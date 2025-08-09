中高生対象ワークショップ開催！世界にひとつだけの「パビリオン」をつくろう！ ～GLI晴海校で“ミニ万博”体験～

株式会社鏑木教育コンサルティング

GLI晴海校が、2025年9月6日（土）、中高生を対象としたワークショップ（ミニ万博パビリオン制作体験）を開催いたします。

今回のテーマは、「万博」。ワークショップを通じて“世界の魅力を自分の視点で再発見”しませんか。参加者一人ひとりが興味のある国を自由に選び、歴史、建築、食文化など、関心のある分野を深掘りして「自分だけのパビリオン」を制作します。

当日は、展示物・ポスター・実物資料などを使いながらプレゼンテーションを行い、他の参加者とアイデアを共有します。コミュニケーション力、発信力、そして探究力を自然に高められ、探究型の学びを体験できます。最優秀賞に選ばれた作品は、教室入口に作品が展示される予定です。

また、ワークショップ前には事前学習会も実施。参加に不安がある方でも、安心して準備を進めることができます。

■本ワークショップの特長

■イベント概要

- 世界の文化を調べて「知る・伝える」楽しさを実感！- プレゼン力やアイデア発想力が自然とレベルアップ！- 他の中高生との交流を通じて学びが深まる！- 最優秀パビリオンはGLI晴海校に展示！- しかも参加費無料！！【開催日時】

本ワークショップ：2025年9月6日（土）15:30～17:30

事前学習会：2025年8月30日（土）15:30～17:30

※展示物やポスターを作成する参加者は事前学習会への出席が必須です。

参加が難しい場合は別日で調整しますのでご相談ください。

【会場】

GLI晴海校 東京都中央区晴海二丁目1番40号 晴海プライムスクエア208

https://gli-english.com/harumi/

【対象】

中学生・高校生

【参加費】

無料

【申込方法】

GLI公式LINEより「ミニ万博参加希望」とメッセージをお送りください。

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com