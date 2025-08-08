Onplanetz株式会社 | 本社を田町へ移転

Onplanetz株式会社

Onplanetz株式会社（代表取締役：權暁成）は、2025年8月8日、本社を東京都港区芝浦エリアへ移転しました。新オフィスは成長フェーズに合わせて業務効率と来訪者対応の環境をアップグレード。さらなる、事業成長と採用強化を担う拠点として機能していきます。

背景：成長を加速させる拠点へ

Onplanetz株式会社は2017年12月の設立以来、生成AI／マルチモーダルAI/ブロックチェーン技術をコアとしたDX支援に注力し、上場企業を含む150以上のプロジェクト実績を積み重ねてきました。

事業拡大に伴う採用加速に向け、より環境を整えた本社移転を決定しました。

新オフィス（田町）について

所在地：

〒108-0023

東京都港区芝浦3丁目6‑5 Biz Feel 田町 1階

特徴：

席数・面談対応力を大幅にアップ。

リモート中心からハイブリット勤務へ。

大きな窓の向こうにはテラスがあり、解放感ある環境で集中とコミュニケーション体制を強化。

採用加速を目指して：

移転を機に、下記ポジションで採用を強化します。

・AIエンジニア（機械学習／MLOps）

・ブロックチェーン／WEB3エンジニア

・DXコンサルタント／DXセールス

・PdM／PM

・バックオフィス

下記連絡先まで「採用」とご連絡ください。

Onplanetz株式会社

名称 ：Onplanetz株式会社（オンプラネッツ）

主な事業内容 ：

・生成AIエージェント事業/Generative AI(機械学習)開発

・DXコンサルティング事業

・WEB3・ブロックチェーン技術開発/研究事業

・新規事業構築支援事業

住所 ：東京都港区芝浦3丁目6番5号 Biz Feel 田町 1階

代表者 ：權 暁成（Ken Akinari）

URL ：https://onplanetz.com

AI技術 xブロックチェーン技術をコアに企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるテクノロジーファームです。

上場企業を含む150以上のプロジェクト支援実績と8年の知見を活かし、先端技術による課題解決と社会実装に日々取り組んでいます。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

Onplanetz株式会社

管理部

TEL：080-2662-6237

E-mail：opz-info@onplanetz.com