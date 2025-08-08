【日本初】ダンサーズキャリアサポート「DCS」が国際的キャリア支援ネットワーク「IOTPD」に加盟

一般社団法人ダンサーズ・キャリア・サポート

2025年8月8日

一般社団法人ダンサーズキャリアサポート（DCS）はこのたび、国際ダンサー移行支援機構（International Organization for the Transition of Professional Dancers：IOTPD）より加盟承認を受けました。日本からは初、アジアでは韓国に次ぐ2番目の加盟団体となります。

DCSは2025年より「準会員」として活動を開始し、2026年には正会員への昇格を予定しています。





また、今年10月下旬にカナダ・トロントで開催されるIOTPD年次国際会議には、日本から約10年ぶりの参加団体として出席します。

■ IOTPDとは

IOTPD（International Organization for the Transition of Professional Dancers）は、現役引退後のダンサーのキャリア移行を支援する国際的ネットワーク組織です。カナダ、フランス、オランダ、ドイツ、スイスなどの11カ国が加盟し、各国で再教育・再就労・心理サポート等の包括的支援を展開。文化芸術分野における持続可能なキャリア形成のグローバルプラットフォームとして、世界的に注目されています。



IOTPD公式サイト： https://www.iotpd.org(https://www.iotpd.org)

■ ダンサーズキャリアサポート（DCS）とは

DCSは、引退後や活動の転機にあるダンサーを対象に、キャリア形成・社会参加の機会創出を支援する日本初の非営利団体です。営利目的の人材紹介事業とは異なり、『公益の視点から芸術と社会をつなぐ「仕組みづくり」』を通じて、ダンサーの新たな可能性を社会に広げています。ダンサーのキャリア形成だけでなく、ダンス界全体の発展と社会的地位の向上を目指しています。今回のIOTPD加盟により、国際的な知見や支援体制を日本にもたらし、ダンス界全体の発展と社会的地位の向上を目指します。

■ 増加するダンス人口と、支援の空白

近年、日本では子どもからシニアまでダンス人口が拡大し、プロを目指す若者も急増しています。しかしその一方で、現役引退後のキャリア支援は依然として不十分です。

ダンサーは、自己管理能力・身体知・即興力・表現力・対話力など、現代社会で求められる“非認知スキル”を高い水準で備えています。DCSは、こうした力を社会に翻訳・接続することで、ダンスの持つ社会的可能性を切り拓きます。

■ ご協賛・ご連携のお願い

DCSでは、理念を共有する企業・団体との協働・協賛を募集しています。 現在、「ダンサーの経験を社会の力に」をテーマに、大学・自治体・舞踊団体と連携したイベントやセミナーを展開中です。

【たとえば…】

・新たな人材戦略として：ダンサーを起点に、多様なスキルセットへアクセス

・SDGsや社会貢献の視点から：文化・教育・多様性の分野における新たな取り組み

・業種を問わず柔軟に対応：研修、共同イベント、広報連携など多様な共創を提案可能

一方通行の支援ではなく、ダンサーが持つ力を信じ、未来の選択肢をともに広げていくパートナーとしての関わりを心より歓迎します。



■ お問い合わせ先

一般社団法人 ダンサーズキャリアサポート（DCS）

Webサイト：https://dancerscareer.jp(https://dancerscareer.jp)

Email：info@dancerscareer.jp

Instagram：https://www.instagram.com/dancers_career_support/(https://www.instagram.com/dancers_career_support/)

