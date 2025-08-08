【リテールメディアサミット2025】「株式会社サイバーエージェント」2年連続ゴールドスポンサー決定のお知らせ

株式会社アドインテ

昨年2,000名以上が来場したリテールメディアに特化したカンファレンス、業界のキーマンが一堂に集まり、その真価を可視化していく2日間

この度、リテールメディアサミット2025のゴールドスポンサーとして、「株式会社サイバーエージェント」のご協賛が決定したことを、お知らせいたします。同社のゴールドスポンサーは2024年に続き2年連続となります。本イベントでは、業界をリードする各企業様の講演やセッションを通じて、リテールメディアの最新動向、先行ユースケース、ソリューション開発状況など、多彩なコンテンツをご提供いたします。

■ご協賛企業

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

代表 ：藤田 晋

設立 ：1998年3月18日

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業

公式サイト：https://www.cyberagent.co.jp/

■概要

Retail Media Summit 2025

開催日：2025年10月8日(水)・9日(木)

時間 ：9時30分～19時00分

会場 ：ベルサール新宿グランド

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F

※ご登壇状況に応じて、開催時間が変更になる可能性がございます。

■公式Webサイト

https://www.retailmedia-japan.com/(https://www.retailmedia-japan.com/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250808)

■入場について

Retail Media Summit 2025への来場は事前登録制となります。（入場無料）

https://biz.q-pass.jp/f/11824/retailmedia-japan2025

■現在決定しているご登壇企業様(五十音順)

・岡本 達也 氏 / 味の素株式会社 執行役常務 食品事業本部副事業本部長 兼 マーケティングデザインセンター長

・吉岡 聡史 氏 / 味の素AGF株式会社 ソリューションパートナー推進部 共創戦略グループ グループ長代理

・杉原 剛 氏 / アタラ株式会社 代表取締役CEO

・望月 洋志 氏 / 株式会社イトーヨーカ堂 営業本部 リテールメディアプロジェクト ディレクター

・今村 修一郎 氏 / 今村商事株式会社 代表取締役社長

・清田 明信氏 / ウエルシア薬局株式会社 商品本部 マーケティング部 部長

・八木 太亮 氏 / 株式会社オトナル 代表取締役

・CRITEO株式会社 (登壇者調整中)

・速水 大剛 氏 / 株式会社ゲート・ワン 取締役COO FamilyMartVision事業責任者

・堀内 直人 氏 / 株式会社サイバーエージェント AI事業本部 協業リテールメディアディビジョン Retail Adsカンパニー 事業責任者

・武田 奈々 氏 / 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー マーケティング本部 ブランド戦略部 ブランディング室 室長

・杉浦 克樹 氏 / 株式会社セブン-イレブン・ジャパン マーケティング本部 デジタルサービス部 兼 リテールメディア推進部 総括マネジャー

・ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 (登壇者調整中)

・大日本印刷株式会社 (登壇者調整中)

・小橋 義浩 氏 / 株式会社ツルハホールディングス 執行役員 経営戦略本部長 兼 情報システム本部長

・瀬戸 栄地 氏 / TikTok for Business TikTok for Business Japan Global Business Solutions, Japan Client Partner

・雑賀 幸太郎 氏 / 株式会社トランスメディアGP 代表取締役 CEO

・日本マイクロソフト株式会社 (登壇者調整中)

・株式会社博報堂 (登壇者調整中)

・Nate Shurilla 氏 / Pacvue Head of APAC

・富永 朋信 氏 /株式会社Preferred Networks エグゼクティブアドバイザー

・北原 規稚子 氏 / 株式会社MICHI 代表取締役 CEO

・赤星 大偉 氏 / 株式会社メルカリ Head of Ads Business

・藤中 太郎 氏 / Moloco合同会社 Moloco Commerce Media日本事業責任者

・林 拓人 氏 / 一般社団法人リテールAI研究会 代表理事

・三島 健 氏 / Rokt Head of Japan

・嵐 陽一 氏 / 株式会社ロフト DX推進室室長

※その他、ご登壇者様調整中

■メディアスポンサー様、後援団体様

・ダイヤモンド・チェーンストア(株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア)

・DIGIDAY(株式会社メディアジーン)

・MarkeZine(株式会社翔泳社)

・一般社団法人リテールAI研究会

ぜひ本イベントへのご来場をお待ちしております。

※現在決定している登壇企業のセッション内容や今後の登壇企業は、公式サイトにて順次公開予定となります。

■リテールメディアサミット2024アーカイブ

https://www.retailmedia-japan.com/archive.html(https://www.retailmedia-japan.com/archive.html?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250808)

■株式会社アドインテ

会社名 ：株式会社アドインテ

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 十河慎治

URL ：https://adinte.co.jp/

所在地 ：〒600-8441京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1CUBE西烏丸7F

事業内容： 流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング