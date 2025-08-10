美容のプロが厳選！「エステセレクション2025」にて『オーガニックプレミアム(R)ジャパン』が8年連続金賞受賞！

写真拡大 (全2枚)

株式会社まごころ総合美容
- 「エステセレクション」について



「エステセレクション」とは、株式会社美容経済新聞社 と 株式会社新東通信共催の、サロン経営者向け専門情報誌『エステティック通信』のオリジナルアワードで、2017年に始まり今年で9回目の開催となります。


美のプロたちが、製品の使用感や効果、使い勝手などあらゆる視点から厳しく審査を行い、「真のサロンクオリティ」を持つ製品だけが選出され、表彰されます。


※3年以上受賞製品には、殿堂入りエンブレムを進呈



エステティック通信 公式WEBサイト：https://www.esthe.news/




- 『オーガニックプレミアム(R)ジャパン』について

長嶋まさこ（株式会社まごころ総合美容代表取締役）が「まさこ先生に化粧品を作ってほしい」という日本全国のサロン様のお声に応えたいという想いから開発を開始。


長年の研究を重ね、数千以上の試作を繰り返し誕生した世界初（※1）の独自開発成分『Siプラントファーメント(R)（※2）』を水の代わりにベースとして使用（※3）することで、唯一無二の自信作となった基礎化粧品シリーズです。


さらに、『プラチナトリプルプラセンタ(R)（※4）』『ピコファーメント(R)コラーゲン（※5）』『オリジナル3Dニードル（※6）』の開発にも成功。独自開発成分をはじめとした豊富な美容成分で、毎日のスキンケアを特別な時間に。



美容のプロによる厳しい審査を通過し、2018年から8年連続での「エステセレクション」金賞受賞となり、殿堂入りエンブレムが授与されました。


＊エステティック通信2025年9月号にも掲載



オーガニックプレミアム(R)ジャパン 公式オンラインショップ


https://organic.magokoro39.jp/shop_form.html




■『Siプラントファーメント(R) （※2）』とは


国内で栽培されたキビ・イネを麹菌の酵素分解力で熟成発酵し抽出した、世界初（※1）の独自開発成分。


肌にハリ・ツヤ・うるおいを与え、キメを整え、ひきしめ・なめらかにし、肌荒れを防ぎます。



■『プラチナトリプルプラセンタ(R)（※4）』 とは


3つのプラセンタを『プラチナ（白金）』に被覆した独自開発成分。


『プラチナ（白金）』に被覆することで3つのプラセンタの浸透（※7）性を高め、肌にハリ・ツヤ・うるおいを与えます。



≪3つのプラセンタ≫


『植物性メロンプラセンタ（メロン胎座エキス）』


『海洋性プラセンタ（プラセンタエキス）』


『発酵ブタプラセンタ（サッカロミセス／（黒砂糖／プラセンタエキス）発酵液）』



■『ピコファーメント(R)コラーゲン（※5） 』とは


ペプチド化したコラーゲンを乳酸菌で熟成発酵し、浸透（※7）性を高めた独自開発成分。


ハリ・ツヤ・うるおいを与え、肌のバランスを整えます。



■『オリジナル3Dニードル（※6）』 とは


2015年発売以降、大人気の肌の構成成分であるケイ素を針状にしたオリジナル成分。


粒子の細かい『オリジナル3Dニードル（※6）』を美容成分と共にまんべんなく浸透（※7）させることで、ハリを与え、肌をひきしめます。





※1　Siプラントファーメント(R)が2017年にINCI名を取得


※2　アスペルギルス／（キビ種子／イネ種皮）発酵液


※3　一部ベースになっていない化粧品もあり


※4　メロン胎座エキス、プラセンタエキス、サッカロミセス／（黒砂糖／プラセンタエキス）発酵液、白金


※5　乳酸桿菌／コラーゲン発酵液


※6　シリカ


※7　角質層まで




- 『オーガニックプレミアム(R)ジャパン』のラインナップ




※画像左から順に記載



No.1　パーフェクトクレンジング　＜クレンジングジェル＞


内容量：200ml


小売価格：6,600円（税込）



No.2　レインボーウォッシュ　＜洗顔＞


内容量：60ml


小売価格：5,500円（税込）



No.3　リセッターローション　＜拭き取り美容水＞


内容量：150ml


小売価格：7,700円（税込）



No.4　オールウェイズミスト　＜化粧水＞


内容量：120ml


小売価格：7,700円（税込）



No.5　エッセンス　＜化粧液＞


内容量：60ml


小売価格：9,900円（税込）



No.6-1　マイクロニードルセラム(R)　＜美容液＞　


内容量：15g


小売価格：15,400円（税込）



No.6-2　マイクロニードルセラム(R)ホワイト　＜美容液＞　


内容量：15g


小売価格：6,600円（税込）



No.7　リペアモイストクリーム　＜クリーム＞


内容量：40g


小売価格：13,200円（税込）



No.8　アライブプロテクトUV　＜UVクリーム＞


内容量：30g


小売価格：5,500円（税込）



リッチカールラッシュ　＜まつげ美容液＞


小売価格：7,480円（税込）



リッチモイストリップ　＜唇用美容液＞


小売価格：4,400円（税込）



Siスカルプエッセンス　＜頭皮用美容液＞


内容量：30ml


小売価格：13,200円（税込）



ラクトシリカDX(R)　＜乳酸菌・植物ケイ素・植物発酵エキス含有食品＞


内容量：120粒


小売価格：10,584円（税込）






※企業様からのお問い合わせは、HPのお問い合わせフォームよりお願いいたします。
株式会社まごころ総合美容
https://magokoro39.jp/contactus/