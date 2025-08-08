【株式会社インフィニティエージェント】E-Book「不動産投資はユーザー属性がカギを握る！有効反響数の獲得件数150％アップの実績集」リリースに関するお知らせ
株式会社インフィニティエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡田裕平）は、このたび、不動産投資領域におけるWeb広告活用の実績やノウハウをまとめたE-Book「不動産投資はユーザー属性がカギを握る！有効反響数の獲得件数150％アップの実績集」をリリースいたしました。
本書では、これまで累計300社／150億円以上の運用実績データから、不動産投資に特化した広告戦略のノウハウや最新情報について書かれており、不動産業界の経営者およびマーケティング責任者向けの内容となっております。
ダウンロードはこちら :
https://lab.infinity-agent.co.jp/ad-consultation-0-1-2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=real-estate-investment_eBook
■本E-Bookの概要
今回のE-Bookの内容はこのような形となっております。
◇不動産投資分野における市場感
◇銀行や金融機関における融資の状況
◇多様化する集客方法、競合性
◇ターゲット属性・ペルソナ
◇弊社事例からみる媒体毎の実績比較
◇弊社の運用成功事例
当社は創業してから不動産業界のお客様を中心にご支援してまいりました。延べ300社以上のお取り組み実績から、独自のノウハウとメソッドを通じて課題解決を行ってまいりました。住宅販売業界のマーケティング課題を解決すべく、当社の英知を結集した一冊です。
以下のリンクより無料でダウンロードいただけます。
ダウンロードはこちら :
https://lab.infinity-agent.co.jp/ad-consultation-0-1-2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=real-estate-investment_eBook
■株式会社インフィニティエージェントについて
【所在地】
〒102-0071
東京都千代田区富士見一丁目 8 番 19 号 住友不動産千代田富士見ビル 2F
【設立年月日】2015 年 5 月 15 日
【代表者】代表取締役 岡田 裕平
【貸金業登録番号】東京都知事(2)第 31833 号
【宅建業登録番号】東京都知事(1)第 106343 号
【所属団体】EO Tokyo Central
【コーポレートサイト】https://infinity-agent.co.jp/
【採用サイト】https://infinity-agent.co.jp/recruit/
当社は、「セールスとデジタルを駆使し無限の可能性を引き起こす」というミッションを掲げ、セールスとデジタルマーケティングを強みとしてお客様への価値提供を追求しております。
デジタルマーケティングに関する総合的なコンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」及び不動産・リフォーム業界を中心に「セールス」と「デジタルマーケティング」を掛け合わせることで産業のDX化を目指す「DX事業」を展開しております。
【デジタルマーケティング事業】https://infinity-agent.co.jp/service/dm/
【DX事業】https://infinity-agent.co.jp/service/dx/
- Google「2025 Premier Partner」
- LINE ヤフー Sales Partner「select」パートナー
- Meta「Business Partners」認定
- Microsoft「パートナー」認定
- HubSpot「Certified Partner」
- Criteo Certified Partners 「Bronze」
- 2019 年、2020 年、2021 年、2024 年「ベストベンチャー100」へ選出※「ベストベンチャー100」は、イシン(株)が提供する法人向け優良会員制サービスです。エントリーした企業の中から、厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100 社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。
- 2020 年、2021 年、2024 年「働きがいのある会社」ランキングでベストカンパニーに選出
- 第 16 回千代田ビジネス大賞「優秀賞」を受賞