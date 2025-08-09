兵庫県淡路島ニジゲンノモリ 「クレヨンしんちゃん」コラボフード新登場！ 「オラのお子様カレーセット」 8月9日（土）より販売開始
兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」では、「クレヨンしんちゃん」の人気キャラクターたちがモチーフとなったオリジナルフードをキッチンカーやレストランにて販売しています。
この度、お子様向けのコラボメニュー「オラのお子様カレーセット」を8月9日（土）より販売開始いたします。スパイスが効きつつ、お子様も安心して食べられる甘めのカレーに、しんちゃんが大好きなチョコビをイメージした星形ポテトをトッピング！ごはんの上にはスプーンを持った可愛らしいしんちゃんのピックが付いています。
ニジゲンノモリに新しく生まれたコラボフードを食べて、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」のアスレチックやジップラインで思いっきり遊ぼう！
2025年8月9日（土）
メニュー：
「オラのお子様カレーセット」／1,400円（税込）
場所：
レストラン「モリノテラス」／11:00～19:30（L.O. 19:00）
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
URL：https://nijigennomori.com/food/?utm_campaign=pr
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
