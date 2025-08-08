Onplanetz株式会社 | 本社を田町へ移転
Onplanetz株式会社（代表取締役：權暁成）は、2025年8月8日、本社を東京都港区芝浦エリアへ移転しました。新オフィスは成長フェーズに合わせて業務効率と来訪者対応の環境をアップグレード。さらなる、事業成長と採用強化を担う拠点として機能していきます。
背景：成長を加速させる拠点へ
Onplanetz株式会社は2017年12月の設立以来、生成AI／マルチモーダルAI/ブロックチェーン技術をコアとしたDX支援に注力し、上場企業を含む150以上のプロジェクト実績を積み重ねてきました。
事業拡大に伴う採用加速に向け、より環境を整えた本社移転を決定しました。
新オフィス（田町）について
所在地：
〒108-0023
東京都港区芝浦3丁目6‑5 Biz Feel 田町 1階
特徴：
席数・面談対応力を大幅にアップ。
リモート中心からハイブリット勤務へ。
大きな窓の向こうにはテラスがあり、解放感ある環境で集中とコミュニケーション体制を強化。
採用加速を目指して：
移転を機に、下記ポジションで採用を強化します。
・AIエンジニア（機械学習／MLOps）
・ブロックチェーン／WEB3エンジニア
・DXコンサルタント／DXセールス
・PdM／PM
・バックオフィス
下記連絡先まで「採用」とご連絡ください。
Onplanetz株式会社
名称 ：Onplanetz株式会社（オンプラネッツ）
主な事業内容 ：
・生成AIエージェント事業/Generative AI(機械学習)開発
・DXコンサルティング事業
・WEB3・ブロックチェーン技術開発/研究事業
・新規事業構築支援事業
住所 ：東京都港区芝浦3丁目6番5号 Biz Feel 田町 1階
代表者 ：權 暁成（Ken Akinari）
URL ：https://onplanetz.com
AI技術 xブロックチェーン技術をコアに企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるテクノロジーファームです。
上場企業を含む150以上のプロジェクト支援実績と8年の知見を活かし、先端技術による課題解決と社会実装に日々取り組んでいます。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
Onplanetz株式会社
管理部
TEL：080-2662-6237
E-mail：opz-info@onplanetz.com