『あんさんぶるスターズ！！』大神晃牙「SCAB」8月10日(日)より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズ 大神 晃牙「SCAB」を2025年8月10日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！
普段ダイナミックかつ血気盛んな野心に満ちたパフォーマンスを行う晃牙が、一人の人間として、晃牙らしくファンへ向けた感謝の気持ちをストレートに乗せた楽曲にご期待ください♪
大神 晃牙「SCAB」配信
https://bio.to/bHZ3Vu
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年8月10日（日）配信
大神 晃牙「SCAB」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
作詞：こだま さおり
作曲：FUJI & Jin gwui Choi (Relic Lyric, inc.)
編曲：Jin gwui Choi (Relic Lyric, inc.)
【収録内容】
01. SCAB
02. SCAB (Instrumental)
歌：大神 晃牙 (CV：小野 友樹)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars