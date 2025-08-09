【クラスTシャツのchikyubitoが板橋区教育委員会と株式会社FRDが共催するスポーツ体験活動を支援】

株式会社chikyubitoは板橋区教育委員会と株式会社FRDが共催するスポーツ体験活動を支援したことをお知らせします。

株式会社chikyubito

2025年8月2日（土）午前中に板橋区立板橋第三中学校体育館にて行われ、小学校1-6年生約140名が参加しました。

弊社と活動を共にするパートナーである「0.01 SPRINT PROJECT」がオリンピック選手による走り方教室等を行いました。

イベントではたくさんの子どもたちが楽しみながら走り方教室等に参加し、Tシャツの絵もお絵描きしてくださいました。

たくさんの子どもたちが参加してくださいました！塗り絵を配る様子ボクシング教室真剣に話を聞く子ども達

その場でお絵描きを楽しんでいただきました。

走り方教室では、地面から跳ね返る感覚を養いストライドを伸ばす練習、速く動きピッチを高める練習、スタートダッシュの練習が行われました。

ボクシング教室では、基本的な構え、動きに加え、サンドバックに付けたセンサーで衝撃の強さや叩いた回数を計測しました。

普段なかなか味わうことの出来ない体験となり、子どもたちは真剣に、楽しみながら取り組んでいました。

株式会社chikyubitoは今後も、たくさんの子どもたちに喜んでもらえるよう支援の幅を広げていきたいと考えております。

【イベント概要】

日時：8月2日（土）１.8:30-9:50 ２.10:10-11:30

場所：板橋区立板橋第三中学校 体育館

対象：小学生 各回80名

共催：板橋区教育委員会 株式会社FRD（0.01 SPRINT PROJECT）

協賛：dotpb株式会社 株式会社ワンリーリステッド 株式会社chikyubito 株式会社ZEAL

株式会社chikyubito

私たちchikyubitoは、「お客様に提供していく価値」の”宣言”として、「世界に違いをつくる」をスローガンにしました。

世界に違いを作る企業としての誇りと責任。そんな私たちの想いから生まれた言葉です。

アパレル事業をはじめとする様々な事業を通して、私たちはあなたの世界に違いをつくります。