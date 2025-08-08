ＦＰＴとANAシステムズは、戦略的包括アライアンスに合意

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 ＦＰＴ）とANAシステムズ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：大家 正嗣、以下 ASY）は、2019年より築いてきたパートナーシップを2023年にはグローバルパートナーに昇華させ、今後はこの関係をさらに発展させること目的として、これまでの相互の能力および資源を認識し合い、築いてきた信頼関係を更に強固なものとし、今後はそれぞれの強み（技術力、専門知識、リソース等）を最大限に活かしながら、将来的に安定した事業運営と持続的な成長を目指します。

戦略的包括アライアンスの概要

ＦＰＴとASYは以下の分野において戦略的包括アライアンスを締結し、提携を行ってまいります。

●ANAグループ（ANAホールディングズ株式会社およびその関連企業）のITシステムを支える安定的な共同運営体制の構築

●ANAグループおよび外販ビジネス領域における共同サービスを目指した、共同推進

●日本ならびにベトナム両国の友好的な関係を活用したグローバル人材育成プログラムの推進

今後の展開

ＦＰＴはASYとの本アライアンスを通じて、日本社会が直面する労働人口減少・老朽化したインフラといった社会課題の解決に貢献し、航空業界の持続可能でより豊かな未来の実現へ向けて取り組んでまいります。

１.プロジェクト運営により培われる航空知見を活かして次世代を担う人材を育成し、日本とベトナムの架け橋となる人材の輩出

２.航空業界全体の業務効率化、顧客体験の向上、安全性の強化への提案活動

３.地域社会に向けたソリューションやサービスを展開し、社会全体の価値向上に寄与

関係者のコメント

ANAシステムズ 代表取締役社長 大家 正嗣

ＦＰＴソフトウェアジャパン株式会社とは2019年より協業を開始し、双方のパートナーシップをもとに人財確保や新技術への取り組みなど、DX加速させるパートナーとして関係性を構築してまいりました。このたび、さらなる協創関係を築く目的のもと、ラボ体制の構築や、新規案件創出に向けた共同活動、人財成長プログラムを進め、両社のビジネスの成長および両国の友好関係の加速に大きく貢献することを期待しています。

ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 兼 ＦＰＴソフトウェア シニアエグゼクティブバイスプレジデント ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴグループ]

このたびの締結は、両社の長年にわたる信頼関係と協力の成果であり、今後のさらなる飛躍に向けた重要な一歩です。今回の合意により、技術力・専門知識・人材といった両社の強みを最大限に活かし、持続可能な成長と安定した事業運営を目指してまいります。特に、ベトナムにおけるラボ型チームの構築は、ANAグループと地域社会に新たな価値を創出するものと信じております。このアライアンスが、両国の友好関係をさらに深め、IT分野における革新と成長の原動力となることを心より期待しております。

ANAシステムズについて

社名：ANAシステムズ株式会社

本社所在地：東京都大田区羽田空港1丁目1番4号 羽田イノベーションシティ

ウェブサイト：https://www.anasystems.co.jp/

ANAシステムズは、エアライン分野に精通した「ITのスペシャリスト集団」として、エアラインビジネスを中心としたシステム企画・開発、空港施設・インフラ展開から稼働後のシステム運用、ANAグループ各社のDX推進支援、地域創生への取り組みなど、幅広く品質の高いトータルサービスを提供しています。

ＦＰＴジャパンホールディングスについて

社名：ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

本社所在地：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー33階

ウェブサイト：https://fptsoftware.jp/

ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化しIT事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。

