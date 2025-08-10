こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
株式会社RILARC、株式会社セルフケア整体と店舗予約システム導入で提携
2025年8月10日 株式会社RILARC
経営効率化と顧客体験向上を目的に業務連携
株式会社RILARC（本社：東京都世田谷区、代表取締役：長谷川哲史）は、株式会社セルフケア整体（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤聡悟）と、同社が運営する整体院の既存店舗向けに予約管理システムを導入し、運用支援を行う業務提携を締結いたしました。
初期導入は株式会社セルフケア整体の1店舗から開始し、同社と関わりの深いYouTube登録者148万人のnobu氏、登録者30万人の笹川氏らの協力により、全国の整体・治療院への展開も視野に入れています。
【背景とRILARCの実績】
株式会社RILARCはこれまで、全国オートバイ協同組合連合会（AJ）推奨アプリ「Let’s・ラ・Go」、YouTuber向けリサーチツール「ForDoanalysis」、業務管理プラットフォーム「repartUP」など、業界特化型のシステム開発を手がけてきました。今回の取り組みも、現場の課題解決に根ざしたDX推進の一環です。
【業界への期待】
本システム導入により、店舗は数字に基づく経営判断が可能となり、戦略的な出店計画やスタッフ配置、顧客フォローが効率化されます。これにより、顧客満足度の向上と業界全体のサービス品質向上が期待されます。
株式会社RILARC公式サイト
https://rilarc.co.jp/
株式会社セルフケア整体公式サイト
https://selfcareseitai.com/
【会社概要】
■株式会社RILARC
所在地：〒158-0095 東京都世田谷区瀬田5-9-2
代表者：長谷川哲史
事業内容：システム開発、業務支援ツール提供、DX推進支援
■株式会社セルフケア整体
所在地：〒169-0073 東京都新宿区百人町1-5-4 東都ビル502
代表者：加藤聡悟
資本金：100万円
事業内容：整体院運営、セルフケア指導、ピラティスプログラム提供
【この件に関するお問い合わせ先】
会社名：株式会社RILARC
部署名：広報担当
担当者名：長谷川哲史
TEL：050-3138-5627
