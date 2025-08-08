90ËüDL±Û¤¨¡ªCLLENN¤Î¿Íµ¤BL¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¤¤Æ¤ª¤ï¡Ù¸¶ºî¤ÎÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©ïð·¸ Secret Lover¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë9·î12Æü¤è¤êÆüËÜÇÛ¿®·èÄê¡ª
(C)2025 CLLENN Inc. All Rights Reserved.
DMM¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÛÀîÆØ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖCLLENN¡×¡¢ÆÉ¤ß¡Ö¥·¥ì¥ó¡×¡Ë¤Î¿Íµ¤BL¡Ê¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö¡Ë¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¤¥Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ø¥¤¤Æ¤ª¤ï¡Ù¡Ë¤ÎÂæÏÑ¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡ØÈëÌ©ïð·¸ Secret Lover¡Ù¤¬¡¢ÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ËÂ³¤¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£CLLENN¤Î¿Íµ¤BLºîÉÊ¤¬ÂæÏÑ¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡ªÂÔË¾¤ÎÆüËÜÇÛ¿®¤¬9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï·èÄê¡ª
¥·¥êー¥ºÎß·×90Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢¤³¤á¤ª¤«¤·¤°¤Î¿Íµ¤ºî¡Ø¥¤¥Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤ÈÈþ¤·¤¤±ÇÁüÈþ¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©ïð·¸ Secret Lover¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Amazon Prime Video¡¢FOD¡¢ ¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢music.jp¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢YouTube¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¸ìÈÇ¡¦Â¿¸À¸ìÈÇ¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÁá¤¯´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÇÛ¿®¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë±éµ»¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬ËÜÆü¤è¤ê¸ø³«
ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Ç30Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿OP¡¦ED¤ò´Þ¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡ÊÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
▶︎ ¡ØÈëÌ©ïð·¸ Secret Lover¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡ÊÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡Ë
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=NWXFddorluI ]
¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤Î¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë±éµ»¤È¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎBL¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¡¦GUNO¡Ê²¦·¯¹ë¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüÂæ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖBUGVEL¡×¤Î¡ÖÀÄ½ÕÀ¹³«ÅªÏ²Ì¡¡×¡ÊÃæ¹ñ¸ìver.¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£GUNO¼«¿È¤¬¥êー¥É¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÇ®ÎÌ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä²ÎÀ¼¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤ÎChance¡ÊÀ®Úë¡Ë¤¬²Î¤¦¡ÖFADE AWAY¡×¡£¥½¥í¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄChance¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÍ¾±¤¤òÈþ¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾³Ú¶Ê¤È¤âËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤²»³ÚÀ¤ÈÊª¸ì¤È¤Î¿¼¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦¥¹¥Èー¥êー¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ë¡ØÈëÌ©ïð·¸ Secret Lover¡Ù¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î°ìÃ¼¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥É¥é¥Þ¤¢¤é¤¹¤¸
¡ØÈëÌ©ïð·¸ Secret Lover¡Ù¤Ï¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ëÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£ÍÄÆëÀ÷¤Î½ÓÚë¡¢´ÚÂó¡¢ÚüÍÛ¤Ï10ºÐ¤Îº¢¤«¤é¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£À®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÎø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¡¢´ÚÂó¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÓÚë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Í§¾ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ÓÚë¤¬ÍÄÆëÀ÷¤ÎÚüÍÛ¤Ë¹ðÇò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤áÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿ÆÍ§¤À¤Èµ¶¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢´Å¤¤Îø°¦¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¬¤¿¤¤ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ³µÍ×
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ØÈëÌ©ïð·¸ Secret Lover¡Ù
½Ð±é¡§GUNO¡Ê²¦·¯¹ë¡¿BUGVEL¡Ë¡¢Chance¡ÊÀ®Úë¡Ë¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥¢¥Ê¥¤¥¹¡¦¥ê¥ó¡ÊÎÓ±ã»ü¡Ë¡¢¥¸¥å¥êー¡¦¥æ¥¢¥ó¡ÊêÏ»ÒÃÞ¡Ë¡¢¥ê¥ó¡¦¥¸¥¢¥¦¥§¥¤¡ÊÎÓ²Å°Ò¡Ë
¸¶ºî¡§¤³¤á¤ª¤«¤·¤°¡Ø¥¤¥Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§çªÞù娛ÜÛÀ½ºîÍ¸Â¸ø»Ê
¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¦ÀëÅÁ¡ÊÆüËÜ¡Ë¡§NAKACHIKA PICTURES
¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡ÊÂæÏÑ¡¦³¤³°¡Ë¡§³ô¼°²ñ¼ÒAsia&Nippon TV Communications
À½ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN
(C)2025 CLLENN Inc. All Rights Reserved.
¡ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Û
²¼µ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î12Æü(¶â)¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê
Amazon Prime Video / FOD / ¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È / music.jp / ¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬¡¡Â¾
¢¨¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë½àµò
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://secretlover.jp
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/secretlover_jp
¸ø¼° Instagram¡§ secretlover.tw.official
https://www.instagram.com/secretlover.tw.official
¡ÚPV¡Û¡¡
ÆüËÜÈÇ60ÉÃPV
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=r6b9PcwYByw ]
¡ÚOST¡Û
https://soundscape.net/a/107230
¢£¸¶ºî¾ðÊó
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×85Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÊÔ¤¬´°·ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯Ã±¹ÔËÜ¤È¤·¤Æ¤âÂè1´¬¤«¤éÂè3´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¡§¤³¤á¤ª¤«¤·¤°
½ÐÈÇ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN¡Ê»æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ªー¥Æ¥£ー´©¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Î¦¤ÈÂó¿¿¤ÈÍÛÆà¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃç¤Î¤¤¤¤ÍÄÆëÀ÷¤ß¡£ÍÛÆà¤ËÊÒÁÛ¤¤Ãæ¤ÎÎ¦¤ÏÈà½÷¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¤¤È¡¢¥â¥Æ¥á¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Âó¿¿¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤Ï²¿¤«¤È¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎ¦¤Î½ã¾ð¤òÏ®¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡Éé¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¡Ä¡£
¥¯ー¥ë¤Ç¶¯°ú¤Ê¥â¥ÆÃË¡ßÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÆ¸ÄçÃË»Ò¤Î¡¢¥É¥¥É¥¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¡ª
¡ÚÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
https://1-oshimanga.com/p000131/
³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ
(C)¤³¤á¤ª¤«¤·¤°¡¿CLLENN
¢£CLLENN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLLENN¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËDMM¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGIGATOON Studio¤¬»ö¶ÈÅý¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÁíºîÉÊ¿ô¤Ï5,000¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥ÎÉ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://cllenn.com/
ÊÔ½¸¼ÔºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹°ìÍ÷¡§https://cllenn.com/topics
ºÎÍÑ¹Êó¸ø¼°X¡§https://x.com/cllenn_recruit
¡Ú»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
CLLENN¡¡»ö¶ÈÃ´Åö
E-MAIL¡§info-cln@cllenn.com