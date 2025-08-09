コレサワ、アーティスト活動の原点となるライブハウスでの弾き語り公演の開催が決定！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター、コレサワが自身のアーティスト活動の原点となるライブハウスにて開催する弾き語りライブ、『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くあの頃を忘れないツアー』を開催することを本日8月9日(土) に発表した。

コレサワは本日開催した、デビュー８周年記念生配信内で『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くあの頃を忘れないツアー』の開催を発表。

9月16日(火)に開催する武道館公演後に初心に立ち返ることをテーマに、東京・大阪それぞれの原点となるライブハウスにて弾き語り形式でのライブを開催する。

本公演のチケットは本日21時よりファンクラブ先行 (コレパーク年額会員) がスタート。

詳細はコレサワ公式HPをチェックしよう。

今後も様々な活動をおこなっていく予定なので是非、彼女の動きに注目して欲しい。

LIVE

「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くあの頃を忘れないツアー」

チケット代（一般）：\5,800（税込） ドリンク代別

チケット代（U18）：\4,800（税込）ドリンク代別

入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：自由席

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント

9月27日(土) 東京・gee-ge.

開場 16:30 開演 17:00

問： ハンズオン・エンタテインメント

03-6416-3468 (平日 11:00～17:00)

9月28日(日) 大阪・JACKLION.

開場 16:30 開演 17:00

問：清水音泉

06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

ファンクラブ先行(コレパーク年額会員)

受付：8月9日(土) 21:00～8月11日(月祝) 23:59

https://korepark.com/ATKM_after/

RELEASE

◆4th Album『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

2025年3月19日(水)リリース

左：通常盤・配信右：初回盤

【初回限定盤】CD+BD

価格\5,500（税込み）

・むぎゅっとれ子ちゃん箔押しBOX

・デジトレイ（Blu-ray）

・紙ジャケット（CD）

・コレサワ自身によるライナーノーツ

・歌詞カード

・シールシート 3枚

・ポストカード 1枚

【通常盤】CD only

価格\3,300（税込み）

・歌詞カード

＜収録楽曲＞

1.あたしを選ばなかった君へ

2.かわいいもん

3.SPARK!!

4.ほっぺた

5.浮気したらあかんで

6.元彼女のみなさまへ

7.最上級にかわいいの！

8.お嫁さんになるの

9.君がおじいちゃんあたしがおばあちゃん

10.朝帰り

11.にゃんにゃんにゃん

12.(ハート)人生(ハート)

13.ファミレスへGo！

14.シュシュ(コレシアター05 Ver.）※CDのみ収録

＜Blu-ray収録予定曲＞

コレサワ LIVE TOUR 2024 日々会々々（2024/08/23@Zepp Shinjuku）

1.Day by Day

2.あたしを彼女にしたいなら

3.センチメンタルに刺された

4.ぷんぷん

5.この恋はスクープされない

6.バスタイム

7.元彼女のみなさまへ

8.たばこ

9.サマーエンド

10.デートの前の夜に

11.にゃんにゃんにゃん

12.君のタトゥー

13.最上級にかわいいの! with 超ときめき(ハート)宣伝部

14.ライブ終わりに

15.Fコード

16.君がおじいちゃんあたしがおばあちゃん

17.SSW

18.この日々を

19.(ハート)人生(ハート)

PROFILE

■コレサワ

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。

「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。

2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』

2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』

2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』

2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』

2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』

2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

をリリース。

[X] @koresawa_519 ( https://x.com/koresawa_519?s=20 )

[Instagram] koresawa519 ( https://www.instagram.com/koresawa519/ )

[TikTok] koresawa_519 ( https://www.tiktok.com/@koresawa_519 )

[WEB SITE] https://koresawa.jp/

[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa

【オフィシャルファンクラブ情報】

コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」 https://korepark.com/