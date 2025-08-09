アイドルとの二刀流、中学3年生のビームピストル選手、岡崎早彩選手が登場！ FM AICHIラジオ番組「グローバルホーム presents スポットライト」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週水曜20:30～21:00に放送中のラジオ番組「グローバルホーム presents スポットライト」。8月13日（水）、20日（水）の放送ではゲストに、ビームピストル選手で名古屋を拠点に活動するアイドルユニット「dela」のメンバーでもある、岡崎早彩選手をお迎えします。

（写真左から）nobodyknows+ NASHI、愛知県スポ―ツ局の竹内千草さん、岡崎早彩選手、綾瀬麗奈。FM AICHIスタジオにて。

「グローバルホーム presents スポットライト」は、東海エリアを中心に、様々なスポーツに打ち込むアスリートやその指導者、スポーツに携わるお仕事をされている方をゲストに迎えて、トークを繰り広げるラジオ番組。パーソナリティは「nobodyknows+」のメンバー、NASHI（a.k.a.ノリノリで歌う坂梨）と、番組アシスタントの綾瀬麗奈が担当しています。

8月13日（水）20日（水）の放送は2週に渡って、ビームピストル選手で、愛知県による「あいちトップアスリートアカデミー」の修了生でもある、岡崎早彩選手をお迎えします。13日の放送では「あいちトップアスリートアカデミー」がどんな活動をしているのか等、愛知県スポーツ局競技・施設課の竹内千草さんにお話を伺うとともに、岡崎選手がどんな経緯でアカデミーに参加したのか、実際の活動の内容などを伺っていきます。20日（水）には岡崎選手が取り組む「ビームピストル」について、競技の内容やルール、見どころなどを深掘りしていきます。

岡崎選手は中学3年生。また、ビームピストルの選手として活動する傍ら、名古屋の女性アイドルユニット「dela」にも所属する二刀流。番組アシスタントの綾瀬麗奈の後輩にも当たります。先輩、後輩という間柄でのトークにも注目です。放送はラジオの他、スマートフォンアプリの「radiko」なら、放送後1週間以内ならタイムフリー機能で聴く事が出来ます。

- 番組概要

タイトル：グローバルホーム presents スポットライト

放送日時：毎週水曜 20:30～21:00

パーソナリティ：NASHI（nobodyknows+）、綾瀬麗奈

2025年8月13日・20日ゲスト：岡崎早彩選手（ビームピストル）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

8/13放送分のradikoへのリンクはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250813203000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250813203000)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です