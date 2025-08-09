【フジテレビ】マーダーミステリーゲーム『超特急の呪いの館で撮れ高足りてますか？』

株式会社フジテレビジョン特設サイト：https://otn.fujitv.co.jp/toretari/toretarimm/

超特急の９人がフルメンバーで挑んでいる冠バラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか？』略して「トレタリ」は2025年４月から放送10年目に突入、それを記念してオリジナルのマーダーミステリーゲームが誕生、８月９日（土）から予約を開始することが決定しました。（※公演店舗はQueen’s Waltz、JOLDEENO、NAGAKUTSU）

マーダーミステリーゲームとは、参加者が殺人などの事件に居合わせた登場人物となって、グループで話し合いながら事件を解決していくコミュニケーションゲーム。各々がキャラクターのシナリオブックを手に取り、その人物しか知りえない情報などを自分の記憶として提示し合いながら、他のキャラクターたちとの意思疎通の中で真相を解明していきます。

事件の犯人は特定されないよう逃げ切りを目指し、犯人以外にも特別な目的や秘密のミッションが設定されていて、葛藤や駆け引きを繰り返しながら全員で作り上げる一生に一度しかできない没入型推理ゲームです。

今回は番組メインビジュアルをもとにシナリオを作成。超特急メンバー９人は架空のテレビマンという役回りで、それぞれの番組ビジュアルの内容と本人の性格をもとにキャラクターを設定、「呪いの館」で起きた殺人事件に９人が遭遇し、力を合わせてその真相に迫るという完全オリジナルストーリーが展開されます。

参加者はテレビクルーである超特急のメンバーになりきり、物語を通して超特急を深掘りできるようなシナリオ展開が待っています。シナリオ作家はリアル脱出ゲームのSCRAPから発売されている「謎だらけのグランドホテルからの悲鳴」や「雷鳴轟くシェアハウスからの悲鳴」などを手掛けた秋山直太朗氏で、超特急や番組のことを知っている人はもちろん、生粋のマダミスファンにも存分に楽しんでいただける内容となっています。

◇公演概要

■タイトル：マーダーミステリーゲーム『超特急の呪いの館で撮れ高足りてますか？』

■予約方法：マーダーミステリー店舗にて予約。

１.公演スケジュールから予約する一般公演予約。

２.参加者を集めて、各店舗に貸し切りできる公演枠を問合せて予約する貸し切り公演予約。

■公演店舗：東京

マーダーミステリー専門店Queen’sWaltz (クインズワルツ)

JOLDEENO(ジョルディーノ) マーダーミステリー＆ボードゲームカフェ

大阪

ボードゲーム＆マーダーミステリーNAGAKUTSU(ナガクツ)

※各店舗予約受付中。公演開始は９月以降。詳細は各店舗のホームページをチェック

◇番組『超特急の撮れ高足りてますか？』概要

「トレタリ」シーズン10のテーマは「10年目にして初心を忘れず、テレビスターへの道へのあともう一歩を踏み出す“撮れ高”獲得バラエティ」。９人が一丸となって目指してきた超特急でしか到達できない夢のステージまであと一歩！メンバーそれぞれが個々でドラマやバラエティに出演、グループでのテレビ露出も増えて着実に経験を積み重ねてきたが、この番組ではスタート当初からの「テレビスターになる」という初心を貫くバラエティを完遂！新たな企画チャレンジや過去に人気があった企画をアップデートしてお届けしています。

◇リーダー・リョウガ コメント

「人生で一度しか体験できないこのゲーム。儚くも尊いものです。まるで“推し”ですね。

友達同士でやるも良し、この機会に交友を深めるも良し。

駄菓子菓子太陽、“メンバーになりきる”故に、解釈違いにはご注意ですよ(^o^)

温かく、楽しく、笑顔を忘れず殺人事件を解決してくださいね☆」

◇カイ コメント

「僕たちになりきって、事件を解決に導いてください。

超特急を好きな方もそうでない方もきっと楽しめるかと思います。

新たなメンバーの魅力をマダミス（略し慣れていない）を通して知ってもらえたら嬉しいです！」

◇公演概要

タ イ ト ル：『超特急の呪いの館で撮れ高足りてますか？』

ストーリー：とあるテレビ局の撮影クルーであるメンバーが人里離れた山奥にひっそりと佇む洋館を訪れる。

ここはかつてこの地は大勢の村人が不審な死を遂げたと噂されている「呪いの館」と呼ばれる場所だった…。

公 演 方 法：マーダーミステリーオフライン公演

プレイ人数：９人

公 演 時 間：約３.５時間

料 金：5,000円

◇番組概要

■タイトル：『超特急の撮れ高足りてますか？』シーズン10

■放送・配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart

■配 信：FODプレミアム（サイマル配信のほか、配信回のアーカイブ配信もあり）

■放送日時：４月14日(月)スタート 23時30分～24時 以降隔週月２回新作放送中

■配信日時：４月28日(月)スタート 23時30分～ 以降隔週月２回新作配信中

■出 演：超特急

■U R L：https://otn.fujitv.co.jp/toretari/（オフィシャルページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/709g/（配信ページ）

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらにマンガなど電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信、無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテイメント体験を提供しております。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/