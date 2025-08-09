兵庫県淡路島ニジゲンノモリ 「クレヨンしんちゃん」コラボフード新登場！ 「オラのお子様カレーセット」　8月9日（土）より販売開始

株式会社ニジゲンノモリ▲「オラのお子様カレーセット」

兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」では、「クレヨンしんちゃん」の人気キャラクターたちがモチーフとなったオリジナルフードをキッチンカーやレストランにて販売しています。

この度、お子様向けのコラボメニュー「オラのお子様カレーセット」を8月9日（土）より販売開始いたします。スパイスが効きつつ、お子様も安心して食べられる甘めのカレーに、しんちゃんが大好きなチョコビをイメージした星形ポテトをトッピング！ごはんの上にはスプーンを持った可愛らしいしんちゃんのピックが付いています。

ニジゲンノモリに新しく生まれたコラボフードを食べて、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」のアスレチックやジップラインで思いっきり遊ぼう！

■概要

販売開始：

2025年8月9日（土）

メニュー：

「オラのお子様カレーセット」／1,400円（税込）

場所：

レストラン「モリノテラス」／11:00～19:30（L.O. 19:00）

住所：

兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

URL：https://nijigennomori.com/food/?utm_campaign=pr

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

■株式会社ニジゲンノモリ 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/486_1_53253f8f4583d4e246b8e15c1f5f8ea7.jpg?v=202508101126 ]