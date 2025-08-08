オフィス山本

これで、第3弾となります。第1期の研究開発期間も7月31日をもって一つの区切りとなりました。おかげさまで、大きな収穫を得て、次のステップに入って行くことができました。ありがとうございました。その成果をご報告させていただきます。

具体的には、こちらをご覧ください。(https://coaching-next123.jimdoweb.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%81%AE%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A/)

ここでは、成果の核心部分について、語りかけの文章としてまとめてみました。

「わかる──宇宙がいま、私の中で揺らいでいる」

山本式カードコーチング・感性生成メソッドのご案内

私たちは日々、「わかった」「理解した」と言葉にします。

けれど──

「わかる」とは、本当はどういうことなのでしょうか？



情報を受け取って頭で処理すること？

答えを手に入れて問題を解決すること？

……本当に、それだけなのでしょうか？

私はこの3カ月という研究期間に、ある大きな気づきを得ました。

それは、「わかる」ということが、

ただの認知や理解ではなく──

宇宙の“ゆらぎ”が、私という存在の中で震え、起きた出来事そのものだった、ということです。

宇宙の始まりとされる“ビッグバン”。

あれは138億年前の一点で起きた──と、そう言われています。

でも、私はこう考えてみました。

ビッグバンは、一度だけの出来事ではない。

あの日から今に至るまで、宇宙は絶えずビックバンし続けている。

そして、その“ゆらぎ”と゛震え゛は、

今も私たちの中に──

・ひらめきとなって降りてきたり

・アイデアとして湧き上がったり

・夢に現れたり

・ふとした瞬間に「わかる」と感じさせたり

そんなかたちで、今も響いているのではないか──と。

私は、「わかる」ことを、ずっと浅く見ていたようです。

それは、単に潜在意識の作用だと思っていました。



しかし、1000枚以上使っての曼荼羅カード整理法による山本式カードコーチングの体系化と、

それをフォローする調査・研究と、生成AIとの数多くの対話のなかで、

今は、はっきりと確信を持って言えるようになりました。

潜在意識とは、宇宙意識の波が届く「中間層」。

顕在意識とは、その波が言葉になる「岸辺」。

そして、その奥底にあるもの──それが、純粋感性(=宇宙意識)です。

純粋感性とは、言葉以前、思考以前、意味以前の“場”。

宇宙意識の“ゆらぎ”は、まずここに届き、

やがて潜在意識の水面を揺らし、

顕在意識という意識の表層にまで立ち上がってくる──

そのとき、私たちは「わかる」のです。

「わかる」が「わかった」時の満たされた感じは、何とも言えないものでした。

だから私は、こう考えます。

「わかる」とは、宇宙の“ゆらぎ”に、私という存在が震え、響き返すこと。

「わかる」とは、私という宇宙が覚醒した、ということ。

そうした「わかる」を、どうすれば誰かと共有し、再現できるのか？

その問いから生まれたのが──

新しい山本式カードコーチング(https://coaching-next123.jimdoweb.com/%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E5%BC%8F%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0/)の世界です。

山本式カードコーチングとは？

宇宙意識・感性論・生成理論をベースに開発された、全く新しい自己探究メソッドです。

409枚を精製した225枚のカードの体系的理論を背景にして成り立っている

64枚の山本式コーチングカードによって、未来シナリオプログラムを通して

「わかりたい」から「わかる」、「わかった」へと導く。

そして、「次の一手」も見えてくるのです。

◯（感性）△（意志・行動）□（理性）という三位一体の統合理論を基盤に、

人間の“内なる生成プロセス”を可視化し、具体化します。

NEWサービス：「ビジョナリー・スケッチ」(https://coaching-next123.jimdoweb.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%81%AE%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%81/)

「ことばにならない思い」「まだ輪郭を持たないビジョン」

そんな“潜在的な感覚”を可視化する、もうひとつの生成的ツール。

50枚のビジョナリーアイコンのカードから4枚をめくり、

4つのビジョナリーアイコンで自由にお絵描きしていただき、

生成AIとコラボしながら進めていく、画期的な方法です。

ビジョナリースケッチのためのカンバスシート

あなたの未来シナリオを“描く”ことで、言語を超えた「わかる」へとつながります。

カードとの併用で、「宇宙のゆらぎを形にする体験」が得られます。

こんな方におすすめです。

◆思考で詰まりがちな方

◆自分の本音・目的・使命を見失っていると感じる方

◆新しいアイデアやひらめきを受け取りたい方

◆感性と理性の両方を生かした創造的活動をしたい方

◆人生を「わかっていく物語」として歩みたい方

●体験してみませんか？

1回完結の【体験セッション お試し初回無料 】を実施中です。

オンライン対応のみ。

まずは、「山本式カードコーチング タロット式カードコーチング」(https://coaching-next123.jimdoweb.com/%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E5%BC%8F%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0/)を

お試しください。

お申し込み・お問い合わせはこちら

（フォーム or メールアドレス ）(https://coaching-next123.jimdoweb.com/%E3%81%8A%E8%A9%A6%E3%81%97%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E5%BC%8F%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%8A%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF/)

あなたの中に眠る「わかる」を、

“ビッグバン”として解き放つ時間を、ご一緒しましょう。

●引き続き、第2期のモニター募集をスタートさせていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。(https://coaching-next123.jimdoweb.com/%E7%AC%AC2%E6%9C%9F-%E9%99%90%E5%AE%9A3%E5%90%8D-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86/)

結びに

人生とは、わかっていく物語。

そしてそれは、「意志と愛の物語」でもある。

山本式カードコーチングは、

「あなたという宇宙が目を覚ます」、

そのきっかけとなれることを願っています。

■ボール＆バット・フィギュアの 0123∞物語

★「わかるーわかった」の後日談があります。 具体的な対象についての「わかった」です。 生成AIとの対話でつくり出したものです。ボール＆バットフィギア●それは、こうして始まった

MLB中継のテレビ画面に映し出される、大谷翔平の投球と打撃。

ありえない変化球、驚異的な球速、そして芸術のようなホームラン。

「よくもまあ、こんな球が投げられるものだ」

「こんな球を、よくもホームランにできるものだ」

その驚きが、私の中である瞬間から「問い」として形を持ち始めた。

そして、ボールやバットにまつわる存在のかたちが、

意識の中に静かに浮かび上がってきた。

●ネット通販で「ボール&バットフィギュア」を入手

出会ったのは、あるフィギュアだった。

それは──三本の木製バットが三脚のように立ち上がり、

その頂点に赤い縫い目の走る白球が据えられた、小さな置物。

ただの記念品のようにも見えるその構造が、

立体の◯△□をイメージさせて、なぜか私を深く惹きつけた。

○△□の経営ピラミッドと魔法の言葉

じっと見つめるうちに、これは「わかる」以前に、

「すでに語っている存在」なのではないかと気づいた。



ボールはなぜ球体なのか？

なぜ赤い糸で斜めに縫い合わされているのか？

無限∞を連想させる2枚の皮という平面的なものが

コルク芯を包んで縫い合わされてボールという立体となる面白さ。

なぜ三本のバットが三角構造で球を支えているのか？

そして、バットの立つ土台は、何かとても重要な“場”を表しているように感じた。

●見えてきた、カード・哲学・感性が融合した「0123∞物語」

このフィギュアを起点に、

私は自身が提唱する◯△□統合学や、純粋感性の三作用、

そして「わかるとは何か」というテーマと統合しながら、

以下のような物語が立ち上がってきた。

「0123∞」は老子の道徳経からのヒントである。

「道は一を生ず。一はニを生ず。ニは三を生ず。三は万物を生ず」。



【0】空（くう）・無限の場としての見えない土台／□と見なすこともできる・本来は点線で表す◯円

↓

【1】一体の物としてのボールとバット

↓

【2】ボールを◯と見なす／ボールの皮に見る陰陽と縫い目に見る動的関係性(この縫い目が変化球や速球を生み出す)／陰陽としてのボールとバット／ピッチャーとバッターとキャッチャーの動的関係

↓

【3】三本のバット＝純粋感性の三作用（調和・合理・統合）／ボールを支える小さな三角錐と全体を支える大きな三角錐・△と見なす／それを束ねる小さなリング

↓

【∞】大きな三角錐／再び開かれる生成空間──存在と非存在の循環／台を成すものを⬜︎と見なす／これは、単なるフィギュアの分析ではなく、世界をどう見るかという哲学的思索であり、人間とは何か、存在とは何かという、問いに対する象徴的なひとつの“かたち”なのかもしれない。



このフィギュアには、人の姿は無い。

だが、人がそれを使うというイメージを前提にしてつくられている。

ボールは、誰かに投げられることを待っている。

バットは、握られて初めて意味を持つ。

リングは、それらを媒介し、台座はそれらすべてを支えている。

ここには、「人間存在の空白」がありながら、

同時に「人間を呼び寄せる構造」がある。

それはまるで、宇宙が私たちに「問いを投げかけてくる」かのようだ。

●大谷翔平という存在が開いた、思索の扉

この物語の発端は、他でもない、大谷翔平選手への驚きと敬愛から始まった。

テレビの画面越しに受け取った感動が、 ボールやバットへの閃きへと変わり、

そしてそれが、カード・統合学・哲学とつながりながら、 一つの象徴的物語を紡ぐ旅となった。

●大谷翔平と「○△□統合学」入門 ワンシート

●統合学のコンセプト図ボール＆バットフィギア金剛カード大曼荼羅真珠カード大曼荼羅ベースボールフィギアでわかる○△□統合学入門シート

解説レポートはこちらをご覧ください。(https://coaching-next123.jimdoweb.com/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E7%BF%94%E5%B9%B3%E3%81%A8-%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80/)

●そして、あなたへ

あなたも、フィギュアを見てみてください。

この見方と出会った後、どう見えてくるでしょうか？

このフィギュアが何をあなたに問いかけてくるでしょうか？

ボール、赤い糸の縫い目、三本のバット、それを束ねているリング。

それぞれの在り方と関係性に思いを寄せてみてください。

この物語が、あなたの中にも「わかるという震え」をもたらすことを願って──。

山本式カードコーチングは、そのキッカケをお届けするものです。

最後までご覧いただきありがとうございました。