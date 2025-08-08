Onplanetz株式会社 | 本社を田町へ移転

Onplanetz株式会社

Onplanetz株式会社（代表取締役：權暁成）は、2025年8月8日、本社を東京都港区芝浦エリアへ移転しました。新オフィスは成長フェーズに合わせて業務効率と来訪者対応の環境をアップグレード。さらなる、事業成長と採用強化を担う拠点として機能していきます。






背景：成長を加速させる拠点へ
Onplanetz株式会社は2017年12月の設立以来、生成AI／マルチモーダルAI/ブロックチェーン技術をコアとしたDX支援に注力し、上場企業を含む150以上のプロジェクト実績を積み重ねてきました。


事業拡大に伴う採用加速に向け、より環境を整えた本社移転を決定しました。





新オフィス（田町）について
所在地：


　〒108-0023


　東京都港区芝浦3丁目6‑5 Biz Feel 田町 1階


特徴：


　席数・面談対応力を大幅にアップ。


　リモート中心からハイブリット勤務へ。


　大きな窓の向こうにはテラスがあり、解放感ある環境で集中とコミュニケーション体制を強化。


採用加速を目指して：
　移転を機に、下記ポジションで採用を強化します。


　・AIエンジニア（機械学習／MLOps）


　・ブロックチェーン／WEB3エンジニア
　・DXコンサルタント／DXセールス


　・PdM／PM


・バックオフィス


下記連絡先まで「採用」とご連絡ください。






Onplanetz株式会社


名称 ：Onplanetz株式会社（オンプラネッツ）


主な事業内容 ：


　・生成AIエージェント事業/Generative AI(機械学習)開発


　・DXコンサルティング事業
　・WEB3・ブロックチェーン技術開発/研究事業


　・新規事業構築支援事業


　　　　　　


住所 ：東京都港区芝浦3丁目6番5号 Biz Feel 田町 1階


代表者 ：權 暁成（Ken Akinari）


URL ：https://onplanetz.com


AI技術 xブロックチェーン技術をコアに企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるテクノロジーファームです。


上場企業を含む150以上のプロジェクト支援実績と8年の知見を活かし、先端技術による課題解決と社会実装に日々取り組んでいます。




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


Onplanetz株式会社


管理部


TEL：080-2662-6237


E-mail：opz-info@onplanetz.com