【自動車用品販売業DX支援】AI×Larkで実現する在庫最適化と販売効率向上の革新｜国土交通省認定ツールの無料診断サービス開始
ファインピース株式会社は、国土交通省認定のDXツール「Lark（ラーク）」の公式パートナー・カスタマークラウド株式会社（本社：東京都新宿区、https://larkdx.com/ ）と連携し、自動車用品販売業における在庫管理とマルチチャネル販売の課題を解決するパーソナライズレポートの無料作成サービスを開始いたします。
自動車用品販売業では、在庫管理とマルチチャネル販売が競争力の源泉となっています。本サービスでは、AIとDXの専門家が各社の業務体制を分析し、セキュアかつ効率的な業務基盤の構築プランを2営業日以内にご提案いたします。
■ このような課題を抱えていませんか？
□ 複数店舗・ECサイトの在庫状況をリアルタイムで把握できない
□ 季節性商品の需要予測と発注タイミングが最適化できていない
□ 顧客の車種・用途に応じた商品提案が十分にできていない
■ ご提案内容（参考例）
・AIを活用した業務自動化システム
・リアルタイムデータ分析ダッシュボード
・スタッフ間の情報共有プラットフォーム
・顧客管理と分析の統合システム
※貴社の状況に応じてカスタマイズいたします
■ 私たちが貴社のDXを成功に導きます
【カスタマークラウド株式会社】
・国土交通省認定「Lark」公式パートナーとして、最先端のDXソリューションを提供
・200社以上の成功実績から導き出した、業界別の最適解をご提案
・貴社の課題を2営業日で分析し、実践的な改善プランを設計
【AI活用のスペシャリスト：ハヤシシュンスケ】
・日本初のプロンプトアーティストが、貴社専用のAI活用戦略を構築
・アマゾンジャパンで培ったデータ活用ノウハウを貴社に還元
・独自開発「シュンスケ式」メソッドで、確実な成果を実現
■ なぜ無料でご提案するのか
・新たな業界別成功事例を共に創造したいから
・貴社の成功が、業界全体のDX推進につながると信じています
・月間5社限定で、提案書作成を完全無料で実施中
※実装・導入支援は別途有償サービスとなります
【社員20名以上の企業様限定】
AIとDXのプロが貴社専用のCRMシステムと改革レポートを無料作成＋コンサルティング付き
【少人数の会社様へ】
専門チームが対応します。事業拡大、生産性向上、間接部門など、プロが30分無料コンサルを提供
▶︎ たった1分で申込完了
1. https://larkdx.com にアクセス
2.「無料相談」を選択
3. 申し込みフォームに「DX無料相談」と記入
大手から中小まで、幅広い企業が導入！
■ オールインワンDXツール「Lark」について
カスタマークラウドが公式パートナーを務める国土交通省認定のDXツール「Lark（ラーク）」なら、チャット・オンライン会議・タスク管理・ドキュメント・CRMをオールインワンで統合。業務を一元管理し、圧倒的な生産性向上を実現します。
・Lark CRMで営業・顧客管理もスムーズに
・社内コミュニケーションを一元化し、業務効率を最大化
Larkで本気のDXを実現！
今すぐLarkの無料利用を始める ▶ https://larkdx.com(https://larkdx.com)
事業再生版 令和の虎で有名な黒字社長・市ノ澤翔も絶賛のオールインワンDXツール Lark
このツールだけで全て完結！2025年激熱の生産性爆上げツールLarkとは？
Larkがどうすごいのか？動画でチェック！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o364SuGnUBo ]
https://youtu.be/o364SuGnUBo?si=R8hWAi6A2q1gVjVl
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=XhQ-lijC5f8 ]
https://youtu.be/XhQ-lijC5f8?si=YLoKA_J8hvkWyFa5
■ カスタマークラウド（Lark公式パートナー/識学代理店）
国土交通省認定のDXツール「Lark」の公式パートナーとして、最多の開発実績を誇る専門チームが企業の生産性向上とDX変革を強力にサポートしています。
24時間365日稼働するデジタル労働力「.Aiエージェント」を中心に、あらゆるデータを安全かつ最適に統合し、企業の“AI脳”を形成する「.Aiブレイン（LBAI / Learning-Based AI）」を中核ソリューションとして提供。“AIがAIを進化させる” という先進的コンセプト「AI2AI」を日本で初めて提唱するなど、独自のAIエコシステムで業務効率化と組織成長を加速させています。
また、100万部突破のマネジメント理論「識学」の代理店としても経営課題の解決を包括的に支援。これまでに経済産業省「DXセレクション」に選出された企業を含む200社以上にソリューションを導入し、日本企業の競争力強化に貢献し続けています。
会社概要：
・会社名：カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）
・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302
・代表取締役：木下 寛士（X：@kinoshita_ifr）
・公式サイト：https://larkdx.com
補助金申請を検討中の方は、ぜひこの機会に無料相談をご利用ください！
● 無料診断のお申し込みはこちら
AMS 自動車整備補助金助成金振興社 公式サイト
https://www.subsidyassociation.com
● フォームから無料相談： https://www.subsidyassociation.com/
● LINEで補助金情報をGET： https://page.line.me/hojyo
● 補助金資料のダウンロード：https://www.subsidyassociation.com/dl2301
● 30分で分かる補助金セミナー：https://www.subsidyassociation.com/post/30min
＼ LINE・フォームでお気軽にご相談ください ／
機材選びや補助金のご相談など、プロの専門
スタッフが丁寧にサポートいたします。
初回登録で1,000円クーポンもプレゼント中！
▼LINEで今すぐ相談する
https://page.line.me/finepiece
▼フォームから問い合わせる
https://finepiece.delivery/contact.php
＼ 整備工場の未来は、ここから始まる ／
【現場の課題をDXで根本解決】
「自動車整備DX with .Aiエージェント」で
作業効率・品質・利益率を一気に改善！
▼今すぐ無料体験版を試して差をつける
https://note.com/hiroshikinoshita/n/nd176fa5fdf96
【最強エーミングツールをGET】
最新エーミング対応スキャンツールが勢揃い！
最新のエーミング対応モデルも含め、徹底比較！
▼最新スキャンツール・エーミング製品特集はこちら
https://note.com/finepiecejp/n/n69443d67834f?first_post=true
▼今最注目！TCJ THINKCAR おすすめツールはこちら
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=1223
国交省、スキャンツール補助金の受け付け3/31から開始
2025年は補助金バブル？ 今後の補助金動向
2025年には、事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金などが継続される見込みに加え、新設される「中小企業成長加速化補助金」や「中小企業新事業進出補助金」など、多種多様な補助金が公募されると予想されています。
こうした背景を受け、多くの事業者が新しい技術やサービスに投資を行い、さらなる事業拡大を目指す絶好のチャンスとなるでしょう。
●【2025年は補助金バブル？】整備工場が申請している主要補助金まとめ
https://www.subsidyassociation.com/post/hojokin_budget-2
● 最新の補助金情報はこちらから
https://note.com/autosubsidy
自動車整備業界向けサポート：AMS 自動車整備補助金助成金振興社
AMS 自動車整備補助金助成金振興社は、自動車整備業界に特化し、年間約200件の事業再構築補助金などの大型補助金の申請支援を行ってきたトップクラスのエキスパートチームです。急速な技術革新や環境規制に対応するための設備投資・技術導入・人材育成を補助金で後押しし、多くの整備工場・鈑金塗装工場を支援しています。
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iz6JN52iRE8 ]
YouTube動画：https://youtu.be/iz6JN52iRE8?si=PQxvbxeO8OUyKH7d
自動車整備以外の業種のお客様の補助金サポート
自動車整備業界以外の事業者様は、Lark公式パートナー、そして100万部(三部作)突破で話題の「識学」代理店として知られるカスタマークラウドが対応。幅広い業種のAI/DXコンサルティングや補助金申請支援など、経営課題の解決をサポートしています。
● ご相談窓口：カスタマークラウド 補助金サポート窓口
フォーム問合せ：https://www.customercloudcorp.com/form
LINEから相談：https://page.line.me/customercloud
オンライン面談予約：https://www.customercloudcorp.com/mtg
● カスタマークラウド公式サイト
https://www.customercloudcorp.com/
人気No.1！THINKTOOL Master X スキャンツール TCJ
・国内外の220メーカーに対応し、特定整備事業基準にも適合
・最先端のモジュラープログラミング診断機能を搭載
● スキャンツールの製品情報：https://finepiece.delivery/product.php?id=26602
● TCJの製品はこちらから：https://finepiece.delivery/list.php?c_id=1223
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=j_gAQ6L-9TU ]
YouTube動画：https://youtu.be/j_gAQ6L-9TU?si=YRf6tDTrTapSStvg
メカドルゆきも絶賛！小型スタッド溶接機「ウルトラスポットNANO」
・100Vで使用可能、工業用変換スイッチ不要
・次世代鋼板にも対応し、絞り・裏焼けしにくい優れたパフォーマンス
● 製品詳細はこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=441
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=tcygCE3Vh9U ]
YouTube動画：https://youtu.be/tcygCE3Vh9U?si=qrAkMsB_YGtbMrKo
自動車整備の未来を支える - 工具の通販「FINE PIECE デリバリー」
自動車整備に必要なものがすぐに手に入る専門店。
整備工具からカーケア用品まで、こだわりの品揃えで、あなたの整備をサポートします。
・自動車整備工具からカーケアまで、必要なものがすぐに手に入ります。
・プロの整備士が選ぶ信頼のECサイトで、月末締め請求書も対応しています。
・補助金活用も無料相談でき、工具・システムを補助金で購入できます。
・LINEからお問い合わせも可能。新規登録で1000円プレゼント中です！
● FINE PIECE デリバリー サイト
https://finepiece.delivery/
● LINE相談窓口（新規登録で1,000円プレゼント）
https://page.line.me/finepiece/
● 補助金活用相談窓口（業界最多の支援実績）
https://finepiece.delivery/page/hojokin
「ファインピースが目指すこと」
ファインピースは、名品=ファインピースを追求しつづける、”ものづくり日本”の匠の心と寄り添い、良質な製品やパーツを届ける始点から、人とクルマのファインな関係を生み出し、世界をより良くする起点をつくります。
会社概要・お問い合わせ先：
ファインピース株式会社
・〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 302
・代表取締役：木下 寛士
・公式サイト：https://ja.finepiece.global/
・ECサイト：https://finepiece.delivery/
・フォーム窓口：https://ja.finepiece.global/form/
・LINE窓口：https://page.line.me/finepiece/
・YouTube：https://www.youtube.com/c/finepiece/
・TikTok：https://www.tiktok.com/@finepiece/
・Facebook：https://www.facebook.com/FinePieceJP/
・Instagram：https://www.instagram.com/FinePieceJP/
・X：https://twitter.com/FinePieceJP/
会社概要・お問い合わせ先
カスタマークラウド（Lark公式パートナー/識学代理店）
・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302
・代表取締役：木下 寛士（X：@kinoshita_ifr）
・公式サイト：https://www.customercloudcorp.com/
企業理念：
・Mission：心揺さぶる体験を、すべての人に。
・Vision：世界を手に入れよう、1タップで。
・Value：先進テクノロジーの社会実装を加速し、人の能力と知性を高め、世界に貢献する。
主要製品・サービス：
● Lark
・チャット、メール、カレンダーなどを一元管理できるDXツール（国土交通省認定）
・Mac/Windows/iOS/Android対応で統合コラボレーションを実現。
・詳細：https://larkdx.com/
● 識学
・組織のムダを排除し、継続的に成長を促すマネジメント理論。
・社員の生産性とモチベーションを高める革新的手法。
・詳細：https://note.com/hiroshikinoshita/n/n3a6854cff385
代表紹介：木下 寛士（きのした ひろし）
・カスタマークラウド株式会社 代表取締役（Lark・識学代理店）
・ファインピース株式会社 代表取締役（自動車機器メーカー）
・AIエージェントコンサルタント / シリアルアントレプレナー
・コラム連載：https://note.com/hiroshikinoshita
・X（旧Twitter）：https://x.com/kinoshita_ifr
● AI・DX × EVアフマの第一人者として整備業界の最新技術や動向をリアルに発信！
車体補修協会 主席アナリストとしてADASやエーミングも解説！
整備工場のAI・DXコンサルティングについて詳しくはこちら
https://note.com/evai
セミナー・メディア情報
● Larkデモ・無料登録はこちら：https://larkdx.com/
● セミナーへの参加はこちら：https://aidx.peatix.com/
● .Aiカレッジへの参加はこちら：https://note.com/hiroshikinoshita/n/nf5da77cb222d
● 法人向けAI研修のご相談はこちら：https://note.com/hiroshikinoshita/n/nc94d5f001de0
● お問合せ・メディア出演のご相談：https://www.customercloudcorp.com/lark#form
「会社行きたくないんですけど、リモートじゃダメすか？」田端信太郎 × 木下寛士
[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=csaOxTn0m-8 ]
https://youtu.be/csaOxTn0m-8
リモートワークか出社か：AIエージェントがもたらす新時代の働き方
https://note.com/hiroshikinoshita/n/n4c2a6ee39f6d
＼ 整備現場の未来は、ここから始まる ／
