 鈴木大介 九段談

【投了図】 佐々木 勇気 八段（先手）対 藤井 聡太 竜王・名人（後手）

【棋 譜】 佐々木 勇気 八段（先手）対 藤井 聡太 竜王・名人（後手）

▲２六歩 △３四歩 ▲７六歩 △４四歩 ▲４八銀 △３二金

▲４六歩 △８四歩 ▲７八銀 △８五歩 ▲７七角 △４二銀

▲４七銀 △４三銀 ▲５六銀 △５四歩 ▲６八玉 △６二銀

▲２五歩 △３三角 ▲５八金右 △９四歩 ▲４八飛 △５三銀

▲３六歩 △７四歩 ▲７九玉 △７三桂 ▲９六歩 △５二金

▲３七桂 △８一飛 ▲４五歩 △同 歩 ▲同 桂 △７七角成

▲同 桂 △６二銀 ▲１五角 △４二歩 ▲３七角 △８六歩

▲同 歩 △同 飛 ▲８七歩 △８一飛 ▲６五桂 △同 桂

▲同 銀 △４四角 ▲６六桂 △９五歩 ▲同 歩 △５五歩

▲５六歩 △３五歩 ▲５五歩 △３六歩 ▲４六角 △６四歩

▲同 銀 △６三歩 ▲５三銀不成△同 銀 ▲同桂成 △同 角

▲５四歩 △２六角 ▲４四歩 △同 銀 ▲７二銀 △８五飛

▲７三角成 △６二銀 ▲９一馬 △６四桂 ▲３三歩 △同 金

▲５三香 △３七歩成 ▲４四飛 △同 角 ▲５二香成 △同 玉

▲５三銀 △４三玉 ▲４四銀不成△同 金 ▲５三歩成 △同 銀

▲６三銀成 △７六桂 ▲５三成銀 △同 玉 ▲６四角 △４三玉

▲７七銀打 △８八銀 ▲同 銀 △同桂成 ▲同 玉 △７六桂

▲９七玉 △９五飛 ▲９六金 △８五銀

まで106手で後手の勝ち

■お問合せ

将棋日本シリーズ」総合事務局 TEL/03-5166-0290 E-mail/info@jt-shogi.jp

〒104-6039 東京都中央区晴海1-8-10晴海トリトンスクエアX棟 (株)I&S BBDO内

※「棋士の写真」や「各種調査データ」の提供等もいたします。