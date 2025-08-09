二階堂ふみらを輩出した『美少女図鑑』が手掛ける、次世代を担う歌姫発掘オーディション「美少女歌祭2025」開催決定!!

株式会社DONUTS

株式会社美少女図鑑(東京都渋谷区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少女図鑑』は、音楽経験不問の次世代女性シンガー発掘オーディション「美少女歌祭2025」の開催を決定しました。現在、本オーディションへのエントリーを受付中です。【募集期間:2025年8月9日(土)21:00～9月21日(日)】

記念すべき5回目の開催となる本オーディションは、書類審査通過後に東京または大阪での歌唱/面接審査を行います(参加が難しい場合はオンライン形式での審査となります)。その後、SNS審査としてTikTokによるムービー審査や、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」での審査を経て、ファイナリスト12名(予定)を選出いたします。最終審査では都内の会場にて歌唱審査、自己PR、審査員による質疑応答などの厳正なる審査を行い、栄えあるグランプリを決定します。なお、豪華スペシャルゲストも参加予定であり、最終審査当日の様子は「ミクチャ」にて生配信いたします。

TikTokやYouTube、ライブ配信などの『いまどきのネットカルチャー』こそが『エモいポップシンガー』を生み出す、という現代の時流にあわせた審査方法にて全国からシンガーの原石を発掘いたします。

公式サイト: https://utamatsuri.bishoujo-zukan.jp/

■名だたる俳優を発掘してきた『美少女図鑑』、活躍サポートにも注力！

全国各地の美少女を被写体とした地方発のフリーペーパー『美少女図鑑』は、2002年の創刊以降、デビュー前の⼆階堂ふみ、山本舞香、 桜井日奈子、馬場ふみか、黒島結菜らを掲載するなど、これまで数多くの俳優やタレントを輩出してきました。 現在はフリーペーパーにとどまらず、SNSやライブ配信といった媒体を駆使して地元の美少女を取り上げる地域密着型のメディアとして展開しており、『美少女図鑑』が持つ“次世代美少女の原石”の発掘力や全国への展開力・発信力は業界内外から高く評価されています。

また、47都道府県に展開するネットワークを強みとして全国規模の美少女発掘オーディションを数多く手がけています。全国に存在する新たな可能性と輝きを秘めた美少女の原石を多数発掘しており、受賞をきっかけに大手芸能プロダクションへの所属や有名メディアへの出演を果たすなど、毎回注目を集めています。

地方美少女図鑑一覧: https://bishoujo-zukan.jp/local/

原石を発掘するだけに留まらず、その後の活躍を後押しする取り組みも積極的に行っています。俳優に興味のある方々にはプロの指導者による演技のワークショップ開催や映画・ドラマ等の出演機会を提供しています。一方、アーティストを目指す方々には同世代のシンガーが集まるライブイベント「NEXT MUSIC STAGE」を主催してステージで表現する場を設けるなど、さらなる成長を遂げられるようにサポートしています。

「NEXT MUSIC STAGE」:「美少女歌祭2024」グランプリ・心咲さん「NEXT MUSIC STAGE」集合写真

■業界内外から大注目！音楽経験不問のシンガーオーディション

「美少女歌祭」は、『美少女図鑑』とエイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社が共催し、音楽経験の有無に関わらずアーティストを目指す全国の女性を対象とした次世代を担う国民的シンガー発掘オーディションとして、2021年よりスタートしました。

「美少女歌祭2023」グランプリ受賞者のKomomo(こもも/生田瑚桃)さんは、平日朝8時～放送中の情報バラエティ番組『ラヴィット！』(TBS系列)発のオーディションを経て結成されたつんく♂プロデュースのユニット「超ギャルル」のメンバーの一員に選ばれて活動しました。また、同オーディションで審査員特別賞を受賞した寿理(じゅり)さんは、地元・広島県にあるマツダ スタジアムにて2025年5月に開催されたプロ野球公式戦の試合前に国歌斉唱をするなど、受賞者は活躍の場を広げています。

さらに、TikTokでは「美少女歌祭」関連動画が累計100万回以上再生されるなど、業界内外から注目を集めているオーディションです。

■前回のグランプリ特典楽曲は絶賛配信中

「美少女歌祭2024」グランプリ受賞者の心咲(こより)さんが歌う『HERE FOR YOU』が2025年7月2日(水)にリリースされました。各種音楽配信サービスでの楽曲配信に加え、「avex」YouTube公式チャンネルではオリジナルMVとともに公開されています。

心咲『HERE FOR YOU』

作詞:柿沼雅美(Relic Lyric, inc.)

作曲:要田健(Relic Lyric, inc.) / 須田悦弘(Relic Lyric, inc.)

編曲:須田悦弘(Relic Lyric, inc.)

・ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=JzYNz3Krau0

・各種音楽配信サービス

LINE MUSIC : https://lin.ee/SY4Lpar

Spotify : https://open.spotify.com/album/3FfBArNFKwk8yR4Is14QBd?si=HuCI4eb6RhSq4yYGOxHoSA

YouTube Music : https://music.youtube.com/watch?v=yp5wekTSrco&si=IP2u2joL8yjdV8ly(https://music.youtube.com/watch?v=yp5wekTSrco&si=IP2u2joL8yjdV8ly)

Apple Music : https://music.apple.com/jp/artist/%E5%BF%83%E5%92%B2/1818297080

【過去グランプリ受賞者・楽曲一覧】

2021 Techu『Make It Flower』 https://www.youtube.com/watch?v=I1jJb-UKuPY

2022 美仁(みにい)『ゆるっと』 https://www.youtube.com/watch?v=kk-e61Rhq4k

2023 生田瑚桃『I’ll graduate』 https://www.youtube.com/watch?v=JfRiWGzJ0yA

2024 心咲『HERE FOR YOU』 https://www.youtube.com/watch?v=JzYNz3Krau0

■グランプリ受賞者には、有名音楽プロデューサーによるオリジナル楽曲を提供！

前回開催時の様子:(写真左から)審査員特別賞の友澤結愛さん、菅原りこさん、グランプリの心咲さん、審査員特別賞の小林雫さん

「美少女歌祭2025」グランプリ受賞者には、エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社によるオリジナル楽曲が提供され、チャンネル登録者数約628万人を誇る「avex」YouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/user/avexnetwork )での楽曲公開も確約されます。

オリジナル楽曲の制作には、Hiroki Sagawa氏、MUTEKI DEAD SNAKE氏、鈴木まなか氏といった、数多くのアーティストの楽曲を手掛ける有名音楽プロデューサーの参加が決定しており、3名は最終審査の審査員も務めます。さらに、オリジナル楽曲のジャケットイラストを提供予定の他、オリジナル楽曲のミュージックビデオ制作や各種音楽配信サービスでの楽曲配信に加え、全国に106校舎、8,500名以上の入会者、300名以上のボイトレ・ダンス講師を抱えるボイトレ・マンツーマンダンススクール「NAYUTAS(ナユタス)」でのボイストレーニング、音楽活動に必要な音響設備・楽器の提供、ライブイベントへの出演など豪華な受賞特典を多数ご用意し、グランプリ受賞者の夢を叶えられるよう全力でバックアップいたします。

全国各地に眠る“歌うことが好き” “歌手になりたい”という女性全員に、シンガーとしての道を拓くチャンスを提供します。ぜひこの機会に奮ってご応募ください。

※特典内容は一部変更になる場合がございます。

【音楽プロデューサー プロフィール】

Hiroki Sagawa

Composer・Arranger

幼い頃から聴いていた歌謡曲と現代のトレンドをクロスオーバーさせた、唯一無二のロジカルなメロディラインには定評があり、2012年に作曲を担当した、三代目 J SOUL BROTHERSの「花火」で第54回日本レコード大賞、「優秀作品賞」を受賞。

メロディメイクに加え、多彩なジャンルの編曲もこなす。

公式サイト: https://www.relic-lyric.com/hiroki-sagawa

MUTEKI DEAD SNAKE

音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家

King & PrinceやWEST.といった有名男性アイドルグループを始めとする多彩なアーティストへの楽曲提供、テレビ番組のテーマソングなどを担当している。

公式X: https://x.com/mutekideadsnake

鈴木 まなか

Lyric writer・Composer・Arranger

アイドルからアーティストと幅広い作曲や、作詞に関しても切ない歌詞からネタソングと、その幅の広さには定評がある。

avexでプロデューサーとしての経験を経て、自身がプロデュースした「わーすた」や「こんどうようぢ」の作品では、メディアなどから「鈴木まなかサウンド」と言われるまでに世間に浸透した。

公式サイト: https://www.relic-lyric.com/suzuki-manaka

■「美少女歌祭2025」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1673_1_863c9b6c8049a25a8347390f1a01080f.jpg?v=202508101157 ]

■『美少女図鑑』とは

『美少女図鑑』は、“街に美少女を増やそう”というコンセプトのもと、全国各地にいる美少女を被写体として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には二階堂ふみ、黒島結菜、馬場ふみか、桜井日奈子ら数多くの俳優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美しい顔100人」では、『美少女図鑑』出身の俳優・山本舞香が 2019年に日本人第1位にランクイン、また20年・21年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。2021年秋からは、次世代の“美男子”を輩出するための姉弟プロジェクトとして「美男子図鑑」が始動しました。

『美少女図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは2020年3月、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と資本業務提携を締結しました。

https://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/

◆ 公式サイト : https://bishoujo-zukan.jp/

◆ 公式X : https://x.com/bishoujozukan

◆ 公式Instagram : https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/

■株式会社美少女図鑑 概要

社名 : 株式会社美少女図鑑

所在地 : 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 中村孔亮

設立 : 2007年

事業内容 : 『美少女図鑑』ライセンス提供事業

企業サイト : https://corp.bishoujo-zukan.jp/

※株式会社美少女図鑑は、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)の子会社です。