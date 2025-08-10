大好評により増産販売中！【オランダ家×miffy】ミッフィー誕生70周年を記念した「70周年限定缶」

株式会社オランダ家

千葉の素材にこだわる菓子店株式会社オランダ家（本社：千葉県千葉市、代表：芝山 均）は、2025年6月13日(金)より新発売した、「ミッフィーサブレ5枚入70周年丸缶」と「ミッフィー・メラニーサブレ10枚入70周年角缶」。販売直後から、オランダ家店舗・オンラインショップで予想を超える大好評をいただき、急遽増産体制をとって絶賛販売中です。

5枚入丸缶、10枚入角缶ともに歴代のミッフィーが並んだカラフルなデザインです。サブレを食べ終わった後は、小物入れなどの二次利用にも最適です。

■miffy 70th anniversary

2025年は、ミッフィー誕生70周年。1955年、ミッフィーの初めての絵本『nijntje』がオランダで出版されました。以来、ミッフィーは世代を超えて世界中の人々に親しまれています。

■数量限定商品の詳細

好評発売中！

ミッフィーサブレ5枚入70周年丸缶

1,100円(税込1,188円)

ミッフィーサブレ×5枚入

ミッフィーサブレはフレッシュバター100％

好評発売中！

ミッフィー・メラニーサブレ10枚入70周年角缶

1,900円(税込2,052円)

ミッフィーサブレ×5枚

メラニーサブレ×5枚 計10枚入

メラニーサブレはお子様も喜ぶチョコ味

■寄付付き商品

ミッフィー・メラニーサブレの売り上げの一部は「こどもの未来応援基金」に寄付しています。

※こどもの未来応援基金…こどもの貧困対策に関する官公庁の連携・協働プロジェクト「こどもの未来応援国民運動」の事業の一環として「こどもの未来応援基金」を設置しています。この基金は、貧困の状況にあるこども等に寄り添って草の根で支援を行っているNPO等の支援に使われます。

■公式サイト

株式会社オランダ家はこれからも“おいしさはこころ”の経営理念をもとに、千葉より本物の美味しさを追求し続けまごころのこもったお菓子を作り続けてまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■会社概要

創業75年以上続くオランダ家では、脈々と受け継がれている精神「本物のおいしさをお届けしたい」を大切に、地元千葉の素晴らしい素材他、選りすぐりの素材を使って、安心・安全なお菓子を作り続けています。

千葉県内に39店舗展開しており、千葉県だけにしかありません。

※品切れの際はご容赦ください。また、商品の仕様が変更になる場合がございます。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。

※税込価格は1円未満を切り下げて表示しています。実際のお買い上げ金額と差額が生じる場合がございます。

株式会社オランダ家

私どもオランダ家は、創業時より75年にわたり、脈々と受け継がれている「おいしさはこころ」を経営理念に、お菓子を作り続けております。

“幸せつなぐ まごころのお菓子”オランダ家のお菓子作りの信念であります。



会社名：株式会社オランダ家

本社所在地：千葉県千葉市美浜区新港211番地

創業：昭和24年10月

代表取締役：芝山 均

事業内容：洋菓子・和菓子製造販売他