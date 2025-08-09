星のきらめきを 全身で感じよう
株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、社長：南大助）が運営する、子育てママとファミリーに手に届く豊かな暮らしを提案する街
「Keitto（ケイット）」では、9月13日（土）、14日（日）に [星月フェス] を開催します！
「星のきらめきを 全身で感じよう」
夜空にまたたく星の光。
それは、何百年も前に放たれた“過去”の光が、いま私たちの目に届いているもの。
満天の星空を全身で感じられるプラネタリウムテントや、星月にまつわるワークショップを通じて
神秘的な星や月、宇宙に楽しく触れ、学びを深めながら、過去～未来に想いを馳せるひとときをKeittoでお過ごしください。
■開催概要：イベント名 「星月フェス」
■開催日時：2025年9月13日（土）、14日（日）10:00～17:00
(物販店舗、ベーカリーは18:30まで、レストランは21:00まで営業しています)
■開催場所：大阪府大東市北条3-8-1
morinekiエリア内Keitto全館（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）
■駐車場（有料）・駐輪場（無料）あり
※駐車・駐輪共に台数に限りがあるため、できる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。
イベントの詳細はこちら :
https://northobject.com/keitto/events/event/hoshitsukifes2025/
プラネタリウムテント
大阪初上陸！移動式のプラネタリウムテントがもりねき広場に！
大きなテントの中で寝転がりながら、100万個の星を映し出す、360度広がる臨場感のある星空を全身で体験しよう★
プラネタリウムテントを開発された、星のソムリエ(R)の猪俣慎吾さんによる星空の解説も。
【開催日時】9月13日（土）、14日（日）※開催時間はHPをご確認ください。
【開催場所】もりねき広場
当日参加OK！星月ワークショップ
星や月、宇宙にまつわるワークショップが大集合★
ワクワクするようなオリジナルアイテムがいっぱい♪
家族みんなで手づくり・ものづくりを楽しみましょう！
【開催日時】 9月13日（土）、14日（日）10:00～16:00
【開催場所】Keitto Asua2階
星座アイシングクッキーづくり
星座について学びながら、アイシングクッキーを楽しくつくりましょう★
クッキー箱も自由にいろどって、世界にひとつのオリジナルクッキーBOXができあがります♪
【開催日時】 9月14日（日）１.11:00～12:30 ２.14:00～15:30
【開催場所】もりねき食堂
星空縁日
星のかき氷や、星と宇宙のスーパーボールすくいなど、星月・宇宙にちなんだ縁日が登場★
夕暮れの風景と共に、涼を感じながら縁日を楽しもう！
【開催日時】 9月13日（土）、14日（日）16:00～18:30
【開催場所】 Keitto Ruokala前
ラトビアと北極星～旅のキヲクお話会＆トリップ展～
”世界一美しい国”ラトビアの旅のキヲクと料理を楽しむ夜。
星空空間デザイナー"おりょう"さんをお招きしたラトビアの旅と星のお話。
「北極星がみたい」という想いで始まったラトビアの旅。海外へ行ったこともない、英語もラトビア語も話せない私の出発までのドラマと、奇跡の連続の10日間の旅の中で感じた想いや価値観の変化などをお話します。
【開催日時】9月13日（土） 18:00～20:00
【開催場所】 Keitto Ruokala
イベントコンテンツ一覧
▶全身で星空を感じよう！プラネタリウムテント
▶当日参加OK！星月ワークショップ
▶星座アイシングクッキーづくり
▶星屑ビスケット ～占星術とFIKAする日～
▶星空縁日
▶Keitto Asua の宇宙ショップ
▶ラトビアと北極星～旅のキヲクお話会＆トリップ展～
イベントの詳細はこちら :
https://northobject.com/keitto/events/event/hoshitsukifes2025/