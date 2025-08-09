9月5日から7日まで北海道で開催される【Rally Hokkaido 2025】今年もGNアウトランダーPHEVをバージョンアップさせて参戦決定！
Rally Hokkaido 2024
今年もHASEPRO商品をアウトランダーPHEVに施工しRally Hokkaido 2025へ参戦します！
過去のRally Hokkaido参戦動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=TUrCQxvqsZE)
まずは、Rally Hokkaido 2025に向けて改めて施工したHASEPRO商品をご覧ください。
1.HASEPRO 特許取得商品 マジカルアートリバイバルシート
ヒットした実際の写真
効果はヘッドライトの黄ばみ取りだけじゃない！
Rally Hokkaido 2024のSS4でフロント右側をヒットしました。
ヘッドライトを予備パーツとして使用するため施工していたリバイバルシートを剥がして点検しました！
リバイバルシートを剥がした実際の写真
過酷な競技グラベルラリーでみせた リバイバルシートの本気！
シートに傷はあるもののヘッドライト自体に傷はありませんでした。リバイバルシートの最大の利点のうちのひとつである"保護機能”が、とてつもなく優秀であることを再確認する事ができました。
ヘッドライトの実際の修復動画はこちら(https://youtu.be/lJJ098k_Akk?si=OhWA1lJamkTRc5tv)
マジカルアートリバイバルシート は、保護効果を兼ね備えた高パフォーマンス商品、ＰＰＦ(ペイントプロテクションフィルム)をベースに製作した純国産・日本製のマテリアルなのです！
商品はこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/revivalsheet)
逆転の発想 マジカルアートリバイバルシート
2.身体をしっかりと支える、HASEPROのクッションシリーズ
ドライバーの身体を守る、HASEPROのクッションシリーズ
キレイに舗装されたサーキットを走るレースとは違い砂利道や林道といった未舗装路を猛スピードで走り抜けるグラベルラリーではドライバーも激しく揺れます。膝など身体を守り、支える為に昨年同様にニーパッドフラットスタイルを取付けました。
大人気商品ニーパッドフラットスタイル
ニーパッドフラットスタイルはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000018896)
アームレストクッション ラージ
SSへ向かう際に一般道を走行するグラベルラリーは商品開発の絶好のチャンス！
グラベルラリーはサーキットを走行するレースでは無いので、SSアタックを終え次のSSに向かう際は一般道を走行します。
HASEPRO商品のアームレストクッションを設置して、高さ・固さ・フィット感を試すために取り付けました。※SSとはスペシャルステージの略称
アームレストクッションはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/search?search_keyword=%A5%A2%A1%BC%A5%E0%A5%EC%A5%B9%A5%C8%A5%AF%A5%C3%A5%B7%A5%E7%A5%F3&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=)
次は、Rally Hokkaido 2025に向けて施工したＨＡＳＥＰＲＯ新商品へと移りましょう。
1.【新商品】三菱 GN系アウトランダーPHEV MC後フロントグリル
GN系アウトランダーPHEV MC後フロントグリル
※納品は未塗装での納品になります※
■適合車種 三菱 GN系アウトランダーPHEV/2024.10～ MC後 ※MC前には装着できません※
価格：59,400円(税込)
MIRABEAUシリーズ 三菱 GN系アウトランダーPHEV MC後フロントグリルはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019585)
2.【新商品】HASEPROだから発売できた！車種専用カットでお届けする、超撥水ドアミラークリアシート
適合車種続々追加！
ガタガタ道での激しい振動、バチバチと飛んでくる小石、そして泥や水のシャワーなどの洗礼を受ける、グラベルラリーの場で改善・改良できる点はないかなどを求め、大好評発売中の超撥水ドアミラークリアシートを改めて施工しRally Hokkaido 2025へ挑みます！
車種専用カットで彩りを添えたHASEPRO超撥水ドアミラークリアシート
昨年、テスト用に施工されていた超撥水ドアミラークリアシートを剥がして、改めてシートを施工しました。
レッキ走行中やSSの移動中にきっと、新たな気付きがあるかと思います。
★本商品を発売する際、様々な車種の型取りにご協力をいただきました皆さま、誠にありがとうございました。
※レッキとはコースを下見しながらSSを攻略する ペースノートをコ・ドライバーと共同で作る走行です。
車種専用カット超撥水ドアミラークリアシートはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/swrm)
3.【新商品】バックスキン調素材で高級感ＵＰ！GN系アウトランダーPHEV用シフトノブジャケット バックスキンルックNEO
【新商品】匠の技で仕上げる、GN系アウトランダーPHEV用シフトノブジャケットバックスキンルックNEO
高級感のある柔らかな手触りを実現したバックスキン調素材を使用し、熟練の貼り付け職人が一つ一つ丁寧に仕上げたシフトノブジャケットを装着し、グラベルラリーに挑みます。
【商品サイズ】
■92mm×63mm
【適合車】
■GN系アウトランダーPHEV
2024.10～ MC後
2021.12～2024.9
GN系アウトランダーPHEV用シフトノブジャケット バックスキンルックNEOはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019565)
4. 【新商品】雨の日の運転中、リヤカメラに付いた水滴でモニターが見えづらい！そんな気付きで生まれたリヤカメラバイザーに新色が登場
リヤカメラバイザー パールブラック
HASEPROデモカーの日産サクラを雨の日に運転中、代表の長谷川社長が気づいた！
リヤカメラに付いた水滴でモニターが見えにくくバックがとってしずらい・・・
あ！バイザーを付けるのはどうだろう？
さっそく開発しマジカルカーボンNEOが誕生しました。そして今年、待望の新色が追加されました！
・パールブラック
・ニスモ純正近似色レッド
・スバル純正近似色ブルー
ボディーに施工した【アートシートNEOハーフグロス(https://www.hasepro.co.jp/view/page/harf_gross)】に合わせて【パールブラック】を取付ました。
リヤカメラバイザーはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000016982)
日産サクラのパーツレビューはこちらをクリック(https://minkara.carview.co.jp/userid/201101/car/3391799/parts.aspx)
準備が整った“アウトランダーPHEV”、過酷なグラベルラリーへ
開発第一主義の社長の想いに、社員たちの情熱が彩りを添える。
真夏の太陽が照りつける中、ラリー仕様に仕上げられたアウトランダーPHEVは、
「Rally Hokkaido 2025」が開催される北の大地・北海道へと先日出発しました。
開発への強い想いを貫く社長。その信念に共鳴した社員たちが、それぞれの技術と情熱を注ぎ、
唯一無二のマシンが完成。いよいよ、挑戦が始まります。
出発前の記念撮影！安全・完走を祈りながら北の大地、北海道へと送り出しました。
こちらの写真を見ていただければ、グラベルラリーがどれほど過酷な道を走行するかをお分かりいただけますね。
Rally Hokkaido 2023レッキ終了後の車体
12年間連続"国際格式"になる FIA APRC - Rally Championshipにエントリーし様々なRallyに挑戦し続けてきたHASEPRO・RACING。
FIA APRC - Rally Championshipの動画はこちら(https://youtu.be/VmRgUeN_xXc?si=r71BsyDNjjSuyxIL)
世界的に大変たっだ３年間を乗り越え、2023年から世界初となる、アウトランダーPHEVでグラベルラリーに参戦し見事に完走を成し遂げて参りました。
ドライバーとして代表が自ら参戦しているのも商品開発のフィードバック、問題点の洗い出し等を自分で経験することで、敏速に対応し良い製品作りをしたいと思っているからなのです。
HASEPRO商品をお待ちいただく皆さまの元へ”誰もが驚くような凄い製品を”お届けできるよう
Rally Hokkaido 2025にも全力で挑戦して参りますので、応援の程よろしくお願いいたします。
