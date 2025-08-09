楽天「Show !t」イベントいよいよ８/11（月）1:59まで。モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、トイドローン、スマートウォッチ、ポータブル電源、セキュリティカメラなど、お買い得！

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

楽天市場「Show !t」楽天お買い物マラソン参加中です（8月4日（月）20:00～8月11日（月）01:59まで。ポータブル電源＆セキュリティカメラは2～5個のお得なセット販売中。革新的ゴルフAIデバイス「AI Green Caddie」他、スマートウォッチ、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、トイドローンなどがお買い得！是非この機会をお見逃しなく。

▼FG-BCH-02、FG-A9-BK、Mi Watch Lite、FG-SMAO01、FG-MBATT001▼

期間中ポイント10倍

FG-BCH-02、Mi Watch Lite、FG-SMAO01、FG-MBATT001

・スポーツに最適！【FG-BCH-02】\1,680（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/)

FG-BCH-02

・ 高音質AAC対応。

・ 使用中でも周りの音が聞こえる。

・ オープンイヤー仕様で耳をふさがないので、着用時の圧迫感を軽減。

・ 外気音を取り込められるので、スポーツや屋外に最適。

・ 防水規格IPX5。

・GPS&GLONASS搭載スマートウォッチ【Mi Watch Lite】\2,980（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6675588612254/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6675588612254/)

Mi Watch Lite

※本体表示が英語になりますが、アプリは日本語表示対応です（LINE通知等は日本語で来ます）

※一年間保証付き

・1.4インチカラーTFTディスプレイ、120種類以上のウォッチフェイス搭載

・複数のスマートセンサーを搭載したこのスマートウォッチは、ルート、速度、距離、消費カロリーを正確に追跡

・11種類のワークアウトモード

・5気圧防水

・専用アプリで日々の健康状態をスマホで管理

・連続使用時間：最大約9日間(※使用状況により異なります)

・消費カロリー、歩数を毎日記録

・着信、メッセージ、アプリの通知をすぐに表示

・高性能・超小型ドローン【FG-SMAO01】\3,980（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4589490370115/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4589490370115/)

FG-SMAO01

・ iPhoneでも操作可能、VRゴーグルで楽しめる高性能・超小型ドローンSMAO（シュマオ）

・ SMAO（シュマオ）は超小型なのに、高画質のカメラを搭載していて、ビデオ録画やスナップショット撮影ができます。

・このカメラ映像は別売りのVRゴーグルによって、より臨場感のあるVR映像として見ることができます。

・モバイルバッテリー 【FG-MBATT001】\1,980（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/)

FG-MBATT001

・約138gの軽量設計

・PD急速充電対応

・３デバイス同時充電可能

・純正MagSafeケース対応

・ワイヤレス接続／ケーブル接続 対応

対応デバイス：・iPhone16～12シリーズ

・その他USB Type-C入力ポートを有するデバイス

※マグネットでくっつけてワイヤレス充電ができるのはMagsafe対応のiPhoneのみです。

※ iPhone16～12 シリーズに対応し、最大15Wでのマグネット式ワイヤレス充電が可能です。

複数買いでお得！

FG-PS001-BK、

・PC使用、スマホ充電etc…【FG-PS001-BK】\19,800

【2個セット】\38,600

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/)

FG-PS001-BK

★☆★便利な、シガーソケットに使えるDC充電ケーブル付き★☆★

(1)バッテリー容量70200mAh、252Wh

(2)定格出力300W(合計)

(3)出力:AC100V出力x2

DC5V USB出力x2

QC3.0 USB出力x1

PD60W Type-C出力x1(入出力コネクタ共通) DC12V出力x1

(4)入力:PD60W Type-C入力x1(入出力コネクタ共通) DC12V入力x1

(5)アウトドアや災害時に役立つLEDライトを装備

(6)本体の過熱を防ぐ冷却ファンを装備

(7)バッテリー残量や入出力電力を確認できるディスプレイを装備

(8)短絡保護、過電流、過電圧などの安全システムを装備

(9)ACコンセントに防滴カバーを装備

・ナイトビジョン対応セキュリティカメラ【FG-SCAM04-WH】\1,540（ポイント10倍）

【2個セット】\2,980（ポイント10倍）

【5個セット】\6,780（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/)

FG-SCAM04-WH

・HDの高解像度でより鮮明に見える。

・モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認。

・1200mAhのバッテリーを内蔵しており、停電の心配がありません。

・355°の広角水平回転で死角なし。

・壁掛けや専用スタンドで、様々な設置場所から撮影できます。

・いつでもどこでも通話し放題の双方向音声機能。

・赤外線ナイトビジョン対応で夜間撮影にも対応。

・ミニサイズ×軽量超小型カメラ【FG-A9-BK】\1,500（ポイント10倍）

【2個セット】\2,250（ポイント10倍）

【5個セット】\4,980（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/)

FG-A9-BK

・ミニサイズ。軽量で持ち運び簡単

・300mAhの内蔵バッテリー搭載、最長で約20分使用可能

・3つの設置方法で多様な場所に使用可能

・150度の広角撮影対応、暗所の撮影にも対応

AI Green Caddie G24001

革新的ゴルフAIデバイス「AI Green Caddie」【パターの達人 谷原秀人プロ監修】

オーセンティックインターナショナル AI Green Caddie G24001

価格：30,800円（税込・送料無料）+ポイント10倍

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582445950189/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582445950189/)

AI Green Caddie G24001

【製品仕様】

サイズ：縦32×横59×厚さ27（mm）

重量：36g

対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語

付属品：ベルト用ポーチ、充電用ケーブル