笹川真生、主催対バン企画「脈拍」Vol.5を初の東京・大阪の2会場で開催決定！

笹川真生が、2025年11月と12月に第5回目となる対バンイベント「脈拍」を開催することを2025年8月9日(土) 東京キネマ倶楽部で開催のワンマンライブ「ひかりのそこ 第５層」にて発表いたしました。本イベント初となる東京、大阪の２会場での開催となります。

東京公演は2025年11月13日(木) SHIBUYA CLUB QUATTRO にて開催され、ゲストにはPeople In The Boxが出演します。大阪公演は2025年12月19日(金) 梅田Shangri-laにて開催され、The Novembersがゲスト出演いたします。

■11月東京、12月大阪にて主催対バン企画「脈拍」Vol.5を開催

笹川真生が2022年から不定期で開催している対バン主催企画「脈拍」のVol.5を初の東京、大阪の2会場で開催することが決定いたしました。「脈拍」は「笹川真生に友達を作ろう」をコンセプトに、毎回笹川が敬愛するアーティスト、気になっているアーティストをゲストに迎えて開催しています。

これまでの「脈拍」

Vol.1 2022.03.11 (金) Spotify O-nest w) ウ山あまね / 碧海祐人

Vol.2 2022.9.21 (水) SHIBUYA CLUB QUATTRO a子 / mol-74

Vol.3 2023.7.1 (土) Spotify O-WEST w) osterreich

Vol.4 2025.5.7 (木) SHIBUYA CLUB QUATTRO w) 神聖かまってちゃん

今回の「脈拍」Vol.5では、11月の東京公演にPeople In The Box、12月の大阪公演にThe Novembersを迎え、それぞれツーマンライブで開催いたします。ゲストには、笹川真生がかねてから敬愛しているアーティスト2組が決定いたしました。

チケットは2025年8月9日(土) 19:30から笹川真生のオフィシャルファンクラブ「ひかりセンター」にてFC先行がスタートいたします。

■「脈拍」Vol.5 開催情報

▼11月13日(木) SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

〈出演〉

笹川真生 / People In The Box

People In The Box

▼12月19日(金) 梅田Shangri-la

OPEN 18:30 / START 19:00

〈出演〉

笹川真生 / The Novembers

The Novembers

〈チケット料金〉

\5,500（ドリンク代別途）

〈チケット情報〉

１.FC先行：2025年8月9日(土) 19:30 ～ 8月18日(月) 23:59

笹川真生 FC「ひかりセンター」先行

https://fanicon.net/fancommunities/6085

２.オフィシャル先行：2025年8月21日(木) 21:30 ～ 8月25日(月) 23:59

https://eplus.jp/sasagawamao/

主催・企画・制作：THINKR

運営：HOT STUFF PROMOTION (東京) / GREENS (大阪)



〈問い合わせ〉

・東京公演

HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077（平日12:00 ～18:00）

https://www.red-hot.ne.jp/

・大阪公演

GREENS

06-6882-1224（平日12:00 ～ 18:00）

■笹川真生 リリース情報

▼NOW ON SALE (2025年4月16日(水) 発売)

笹川真生 3rd Album「STRANGE POP」

\3,000＋税 / SSGW-0005



1. コンタクティ

2. ですから、灼けました

3. Dokujoutai

4. 逆光

5. 美しい術

6. 最低

7. ないてわめいてきらめいて feat. 花譜

8. ささやき－いのり－えいしょう－ねんじろ！

9. ダイブ・ダイブ

10. 溢れちゃった

11. 光にしないで

12. はじめての世界征服

13. 不細工

14. このほしにうまれて



Guest Artist

M1. Djent Guitar: 君島大空

M7. Vocal: 花譜

M8. Bass: 田中雄大 (ユアネス)

M11. Chorus: 花譜, 理芽



All Mixed by 池田洋 (hmc studio)

Mastered by 吉良武男 (TEMAS)



Jacket Artwork: さめほし



Streaming / Download

https://mao-sasagawa.lnk.to/STRANGE-POP (https://mao-sasagawa.lnk.to/STRANGE-POP)

販売ショップ一覧

https://www.maosasagawa.jp/products/ssgw000-0005

アルバムコメント一覧

https://www.maosasagawa.jp/blogs/blog/20250516starangepopcomment

■笹川真生 プロフィール

シンガーソングライター。

中学生の頃、ニンテンドーDSの『大合奏！バンドブラザーズ』で遊び感覚で音楽制作を始め、その後DTMで本格的な作曲活動へ。

自身の活動に加え、数多くのアーティストへの楽曲提供や編曲に携わり、作家としても幅広く活躍している。

ドリームポップ、サイケデリック、シューゲイザー、オルタナティヴなど多様なジャンルに触発されながら、笹川の生み出す楽曲は繊細さと凶暴さを併せ持つ独自のサウンドスケープを生み出す。そこには、初めて触れるような異次元の響きがあり、繊細で美しく、危うさを秘めた歌詞の世界が聴く者の心を捉えて離さない。

その音楽は、まるで救済のように聴き手に浸透し、ファン増殖中。

危うさと包容力が共存する、誰のものでもない音楽。



HP https://www.maosasagawa.jp/ (https://www.maosasagawa.jp/)

Twitter https://twitter.com/huyuyasumi_

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCd0oSpX1KiQ0pBl8g4XcwOQ

Instagram https://www.instagram.com/yukigunidog/