ERPC、アムステルダムにおいても Solana アプリ向けベアメタルサーバー製品完売御礼

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）とValidators DAOは、アムステルダムリージョンにて大量入荷しておりましたSolanaアプリケーション向け専有ベアメタルサーバー「SLV Metal for Apps」の全製品および専有ShredStream「Metal Ryzen（月額499ユーロ）」が大変ご好評をいただき、完売いたしましたことをお知らせいたします。

いつも多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございます。

アムステルダムリージョンの急激な人気の理由

アムステルダムは欧州最大級のデータセンター都市であり、多くのインターネットエクスチェンジ（IX）や世界的な証券取引所が集中しています。最近ではSolanaネットワークのバリデータ数が急激に増加し、現在ではフランクフルトとほぼ同数のバリデータが稼働しています。

Solanaネットワークではバリデータとのネットワーク距離が直接的に通信レイテンシを左右するため、多数のバリデータが集まるアムステルダムリージョンへの需要が特に高まっています。

完売した製品の特長

今回完売となった専有ベアメタルサーバー「SLV Metal for Apps」は、業界最高クラスの高クロックCPUを搭載し、Solana専用のRPCエンドポイントや専有ShredStream「Metal Ryzen」やGeyser gRPC など各種Solanaエンドポイントと同一ネットワーク内に設置されています。外部インターネットを経由しない「ゼロ距離通信」により、リアルタイムアプリケーションや高頻度トレーダーから特に高評価をいただいております。

また、月額499ユーロの専有ShredStream「Metal Ryzen」は、最大5.7GHzの業界最高水準の高クロックCPUを専有で利用可能なため、共有エンドポイントと比較して70～100ms以上高速なリアルタイムデータ配信を実現し、こちらも完売となりました。

なお、今回のアムステルダムでの完売はニューヨーク、フランクフルトに続いて3都市目となります。サーバーをお求めのお客様は、Validators DAO公式Discordのウェイトリストへお早めにご参加ください。

各リージョンのデータセンターラックは現在空きがなく、次回の入荷は未定となっております(数ヶ月を要する見込みです)。新たなラックが確保でき次第、ウェイトリストの皆様に優先的にご案内いたします。

数量限定プレミアム版（月額599ユーロ）のご案内

- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

現在、アムステルダムをはじめ各リージョンで専有ShredStreamの最上位プレミアム版（月額599ユーロ）を数量限定でご案内しております。プレミアム版はShredStreamのデータソースであるJito BlockEngineと同一ネットワーク内にデプロイされ、理論上最速のゼロ距離通信環境を実現しています。

さらに、Ryzen 9950X（16コア、5.7GHz、128GB DDR5 RAM搭載、月額320ユーロ）のプレミアムベアメタルサーバーと併用することで、現在考え得る最高速のSolanaアプリケーション環境を構築可能です。

アムステルダムに限らず仕入れを強化しておりますが、現在すべてのリージョンでこの数量限定版のベアメタルサーバー製品の残り在庫が1～2台程度と極めて品薄な状況です。

ご希望のお客様はお早めにValidators DAO公式Discordへお問い合わせください。

アムステルダムデータセンター移転に関するお知らせ

- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

近日中にアムステルダムデータセンターの移転を予定しております。これにより主要Solanaバリデータとのネットワーク距離をさらに縮め、Solana利用においてより高品質なサービスの提供が可能になります。

アムステルダムリージョンで専有サーバーやVPSをご利用のお客様には、実際の移転作業をお願いする必要があります。詳細なスケジュールにつきましては現在調整中であり、確定次第、個別にDiscordのプライベートチャットにてご案内いたします。

ERPCが解決する課題と今後の取り組み

私達は以下のような課題を解決するため、専用のSolanaインフラおよび高性能サーバーを構築しています。

- 一般的なRPC環境におけるトランザクション失敗の頻発- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に及ぼす大きな影響- 特に小規模プロジェクトが高品質インフラを利用しにくい問題

今後もサービスの品質向上、製品ラインナップの充実、安定供給体制の強化に努め、お客様のプロジェクト成功を最大限サポートいたします。

今後ともERPCおよびValidators DAOを何卒よろしくお願い申し上げます。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR