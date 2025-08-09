楽天「Show !t」イベントいよいよ８/11（月）1:59まで。モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、トイドローン、スマートウォッチ、ポータブル電源、セキュリティカメラなど、お買い得！
楽天市場「Show !t」楽天お買い物マラソン参加中です（8月4日（月）20:00～8月11日（月）01:59まで。ポータブル電源＆セキュリティカメラは2～5個のお得なセット販売中。革新的ゴルフAIデバイス「AI Green Caddie」他、スマートウォッチ、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、トイドローンなどがお買い得！是非この機会をお見逃しなく。
FG-BCH-02、Mi Watch Lite、FG-SMAO01、FG-MBATT001
▼FG-BCH-02、FG-A9-BK、Mi Watch Lite、FG-SMAO01、FG-MBATT001▼
期間中ポイント10倍
・スポーツに最適！【FG-BCH-02】\1,680（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/)
FG-BCH-02
・ 高音質AAC対応。
・ 使用中でも周りの音が聞こえる。
・ オープンイヤー仕様で耳をふさがないので、着用時の圧迫感を軽減。
・ 外気音を取り込められるので、スポーツや屋外に最適。
・ 防水規格IPX5。
・GPS&GLONASS搭載スマートウォッチ【Mi Watch Lite】\2,980（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6675588612254/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6675588612254/)
Mi Watch Lite
※本体表示が英語になりますが、アプリは日本語表示対応です（LINE通知等は日本語で来ます）
※一年間保証付き
・1.4インチカラーTFTディスプレイ、120種類以上のウォッチフェイス搭載
・複数のスマートセンサーを搭載したこのスマートウォッチは、ルート、速度、距離、消費カロリーを正確に追跡
・11種類のワークアウトモード
・5気圧防水
・専用アプリで日々の健康状態をスマホで管理
・連続使用時間：最大約9日間(※使用状況により異なります)
・消費カロリー、歩数を毎日記録
・着信、メッセージ、アプリの通知をすぐに表示
・高性能・超小型ドローン【FG-SMAO01】\3,980（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4589490370115/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4589490370115/)
FG-SMAO01
・ iPhoneでも操作可能、VRゴーグルで楽しめる高性能・超小型ドローンSMAO（シュマオ）
・ SMAO（シュマオ）は超小型なのに、高画質のカメラを搭載していて、ビデオ録画やスナップショット撮影ができます。
・このカメラ映像は別売りのVRゴーグルによって、より臨場感のあるVR映像として見ることができます。
・モバイルバッテリー 【FG-MBATT001】\1,980（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/)
FG-MBATT001
・約138gの軽量設計
・PD急速充電対応
・３デバイス同時充電可能
・純正MagSafeケース対応
・ワイヤレス接続／ケーブル接続 対応
対応デバイス：・iPhone16～12シリーズ
・その他USB Type-C入力ポートを有するデバイス
※マグネットでくっつけてワイヤレス充電ができるのはMagsafe対応のiPhoneのみです。
※ iPhone16～12 シリーズに対応し、最大15Wでのマグネット式ワイヤレス充電が可能です。
FG-PS001-BK、
複数買いでお得！
・PC使用、スマホ充電etc…【FG-PS001-BK】\19,800
【2個セット】\38,600
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/)
FG-PS001-BK
★☆★便利な、シガーソケットに使えるDC充電ケーブル付き★☆★
(1)バッテリー容量70200mAh、252Wh
(2)定格出力300W(合計)
(3)出力:AC100V出力x2
DC5V USB出力x2
QC3.0 USB出力x1
PD60W Type-C出力x1(入出力コネクタ共通) DC12V出力x1
(4)入力:PD60W Type-C入力x1(入出力コネクタ共通) DC12V入力x1
(5)アウトドアや災害時に役立つLEDライトを装備
(6)本体の過熱を防ぐ冷却ファンを装備
(7)バッテリー残量や入出力電力を確認できるディスプレイを装備
(8)短絡保護、過電流、過電圧などの安全システムを装備
(9)ACコンセントに防滴カバーを装備
・ナイトビジョン対応セキュリティカメラ【FG-SCAM04-WH】\1,540（ポイント10倍）
【2個セット】\2,980（ポイント10倍）
【5個セット】\6,780（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/)
FG-SCAM04-WH
・HDの高解像度でより鮮明に見える。
・モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認。
・1200mAhのバッテリーを内蔵しており、停電の心配がありません。
・355°の広角水平回転で死角なし。
・壁掛けや専用スタンドで、様々な設置場所から撮影できます。
・いつでもどこでも通話し放題の双方向音声機能。
・赤外線ナイトビジョン対応で夜間撮影にも対応。
・ミニサイズ×軽量超小型カメラ【FG-A9-BK】\1,500（ポイント10倍）
【2個セット】\2,250（ポイント10倍）
【5個セット】\4,980（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/)
FG-A9-BK
・ミニサイズ。軽量で持ち運び簡単
・300mAhの内蔵バッテリー搭載、最長で約20分使用可能
・3つの設置方法で多様な場所に使用可能
・150度の広角撮影対応、暗所の撮影にも対応
AI Green Caddie G24001
革新的ゴルフAIデバイス「AI Green Caddie」【パターの達人 谷原秀人プロ監修】
オーセンティックインターナショナル AI Green Caddie G24001
価格：30,800円（税込・送料無料）+ポイント10倍
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582445950189/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582445950189/)
AI Green Caddie G24001
【製品仕様】
サイズ：縦32×横59×厚さ27（mm）
重量：36g
対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語
付属品：ベルト用ポーチ、充電用ケーブル