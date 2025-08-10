『あんさんぶるスターズ！！』大神晃牙「SCAB」8月10日(日)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズ 大神 晃牙「SCAB」を2025年8月10日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

普段ダイナミックかつ血気盛んな野心に満ちたパフォーマンスを行う晃牙が、一人の人間として、晃牙らしくファンへ向けた感謝の気持ちをストレートに乗せた楽曲にご期待ください♪

大神 晃牙「SCAB」配信

https://bio.to/bHZ3Vu

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2025年8月10日（日）配信

大神 晃牙「SCAB」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

作詞：こだま さおり

作曲：FUJI & Jin gwui Choi (Relic Lyric, inc.)

編曲：Jin gwui Choi (Relic Lyric, inc.)

【収録内容】

01. SCAB

02. SCAB (Instrumental)

歌：大神 晃牙 (CV：小野 友樹)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars