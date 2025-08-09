株式会社ノースオブジェクト

株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、社長：南大助）が運営する、子育てママとファミリーに手に届く豊かな暮らしを提案する街

「Keitto（ケイット）」では、9月13日（土）、14日（日）に [星月フェス] を開催します！

「星のきらめきを 全身で感じよう」

夜空にまたたく星の光。

それは、何百年も前に放たれた“過去”の光が、いま私たちの目に届いているもの。

満天の星空を全身で感じられるプラネタリウムテントや、星月にまつわるワークショップを通じて

神秘的な星や月、宇宙に楽しく触れ、学びを深めながら、過去～未来に想いを馳せるひとときをKeittoでお過ごしください。

■開催概要：イベント名 「星月フェス」

■開催日時：2025年9月13日（土）、14日（日）10:00～17:00

(物販店舗、ベーカリーは18:30まで、レストランは21:00まで営業しています)

■開催場所：大阪府大東市北条3-8-1

morinekiエリア内Keitto全館（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）

■駐車場（有料）・駐輪場（無料）あり

※駐車・駐輪共に台数に限りがあるため、できる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。

イベントの詳細はこちら :https://northobject.com/keitto/events/event/hoshitsukifes2025/

プラネタリウムテント

大阪初上陸！移動式のプラネタリウムテントがもりねき広場に！

大きなテントの中で寝転がりながら、100万個の星を映し出す、360度広がる臨場感のある星空を全身で体験しよう★

プラネタリウムテントを開発された、星のソムリエ(R)の猪俣慎吾さんによる星空の解説も。

【開催日時】9月13日（土）、14日（日）※開催時間はHPをご確認ください。

【開催場所】もりねき広場

当日参加OK！星月ワークショップ

星や月、宇宙にまつわるワークショップが大集合★

ワクワクするようなオリジナルアイテムがいっぱい♪

家族みんなで手づくり・ものづくりを楽しみましょう！

【開催日時】 9月13日（土）、14日（日）10:00～16:00

【開催場所】Keitto Asua2階

星座アイシングクッキーづくり

星座について学びながら、アイシングクッキーを楽しくつくりましょう★

クッキー箱も自由にいろどって、世界にひとつのオリジナルクッキーBOXができあがります♪

【開催日時】 9月14日（日）１.11:00～12:30 ２.14:00～15:30

【開催場所】もりねき食堂

星空縁日

星のかき氷や、星と宇宙のスーパーボールすくいなど、星月・宇宙にちなんだ縁日が登場★

夕暮れの風景と共に、涼を感じながら縁日を楽しもう！

【開催日時】 9月13日（土）、14日（日）16:00～18:30

【開催場所】 Keitto Ruokala前

ラトビアと北極星～旅のキヲクお話会＆トリップ展～

”世界一美しい国”ラトビアの旅のキヲクと料理を楽しむ夜。

星空空間デザイナー"おりょう"さんをお招きしたラトビアの旅と星のお話。

「北極星がみたい」という想いで始まったラトビアの旅。海外へ行ったこともない、英語もラトビア語も話せない私の出発までのドラマと、奇跡の連続の10日間の旅の中で感じた想いや価値観の変化などをお話します。

【開催日時】9月13日（土） 18:00～20:00

【開催場所】 Keitto Ruokala

