指原莉乃プロデュース＝LOVE、≠ME、≒JOY３グループ合同の特別番組「イコノイジョイがやってやんよ！」の放送が決定！夏にお届けするスペシャルソングを８月中に配信限定リリースすることも発表！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE、≠ME、≒JOY。

2024年まで３年連続で開催されてきた３グループでの合同コンサート「イコノイジョイ」。今年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮して開催を断念することとなったが、本日、合同コンサートに代わり＝LOVE、≠ME、≒JOYの総勢３４名による特別番組「イコノイジョイがやってやんよ！」の放送が決定したことが発表された。

当番組は、＝LOVE、≠ME、≒JOYの３組が、どのバラエティー番組でも活躍できるように、修行するバラエティー特訓番組となっているとのことで、MCにプロデューサーの指原莉乃、さらに山添寛(相席スタート)を迎え、8月25日(月) 25時10分～日本テレビで放送されるとのことだ。TVer、日テレ無料(TADA)では地上波番組放送後より１週間見逃し配信も実施されるとのことで、ぜひこの貴重な特別番組楽しみにお待ちいただきたい。（地上波放送以降、公式YouTubeチャンネル「＝LOVE ≠ME ≒JOY Channel」にて完全版を配信いたします。）

★日本テレビ「イコノイジョイがやってやんよ！」 番組HP

https://www.ntv.co.jp/ikonoijoy/

さらに、＝LOVE、≠ME、≒JOYが夏にお届けするスペシャルソングを配信限定にて、8月中に順次リリースすることも併せて発表されている。配信に先駆け、Music Videoを先行公開するとのことで

＝LOVEの新曲Music Videoは明日8月10日(日)22:00～、≠MEの新曲Music Videoは8月14日(木)22:00～

さらに≒JOYの新曲Music Videoは8月18日(月)22:00～の公開スケジュールとなっている。

＝LOVE、≠ME、≒JOYの新曲は、各グループならではのオリジナリティー溢れる作品に仕上がっているとのことなので、まだまだ猛暑が続く8月だが、ぜひ特別番組「イコノイジョイがやってやんよ！」と、3グループの配信限定リリースされるスペシャルソングで今年の夏を大いに満喫してほしい。

9月には「イコノイジョイ大感謝祭 2025」 の開催も控えているが、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍し、話題の尽きない＝LOVE、≠ME、≒JOYの3グループに引き続き大注目だ。

★番組情報

■番組タイトル：「イコノイジョイがやってやんよ！」

■放送日時：2025年8月25日(月) 25時10分～26時10分

日本テレビ ※関東ローカル

■出演：＝LOVE、≠ME、≒JOY

【MC】指原莉乃、山添寛(相席スタート)

■オンライン動画配信：

・TVer、日テレ無料(TADA)にて地上波番組放送後より１週間見逃し配信。

・地上波放送以降、公式YouTubeチャンネル「＝LOVE ≠ME ≒JOY Channel」にて完全版を配信いたします。

■番組HP：https://www.ntv.co.jp/ikonoijoy/

■公式YouTubeチャンネル「＝LOVE ≠ME ≒JOY Channel」：https://www.youtube.com/@ikonoijoy

★＝LOVE、≠ME、≒JOY スペシャルソング

■8月中に随時、配信限定でリリース！

■Music Video公開スケジュール

＝LOVE：8月10日(日)22:00～

≠ME：8月14日(木)22:00～

≒JOY：8月18日(月)22:00～

[＝LOVE info]

【リリース情報】

★19th シングル 2025年10月8日に発売！

https://equal-love.jp/news/detail/10084

★18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 好評発売中

https://equal-love.jp/feature/specialsite_18thsingle

■楽曲配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

【コンサート情報】

＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、＝LOVE史上最大規模となる＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は6,000万回、TikTokの総再生回数も15.8億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。2025年9月からは、広島県・広島サンプラザホールでスタートする、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の開催も控えている。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12

[≠ME info]

【リリース情報】

★10th両A面シングル『モブノデレラ/神様の言うとーり！』好評発売中！

https://not-equal-me.jp/feature/specialsite_10thsingle

■『モブノデレラ/神様の言うとーり！』好評配信中！

https://not-equal-me.lnk.to/mob_kamisama

■『モブノデレラ』Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=PlYXXoMPWjs

『モブノデレラ』

作詞：指原莉乃

作曲：関口颯太・杉山勝彦

編曲：杉山勝彦

Sound Director：a.k.a. JAKE

Mastered by キング関口台スタジオ

[MUSIC VIDEO]

Director：大野敏嗣（COLORS）

Choreographer：武田舞香

【コンサート情報】

≠ME 全国ツアー2025「We want to find "カフェ樂園"」追加公演

2025年9月20日(土)、21日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

【映画公開】

≠ME 6周年コンサート「≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」に密着を軸にしたライブ＆ドキュメンタリー映画『≠ME THE MOVIE -約束の歌-』

8月22日（金）より全国公開

https://www.toei-video.co.jp/not-equal-me-movie-jp/

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2019年結成、2021年4月にキングレコードよりミニ・アルバム『超特急≠ME行き』でメジャーデビュー。

グループ名には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いが込められている。

これまでにシングル10作、アルバム2作をリリース、日本武道館、横浜アリーナ、そして2025年2月には≠ME 6周年コンサート「≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」をさいたまスーパーアリーナにて開催。

10th両A面シングル『モブノデレラ/神様の言うとーり！』より『モブノデレラ』は≠ME史上最高傑作の呼び声も高く、YouTubeで公開されたMVはグループ初の1000万再生を達成した。

今夏は≠ME 全国ツアー2025「We want to find "カフェ樂園"」 を開催、ツアーファイナルで代々木第一体育館に立つ。追加公演を9月20日、21日に千葉県・LaLa arena TOKYO-BAYにて開催予定。

■HP：https://not-equal-me.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@notequalme6632

■X：https://x.com/Notequal_ME

■Instagram：https://www.instagram.com/notequal_me.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@notequal_me

[≒JOY info]

【リリース情報】

★3rdシングル『ブルーハワイレモン』好評発売中！

＜商品概要＞

https://nearly-equal-joy.jp/feature/specialsite_3rdsingle

■『ブルーハワイレモン』好評配信中！

https://nearly-equal-joy.lnk.to/BlueHawaiiLemon

■『ブルーハワイレモン』Music Video

https://youtu.be/cBtqEehEKuQ

作詞：指原莉乃

作曲：杉山勝彦・尾上榛

編曲：尾上榛 ・杉山勝彦

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：吉川エリ

振付：CRE8BOY

★9月10日(水) ≒JOY ホールツアー2024「今日から君は恋人」 映像商品発売

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/2582

【コンサート情報】

★≒JOY 全国ツアー2025「Our moon is getting full」

【日 程】

2025年8月17日(日) 大阪府・フェニーチェ堺 大ホール

2025年9月23日(火・祝) 東京都・立川ステージガーデン

2025年10月5日(日) 福岡県・福岡国際会議場 メインホール

2025年10月14日(火) 宮城県・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

2025年10月20日(月) 広島県・JMS アステールプラザ 大ホール

2025年10月22日(水) 京都府・ロームシアター京都 メインホール

2025年11月9日(日) 愛知県・名古屋文理大学文化フォーラム

and more…

★プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く第3のグループ。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を≒JOYとすることを発表。2023年9月3日には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」を、さらに2023年12月から2024年1月にかけて、初のツアー≒JOY 1st Tour「Absolute」を開催し、大成功を収める。1月17日(水)にはデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。(オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Albums Salesともに初登場1位を獲得。発売初日で累計出荷10万枚を突破。)2024年2月23日には、東京国際フォーラム ホールAにて約8,000人の観客を動員し、結成2周年を記念した≒JOY 2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。6月12日(水)には待望の1stシングル『体育館ディスコ』を発売。(オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。1stアルバム、1stシングル共にオリコン初登場1位は、女性アーティストでは約2年半ぶりの快挙。)10月16日(水)には、2ndシングル『初恋シンデレラ』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。2025年3月1日は、結成3周年を記念した≒JOY 3周年コンサート「≒JOY 3rd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を自身最大規模となる東京体育館で開催。また、6月11日には、3rdシングル『ブルーハワイレモン』を発売。

≒JOYという名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。

【オフィシャルHP】https://nearly-equal-joy.jp/

【公式X】https://x.com/Nearlyequal_joy

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@nearlyequal_joy

【公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg

■＝LOVE ≠ME ≒JOY Info

【リリース情報】

★映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10089

【イベント情報】

★「イコノイジョイ大感謝祭 2025」

【日 程】 2025年9月18日(木) 出演：≠ME

2025年9月19日(金) 出演：＝LOVE

2025年9月21日(日) 出演：≒JOY

【会 場】 東京都・シアターH

★イコノイジョイ（IKONOIJOY）「トリプルデート」MV

https://youtu.be/gkabNNfTjX4

作詞：指原莉乃

作曲：本多友紀

編曲：脇眞富

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：吉川エリ

Producer：三池智之（north river）